Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Canadá y Marruecos correspondiente al Mundial 2026 se disputará este sábado 4 de julio a las 14.00 h en el Houston Stadium, ubicado en la ciudad de Houston, Texas.

El momento de los equipos

Canadá arriba a este compromiso con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria por 1-0 frente a Sudáfrica en su última presentación. Por su parte, Marruecos llega tras igualar 1-1 ante Países Bajos, buscando reencontrarse con el triunfo en esta instancia del certamen.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos han mostrado paridad en sus recientes actuaciones. Canadá llega con el envión positivo de su victoria previa, mientras que Marruecos ha demostrado solidez al sumar puntos ante un rival de jerarquía como Países Bajos, manteniendo su competitividad en el torneo.

Lo que está en juego

Para ambos seleccionados, el resultado es fundamental en la quinta jornada para asegurar la clasificación a la siguiente instancia de la Copa del Mundo, siendo un paso clave para sus aspiraciones en el torneo.