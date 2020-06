Vignolo Crédito: Crédito: Instagram Sebastián Vignolo

El periodista deportivo Sebastián "Pollo" Vignolo les envió un consejo a los dirigentes de los equipos grandes del fútbol argentino para afrontar la crisis económica producida por el coronavirus .

El conductor del programa 90 Minutos de Fútbol les sugirió a los responsables de los clubes más importantes de la liga vernácula que "no se vuelvan locos en pagar fortunas y millonadas" por jugadores del exterior.

"Muchachos, busquen en el ascenso . Más con los tiempos que se vienen. Aprovechen sus inferiores y futbolistas del ascenso que se han hecho a los golpes, porque por ahí no tuvieron la oportunidad, o porque fueron descartados de un lado o el otro", dijo el animador televisivo. Y agregó: "El ascenso argentino es competitivo y muy bueno".

Pusineri, Buffarini, Lavezzi y Bergessio, surgidos del ascenso

En ese sentido, Oscar Ruggeri recordó que en su época como entrenador de San Lorenzo, contrató a Lucas Pusineri de la Primera Nacional (el ahora DT de Independiente jugaba por entonces en Almagro). Por su parte, Vignolo también evocó el caso de Julio Buffarini , surgido de Talleres y hoy titular en Boca Juniors.

El descargo del narrador surgió a partir de la entrevista que le estaban haciendo al delantero de Nacional de Uruguay, Gonzalo Bergessio . "Producto hecho en el ascenso", lo presentó el conductor.

"Yo salí de Platense . En esa temporada, nosotros jugábamos en la tercera categoría, y estaban el Pocho Lavezzi en Estudiantes de Buenos Aires, el Pitu Cejas en Temperley..."

"No dormía a la noche" para que me traigan a Bergessio

Ruggeri contó que Lavandina Bergessio fue una obsesión del exdefensor en su época como director de San Lorenzo. "El mejor delantero del fútbol argentino está jugando en Instituto. Vaya a buscarlo. Tráigamelo y salimos campeones" , recordó el "Cabezón" que le pidió al por entonces presidente sanlorencista Rafael Savino.

"¿Sabés los meses que lo seguí? No dormía a la noche esperando que me conteste", confesó el exdefensor de la selección argentina. "Yo lo llamé, lo volví loco. Pero no se pudo. Después me fui, y al mes siguiente, ¿quién era el nueve de San Lorenzo? Bergessio. ¿Qué pasó con todos los goles que hizo? Salió campeón". Y concluyó: "¿Cómo no me fui a Córdoba para convencerlo?".