Mundial 2026, en vivo: juega la selección argentina y se cierran los cruces de 16avos

España derrotó 3-0 a Austria en uno de los duelos de 16avos de final del Mundial 2026. En el partido que se disputa en Los Ángeles, los de Luis de la Fuente mostraron superioridad. Primero, con un tanto anulado, que fue muy protestado, pero unos minutos más tarde, abrieron el marcador desde el pie de su goleador, Mikel Oyarzábal. En la etapa final convirtió el segundo, a través de Pedro Porro. La particularidad es que ambos fueron a través del centro atrás. En el último minuto marcó el tercero, otra vez del volante de Real Sociedad, que es el goleador del equipo.

España mostraba superioridad con la tenencia de la pelota y con la velocidad de mediocampistas y laterales, pero a través de la pelota parada intentaba tener otra vía para llegar a convertir. Cuando se jugaban 29, llegó un córner desde la derecha por una gran salvada de Posch.