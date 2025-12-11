Racing vs. Estudiantes, por la final del Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El penúltimo título de la temporada 2025 del fútbol argentino es el del Torneo Clausura y lo dirimirán Racing y Estudiantes de La Plata este sábado desde las 21 (horario argentino) en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El partido se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al choque que arbitrará Nicolás Ramírez, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es la Academia con una cuota máxima de 2.47 contra 3.31 que cotiza su derrota, es decir una victoria y coronación del Pincha. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario de 30 minuto, paga hasta 3.00.

El equipo dirigido por Gustavos Costas fue tercero en la zona A con 25 unidades producto de siete victorias, cuatro igualdades y cinco encuentros perdidos. En octavos su víctima fue River Plate, al que venció por 3 a 2, mientras que en cuartos superó a Tigre por penales 4 a 2 tras empatar sin goles. En semifinales dio el gran golpe en la Bombonera y eliminó al xeneize 1 a 0 con un tanto de Adrián ‘Maravilla’ Martínez.

Con respecto al encuentro anterior, Costas tiene a disposición al capitán Santiago Sosa y al uruguayo Gastón Martirena, quienes cumplieron su fecha de sanción y es probable que sean titulares. Además, Santiago Solari acarrea una molestia muscular desde antes del partido ante Boca, pero llegará en condiciones al juego.

Santiago Sosa cumplió su fecha de sanción y podrá jugar la final del Torneo Clausura para Racing RAUL ARBOLEDA - AFP

El combinado dirigido por Eduardo Domínguez, por su parte, fue octavo en el Grupo A y se metió en los playoffs gracias a que se le dieron varios resultados en la última fecha. Sumó 21 unidades producto de seis victorias, tres igualdades y siete caídas. En la primera instancia de eliminación directa dio el golpe contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito 1 a 0 mientras que en cuartos superó a Central Córdoba en Santiago del Estero 1 a 0. En semifinales, sacó a su clásico rival, Gimnasia de La Plata, como visitante por el mismo resultado gracias a una conquista de Tiago Palacios.

Para la definición, Domínguez recupera a un referente como Guido Carrillo, quien completó la suspensión de cuatro encuentros por la expulsión que sufrió ante Tigre. Así, el goleador está disponible y es probable que vuelva a ser titular en lugar de Lucas Alario.

Guido Carrillo cumplió su sanción de cuatro fechas y está a disposición en Estudiantes Gustavo Garello - AP

El equipo que sea campeón disputará una semana después el Trofeo de Campeones ante Platense, ganador del Apertura, el 20 de diciembre en San Nicolás y se clasificará a la Copa Libertadores 2026 con el cupo de ‘Argentina 2′.

En el caso de que el ganador del certamen sea Racing, liberará el boleto que logró a la Copa Sudamericana 2026 a través de la Tabla Anual y se favorecerá Independiente, undécimo en la general de la temporada. Si se corona el equipo de Eduardo Domínguez, no se beneficiará ningún club porque el elenco platense fue 15° en la Anual y no accedió a ningún torneo internacional.

El cuadro de la Copa Intercontinental 2025

La Academia y el Pincha se enfrentaron dos veces este año porque compartieron el grupo A en los torneo Apertura y Clausura y el fixture los emparejó en la tercera fecha. En el primero, Estudiantes ganó 2 a 0 como local en el estadio Uno con tantos de Santiago Ascacibar y Gabriel Neves y en el actual campeonato también se impuso, pero en el Cilindro, 1 a 0 con festejo de Guido Carrillo.

Además, hace un año, en la temporada 2024, se enfrentaron en el cierre de la Liga Profesional (LPF) y Estudiantes le ganó 5 a 4 como visitante en el Cilindro en uno de los partidos más emblemáticos de la historia del fútbol argentino. Con ese resultado, lo sacó a la Academia de la lucha por el título que luego se quedaría Vélez Sarsfield.