Superó un cáncer, Neymar fue una parte importante de ese proceso y 13 años después se reencontraron

La llegada de Neymar Jr. al Santos generó un impacto inmediato en los hinchas, quienes se ilusionaron con volver a los primeros planos del fútbol brasileño. Sin poder lograr ese anhelo y salvándose del descenso en la última jornada, el reconocido delantero formó parte de un video institucional donde se reencontró con Matheus, un hincha de su club que tuvo leucemia cuando era niño y a quien Ney le dedicó la celebración de un gol en 2012.

En 2012, Matheus, un hincha del Santos, conoció a Neymar y le pidió un festejo especial

Por aquel entonces, Matheus tenía seis años y recibió el apoyo de Neymar, quien, tras convertir un gol contra el Juan Aurich por Copa Libertadores, realizó un festejo especial que había acordado previamente con el niño.

Matheus y Neymar en 2012: el niño padecía leucemia y le pidió un festejo especial al futbolista

Hoy, a los 19 años, el joven superó la enfermedad y se reencontró con el futbolista en los pasillos del club. “Quería agradecerte por todo, porque tanto vos como el Santos son muy importantes para mí. Me dieron motivación para mi tratamiento, y voy a seguir acompañándolos toda la vida. Es gratificante tenerte de vuelta", destacó Matheus, emocionado, por estar enfrente -nuevamente- de su ídolo.

En una conmovedora iniciativa, Santos volvió a cruzar los caminos de Matheus y Neymar, quien agradeció su visita y recordó aquellos tiempos donde daba sus primeros pasos como futbolista profesional.

Neymar agradeció la visita de Matheus tras superar la enfermedad

“Es bueno verte y reencontrarte años después. Me estoy poniendo viejo (risas)”, lanzó el exjugador del Barcelona y Paris Saint Germain, quien se alegró por la salud del hincha y hasta se animó a recrear dicho festejo moviendo sus brazos de un lado para el otro.

“Pasó el tiempo, Matheus enfrentó y superó la leucemia, siguió siendo un apasionado del Santos y regresó al Centro de Entrenamiento Rei Pelé para reencontrarse con su ídolo... ¡y recreó el baile!“, indicó la cuenta oficial de Santos.

El paso de baile de Neymar y Matheus

Antes de culminar el encuentro, Neymar abrazó al protagonista de esta historia y le firmó una camiseta especial, que también tenía el autógrafo de varios jugadores del plantel profesional.

Neymar le obsequió una camiseta autografiada al hincha del Santos

En el plano netamente deportivo, el astro brasileño contribuyó activamente para que Santos pudiera salvarse del temido descenso en la última fecha al vencer por 3-0 a Cruzeiro. En una jornada donde se definió los ingresos a las Copas y quienes perdían la categoría, el club de São Paulo no solo salió de la zona roja, sino que terminó clasificando a la Copa Sudamericana.

Lesionado en una de sus rodillas, lo que le impidió tener un rendimiento acorde a su jerarquía, el futbolista de 33 años cumplió el objetivo y agradeció a los hinchas por estar en uno de los momentos más difíciles para la historia de Santos.

“Agradezco a quienes me apoyaron. Si no fuera por ellos, no habría jugado estos partidos debido a estas lesiones, este problema de rodilla. Necesito descansar y luego nos operaremos de la rodilla”, destacó Ney, quien empezará un proceso arduo de rehabilitación para mejorar su condición física y así apuntar a estar dentro de la nómina de jugadores que disputen el Mundial 2026 con la selección de Brasil.