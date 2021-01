El reproche del Cai Aimar a Eduardo Salvio

Cai Aimar le reprochó a Toto Salvio no retroceder en el segundo gol de Santos Fuente: Reuters - Crédito: Agustin Marcarián / archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2021 • 19:38

El panelista de ESPN F90 CarlosCai Aimar le reprochó este martes al futbolista de Boca Juniors Eduardo "Toto" Salvio no retroceder en en el segundo gol de Santos, que marcó Yefferson Soteldo en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores.

Tras dar su punto de vista sobre la jugada, donde Salvio admitió su error pero también responsabilizó al equipo, el conductor del programa, Sebastián Vignolo, disculpó al futbolista, y argumentó que "cuando alguien te cuenta así lo que pasó, ya está".

Sin embargo, Aimar no fue tan indulgente, y luego de escuchar a su compañero, intervino para disentir con Vignolo: "No, no está, porque no puede cometer ese tipo de errores. Cuando uno pierde la pelota, tiene que hacer todo lo posible para poder recuperarla. Yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Una cosa es reconocerlo y otra cosa es que lo hizo", lanzó.

Algo cohibido, el volante xeneize contestó: "Yo reconozco mi error, lo asumo. Pero bueno, también sé que tenía la defensa atrás". Y evocó una jugada del primer tiempo en la que perdió la pelota en un córner a favor, y después la recuperó cincuenta metros atrás. Acto seguido, Aimar le reprochó que hubiese hecho lo mismo en la jugada del gol, tras lo cual Salvio reiteró que no se estaba justificando porque sabe que fue un error.

Para mediar entre ambas posiciones, Sebastián Domínguez respaldó al volante al decir que todo el equipo de Boca estaba "sin confianza", y que en la jugada, cuando "Toto" miró hacia atrás en el campo de juego, vio que el equipo estaba "armado".

Dispuesto a mantener su postura, el exentrenador también cruzó a su compañero: "Me extraña que digas eso. No querramos quedar bien porque está ahí. Digamos lo que sucede, porque sino pintamos todo y ya está, listo".

"Estoy tratando de poner los dos puntos de vista. El del defensor, que te va a pedir siempre que vengas para atrás, pero también el del delantero: si no puedo perder una pelota a 50 metros del arco, no puedo jugar al fútbol en esa posición", le respondió Domínguez.

Finalmente, Salvio concedió que, en lo que respecta a su trabajo individual, tendría que haber hecho el esfuerzo y retroceder en el campo en el gol de Soteldo, pero que, a su vez, el equipo debía "estar preparado cuando alguien pierde la pelota". "Las dos cosas.Tenés que estar preparado vos, y el equipo preparado por si vos no volvés", concluyó Aimar, sin dar el brazo a torcer.