Mundial 2026, en vivo: juega la selección argentina y se cierran los cruces de 16avos
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
Suiza le ganó 2-0 a Argelia
Con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye, Suiza venció 2-0 a Argelia. El rival de este seleccionado europea se definirá este viernes en el cruce entre Colombia y Ghana.
Cristiano Ronaldo fue el mejor jugador en el partido frente a Croacia
Cristiano Ronaldo fue seleccionado como el mejor jugador del partido, en el encuentro contra Croacia. Este finalizó cruce por 16avos le dio a la selección de Portugal, por su victoria 2-1, el pase a los octavos de final del Mundial 2026. Mientras que el camino del equipo liderado por Luka Modrić llegó a su fin en esta cita mundialista.
𝗠𝗩𝗣: Cristiano Ronaldo ⭐❤️🔥#VaiDarPortugal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CVZTD9IW2Q— Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2026
Portugal, a octavos: le ganó 2-1 a Croacia
Un partido no exento de polémicas, Portugal le dio vuelta el resultado a Croacia y avanzó a octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado liderado por Cristiano Ronaldo consiguió empatar el partido con un penal y lo definió con un gol en el alargue.
Sobre el final del encuentro se le anuló el 2-2 a Croacia tras un polémico fuera de juego en el minuto 12 del agregado, que en principio era de 10 minutos.
Multitudinarios banderazos en Miami antes del partido con Cabo Verde: “Somos locales otra vez”
MIAMI (enviado especial).- Fue la semana más argentina en mucho tiempo en esta zona del estado de Florida. Las camisetas celestes y blancas inundaron en estos últimos días playas, shoppings, restaurantes y paseos turísticos en una ciudad acostumbrada al mate y al acento argentino.
Miami se prepara para uno de los partidos más importantes en su sede mundialista. La selección de Messi, que aquí será más local que nunca, buscará este viernes el pase a los octavos de final del Mundial 2026 frente a la sorpresa Cabo Verde.
Ecuador confirmó la salida de Beccacece como DT de la selección
📍Comunicado oficial pic.twitter.com/VFsoVk9vw5— FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) July 2, 2026
El recuerdo de Diogo Jota durante el himno de Portugal
🕊️🇵🇹 El recuerdo de Diogo Jota durante el Himno de Portugal 👏— telefe (@telefe) July 2, 2026
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VIDEO: así fueron los goles de Oyarzabal y Pedro Porro para España frente a Austria por el Mundial 2026
España derrotó 3-0 a Austria en uno de los duelos de 16avos de final del Mundial 2026. En el partido que se disputa en Los Ángeles, los de Luis de la Fuente mostraron superioridad. Primero, con un tanto anulado, que fue muy protestado, pero unos minutos más tarde, abrieron el marcador desde el pie de su goleador, Mikel Oyarzábal. En la etapa final convirtió el segundo, a través de Pedro Porro. La particularidad es que ambos fueron a través del centro atrás. En el último minuto marcó el tercero, otra vez del volante de Real Sociedad, que es el goleador del equipo.
España mostraba superioridad con la tenencia de la pelota y con la velocidad de mediocampistas y laterales, pero a través de la pelota parada intentaba tener otra vía para llegar a convertir. Cuando se jugaban 29, llegó un córner desde la derecha por una gran salvada de Posch.
España goleó 3-0, con doblete de Oyarzabal, y se metió en octavos de final del Mundial
¡España está en Octavos! 🇪🇸#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 2, 2026
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