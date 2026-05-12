Túnicas, palazos y descontrol: el equipo de Cristiano no ganó y se desató el caos en Arabia Saudita

La violencia en el fútbol no conoce de fronteras. En Arabia Saudita, aunque cueste creerlo, también ocurren serios incidentes en las canchas. En un estadio, al menos. El equipo de Cristiano Ronaldo estuvo a un paso de consagrarse, se dio una fatalidad y la celebración deberá esperar. Fuera de todo contexto, los hinchas del equipo local y del conjunto visitante (y curiosos, asistentes, hasta algunos jugadores) fueron parte de una inesperada batalla campal.

Vestidos con la clásica túnica, disfrazados de barrabravas, se tiraron con todo. Palazos, proyectiles. Una imagen desoladora que recorre el mundo.

¿Qué había pasado?

Un escándalo entre Al-Hilal y Al-Nassr Captura

Cristiano Ronaldo ya imaginaba la vuelta olímpica. El abrazo con Karim Benzema antes del comienzo, el clima de final en Riad y la ventaja mínima que Al Nassr sostenía desde el primer tiempo parecían conducir a una noche consagratoria como local. Faltaban apenas 12 segundos para el cierre, cuando todo cambió. Un lateral larguísimo, lanzado al área con desesperación por Al Hilal, terminó en una escena surrealista: el arquero Bento salió mal y chocó con Iñigo Martínez, la pelota se le escapó de las manos y terminó dentro del arco. El 1-1 en el final del minuto 97 dejó la definición de la liga saudita abierta hasta la última fecha y volvió a postergar el objetivo que obsesiona al portugués desde su llegada a Medio Oriente.

La imagen final explicó el golpe. Cristiano, sentado en el banco de suplentes luego de haber sido sustituido antes del cierre, primero con la mano en la cara, riendo sin entender cómo se le había escapado un campeonato que parecía asegurado. Luego, la mirada perdida y triste, siendo consolado por un miembro del cuerpo técnico.

El contexto todavía favorece a Al Nassr, aunque ya sin margen para relajarse. El equipo suma 83 puntos y mantiene cinco de ventaja sobre Al Hilal, que tiene un partido menos. Si el conjunto dirigido por Simone Inzaghi gana su pendiente, la diferencia quedará reducida a dos unidades antes de la última jornada. El festejo quedó en pausa.

Se pudrió todo al final del partido entre Al-Hilal y Al-Nassr. Voló de todo.pic.twitter.com/PMic3jPnhi — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) May 12, 2026

Al Nassr encontró la ventaja a los 36 minutos. Tras un córner ejecutado por el otro portugués, Joao Félix, el español Iñigo Martínez bajó la pelota dentro del área al francés Mohamed Simakan, que definió para el 1-0. El estadio explotó. Cristiano levantó los brazos y el banco comenzó a imaginar el título.

A los 82 minutos, Jorge Jesús decidió reemplazar a Cristiano. El delantero salió envuelto en aplausos, aunque lejos de mostrarse pasivo. Primero pidió apoyo a las tribunas con gestos insistentes. Después le marcó el reloj al árbitro para reclamar por el tiempo.

Vivía cada segundo con una tensión impropia de alguien que ya levantó 33 títulos a lo largo de toda su carrera. Como si estuviera frente al primero. Una escena que volvió a reflejar la voracidad competitiva que lo acompaña desde sus inicios.

It is unfortunate that Al-Hilal fans are subjected to provocation and assault in the club's stadium. pic.twitter.com/C9fQz7EAEc — Alajmi S (@AlajmiS2000) May 12, 2026

La tensión creció en el cierre. Al Hilal empujó con más voluntad que claridad hasta encontrar una última oportunidad. Fue un lateral ejecutado con enorme potencia por Ali Lajami hacia el corazón del área. Bento salió mal, chocó con Martínez y perdió la pelota cuando intentaba bloquearla. El defensor Abdulelah Al Amri intentó despejarla en la línea, pero no llegó y solo la pateó dentro del propio arco.

Durante el partido, los futbolistas tuvieron varios roces. Críticas, quejas, disputas. Todo dentro de los parámetros de un desarrollo caliente. Así fue, también, con Cristiano en el banco de suplentes, incrédulo. Y después, el caos general.