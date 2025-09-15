La crisis de Colón: un jugador y cuatro policías heridos en graves incidentes

SANTA FE.- Un futbolista de Colón herido, cuatro policías lesionados y al menos cinco simpatizantes del Sabalero con impactos de balas de goma, fue el saldo de una tarde violenta, consecuencia directa de una severa crisis institucional y deportiva que enfrenta el equipo santafecino, actualmente en la segunda categoría del fútbol argentino y la amenaza cierta que pueda perder ese lugar, algo que parecía imposible para un club que hace apenas cuatro años atrás levantaba la Copa de la Liga Profesional 2021 y se consagraba campeón del fútbol argentino.

Los incidentes se iniciaron a media tarde frente al predio “4 de Junio” que el club posee a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, a 7 kilómetros de esta capital. En el lugar en el que se concentra y se entrena el plantel profesional.

Cerca de un centenar de simpatizantes se reunió allí con la intención de expresar su descontento con el cuerpo técnico y los jugadores por la pésima campaña que vienen realizando. A solo tres fechas del final de la etapa clasificatoria del Nacional B, el equipo que ahora dirige Ezequiel Medrán se encuentra a 20 puntos de Chacarita, el último que estaría ingresando al Reducido, y a 28 de la punta de la tabla. Mucho peor aún es que, con 28 puntos, sólo está por encima de Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos de Zárate; con esa misma cosecha, estaría en zona de descenso en la Zona A.

La protesta de los hinchas de Colón en el predio del club Captura RTS Medios

El clima se fue caldeando porque los jugadores no salieron del hotel en el que se reúnen, ni tampoco aparecieron dirigentes. Cuando algunos hinchas intentaron ingresar en el predio, se enfrentaron con personal policial que había arribado al lugar una hora antes, ante los comentarios que se hacían en redes sociales convocando a la concentración.

Al no lograr su objetivo, los simpatizantes comenzaron a arrojar piedras contra los efectivos policiales y quienes, como algunos jugadores de la reserva, intentaban abandonar las instalaciones. Allí resultó herido Kevin Colli, jugador de esa divisional, pero que suele ser convocado para sumarse al plantel de primera. El deportista recibió asistencia en el mismo predio, donde los médicos de la institución le practicaron dos puntos de sutura en su cabeza.

A la par, el descontrol se intensificó y aparecieron las balas de goma. La represión fue intensa, según los hinchas, y varios de ellos terminaron con heridas. A la par, un grupo de policías también se replegó con lesiones ocasionadas por la intensa pedrea. En principio, se registraron tres detenidos por los incidentes.

Tres hinchas de Colón fueron detenidos y un futbolista del plantel profesional resultó herido en la cabeza X @BrianWB10

La situación se resolvió alrededor de las 17.30, cuando los hinchas se retiraron de la zona. Pero volvió a cobrar intensidad media hora después frente al estadio del barrio Centenario, donde se encuentra la sede del club. El mismo grupo que había protagonizado la protesta en el predio llegó hasta el frente de las instalaciones, reclamando la presencia de dirigentes. Cuando algunos directivos –no el presidente Víctor Godano- se acercaron a los hinchas, hubo discusiones y forcejeos. Después de algunos minutos retornó la calma, mientras se gestiona seguridad para el entrenamiento que este martes realizará el plantel.

Si bien los simpatizantes venían exigiendo la renuncia de la actual conducción del club, debe indicarse que las elecciones para renovar la comisión fue convocada para el 30 de noviembre próximo.

Los hinchas se agruparon en las inmediaciones del estadio Brigadier López X @BrianWB10

En tanto, la crisis continúa ya que se mencionó que el director técnico Medrán le adelantó a la presidencia del club que dirigirá un partido más y luego dejará el plantel. Será el cuarto entrenador en dejar ese cargo en menos de seis meses, ya que pasaron por ese puesto Ariel Pereyra (comenzó en diciembre de 2024 y salió en abril pasado), Andrés Yllana (de abril a julio), Martín Minella (entre julio y agosto), y finalmente el nombrado Medrán, quien asumió hace casi un mes.

La campaña es desastrosa: el Sabalero ya lleva ocho partidos sin ganar -viene de caer 2-0 con Talleres de Remedio de Escalada-, con 1 empate y 7 derrotas. Es la peor racha actual de todos los equipos del certamen en ambas zonas. Perdió 19 de los 31 partidos que disputó en la temporada 2025; hizo un solo gol (Lago, en el 1-1 con Chacarita) en los últimos ocho encuentros, y en 11 de los últimos 15 partidos no hizo goles.