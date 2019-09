Fuente: AFP - Crédito: Douglas Magno

José E. Bordón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de septiembre de 2019 • 01:00

SANTA FE.- La vida da revancha. Eso lo sabe Leonardo Burián (35 años), el arquero héroe, que con sus penales atajados ante Atlético Mineiro llevó a Colón a la final de la Copa Sudamericana, que jugará el 9 de noviembre en Paraguay, frente a Independiente del Valle, de Ecuador.

Colón perdía 2 a 0 cuando el "Pulga" Rodríguez marcó el descuento a diez minutos del final, dándole la chance de ir a la definición por penales. En esa instancia, Burián fue otro de los protagonistas del partido y atajó dos penales en la definición, ante Rever y Juan Cazares. Por eso, el abrazo entre el "Pulga" y Burián dijo más que mil palabras y la historia detrás de la foto emocionó a todo el mundo del fútbol.

Hace un poco más de un mes, por un accidente de tránsito ocurrido el 31 de julio, cuando el automóvil que conducía colisionó contra un camión, Leonardo perdió a su hermano. William Burián, de 46 años, murió el 5 de agosto, días antes del duelo del sabalero ante Zulia, en Venezuela, también por la Sudamericana. El arquero debió abandonar la concentración. Fue a Uruguay, estuvo en la sepultura, pero rápidamente se reintegró al plantel. Días después ya se colocaba los guantes para sumar su aporte en el 4-0 que le dio a Colón el pase a las semifinales.

El penal atajado de Burián ante Atlético Mineiro que desató el festejo en Brasil 00:49

Video

Pero además, tres meses atrás le comunicó a los dirigentes y al propio DT, Pablo Lavallén, que quería irse, buscar otro destino. El 12 de junio, el N° 1 había decidido rescindir su contrato con Colón y por eso no viajó a Salta para realizar la pretemporada. Lavallén le dijo al presidente José Vignatti que buscara un arquero. Luego el uruguayo cambió su postura y como los dirigentes no conseguían un reemplazante de su jerarquía, se inició una negociación que terminó con la aceptación de Burián para seguir. Recién el 24 de junio se sumó al plantel y arrancó el semestre como titular en los partidos ante Argentinos, por la Sudamericana. Fue en el emblemático estadio "Diego Armando Maradona" que comenzó a convertirse en el héroe sabalero. Atajó dos penales para clasificar a Colón a cuartos de final.

Sus antecedentes como atajador de penales no fueron solo en copas internacionales. En octavos de final de la Copa Argentina, el 10 de este mes, Burián apareció ante Atlético Tucumán y le dio el pase al rojinegro a los cuartos de final. Tras el 1-1, le atajó el penal a Leandro Díaz y desató el festejo en Paraná.

Leonardo Burián: el uruguayo fue el héroe de la definición en Belo Horizonte al atajar dos remates Fuente: AFP

Pero sus atajadas en la noche del jueves, en Belo Horizonte, suenan más a una consagración. El abrazo entre el "Pulga" Rodríguez y Burián emocionó a todos. El tucumano perdió a su papá hace 12 días. Ambos lloraron abrazados, quizá interpretando el desahogo de los familiares ya ausentes y que -seguramente- hubiesen festejado por ambos. Esa emoción será inolvidable.

El "Cachorro" Burián puede jactarse de ser un especialista en los penales: atajó 9 en definiciones de este tipo desde que llegó al sabalero (le patearon 30). Con él, los santafesinos ganaron cinco de seis series. Es una virtud que supo exhibir en Nacional (club en el que debutó en 2004), Deportes Tolima de Colombia, Montevideo Wanderers, Bella Vista, Juventud las Piedras, Jaguares de Chiapas y Godoy Cruz. Pero a Colón lo llevó a la final de un certamen continental, un orgullo inédito en los 114 años de la institución.

También se recuerda aquella definición ante San Pablo, por la Sudamericana 2018, cuando también atajo el penal de Bruno Alves y así el sabalero eliminó a un gigante y accedió a los octavos de final.

"Las claves son la intuición y el trabajo. Hay arqueros que son un poco expertos en los penales, es algo que se entrena también. También hay que tener una cuota de suerte", valoró Burián en los vestuarios del Mineirao. Y sobre el cotejo, señaló: "Lo habíamos hablado en la previa; el entrenador nos recalcó que Colón nunca había llegado a los cuartos de final, tampoco a una semi y menos a una final. Estamos ilusionados en todas las competencias y ojalá se nos dé ganar un título".

Fuente: AFP - Crédito: Douglas Magno

"No somos conscientes y con el tiempo vamos a valorar lo que logramos, a medida que pasen las horas nos daremos cuenta. No deseaba llegar a los penales, pero estoy contento por sumar un granito de arena. Si bien Wilson (Morelo) erró el primero, había margen de error, así que lo tomé con tranquilidad", revivió la definición Burian y agregó: "Estuve como 7 horas viendo videos y me acordaba de las caras de todos, es un trabajo del cuerpo técnico. Ahora, primero vamos a disfrutar un rato y después tendremos tiempo para preparar la final. Es un partido histórico para Colón", agregó.

William Burián, padre del N° 1 sabalero, dialogó con medios locales y, con la emoción a flor de piel, confesó que está muy contento: "Me llega toda la energía. Sé que lo quieren como a un hijo de ahí. Vi todo el partido, la previa y seguimos a Colón a todos lados. Sabemos cómo Leonardo se entrega. Por eso yo sabía que los dos últimos penales los iba a atajar, porque el hermano lo iba a ayudar desde el cielo. Hay que tener fe. Es una hermosura lo que el pueblo vivió", dijo emocionado.

Añadió que "Leonardo es un genio para los penales. Sabía que iba a atajar los penales, estaba seguro. La madre no miró la definición, pero yo los miro porque tengo fe y sé que los va a atajar", dijo William, aunque recalcó que "los penales tienen algo de suerte, es verdad, pero hay que atajarlos".

Recordó los comienzos de su hijo. "Cuando él jugaba al baby, fue a un torneo en Paysandú y se fue directo al arco, le encantó el arco toda la vida. Nació para el arco: no quiero exagerar, pero es su lugar y lo está demostrando ahora. No tuvo la oportunidad antes. pero son cosas que pasan en la vida", agregó.