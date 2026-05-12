Cámaras en la línea de gol, la tecnología que se usa en el torneo Apertura a partir de los cuartos de final

La tecnología cada vez tiene más protagonismo en el fútbol argentino. A partir de los cuartos de final del torneo Apertura, que comenzó este martes, se utilizan cámaras goal line en el VAR. Esta tecnología es la utilizada por la FIFA y la Conmebol en sus competiciones (entre ellas la Copa Libertadores y Sudamericana), y permite saber si la pelota cruzó en su totalidad la línea de meta o si una infracción ocurrió dentro o fuera del área.

Esta herramienta se puso en práctica en el fútbol argentino en 2024, para las semifinales de la Copa de la Liga, luego de una gran polémica que dejó el superclásico que de jugó en los cuartos de final de ese torneo. A los seis minutos del segundo tiempo y luego de una carambola, la pelota dio en Cristian Lema, defensor del Xeneize, y se fue en contra de su propia valla. El arquero Sergio “Chiquito” Romero voló hacia atrás y logró sacarla. El árbitro Yael Falcón Pérez, a instancias del línea, sancionó el gol. Pero, ¿la pelota entró?

NO HAY GOL DE RIVER ❌⚽🖥️



Tras chequeo del VAR, la pelota no entró en el arco de Boca y el superclásico sigue 1-1#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Y93tyllI3O — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 21, 2024

La jugada en cuestión no contó con las mejores cámaras y llevó a la implementación del Goal Line. El sistema cuenta con cámaras ubicadas exactamente a la altura de la línea de gol (en ambos arcos), lo que permitirá a los asistentes del VAR una mayor precisión. Si bien reduce mucho el margen de error, la decisión final la toman los jueces presentes en cabina.

La cámara Goal Line solo se trata de un nuevo ángulo para despejar dudas. No significa la tecnología FIFA en los relojes de los árbitros que avisa automáticamente en jugadas dudosas a través de un chip en la pelota. Tampoco funciona como el ‘Ojo de Halcón’ de la Premier League o el tenis, que calcula la posición del balón.

Facundo Cambesesfue protagonista de una acción en la Copa Libertadores del año 2025 en la que la pelota no ingresó LUIS ROBAYO - AFP

Diferencias entre el Goal Line con otros sistemas como el GoalRef y Ojo de Halcón

El GoalRef es el más similar: la pelota cuenta con un microchip que está sincronizado con un dispositivo magnético instalado detrás de los arcos. Sin embargo, es un sistema semiautomático, y si una jugada termina en gol, el sistema le hará sonar al árbitro su reloj, indicando que la pelota ingresó por completo.

Por otro lado, el Ojo de Halcón cuenta con siete cámaras instaladas en diferentes puntos de los arcos, por lo que se puede tener un seguimiento “3D” de la pelota en todo momento. Sin embargo, parece estar lejos de llegar a la Liga Profesional ya que la instalación ronda los 250 mil dólares por estadio, sumado a los costos de mantenimiento.