Carabao Cup: un golazo de chilena, cuatro victorias lógicas y “el equipo de Deadpool” en octavos

Siempre sorprende. Un gol de chilena se celebra más, por lo imprevisible, por lo elástico del movimiento y por la lucidez de ejecutarlo. Así fue el tanto del portugués Palinha, gracias al cual Tottenham inició el camino de su goleada sobre Doncaster Rovers, en una instancia de la Carabao Cup que no dio lugar a las sorpresas: ganaron los cuatro gigantes.

La jornada se presentaba como un posible escenario para las gestas improbables, pero la jerarquía y el poderío económico de los clubes de élite se impusieron con una firmeza esperada, borrando de un plumazo cualquier intento de construir un cuento de hadas para los modestos equipos de tercera división.

Así las cosas, Manchester City, Arsenal, Newcastle y Tottenham resolvieron sus compromisos de manera simple y hasta dosificando energías contra sus rivales de League One, asegurando así su pasaje a los ansiados octavos de final de la prestigiosa Copa de la Liga inglesa, conocida como la Carabao Cup.

Tottenham, de local, demostró una intensidad inmediata, con el pie en el acelerador desde el inicio. Los Spurs dejaron completamente sin capacidad de respuesta al Doncaster, asegurando una ventaja tempranera con dos anotaciones consecutivas, una en el minuto 14 y otra en el minuto 17. Ya en el tiempo añadido de la segunda mitad, el galés Brennan Johnson se encargó de abultar el resultado final, dejando el marcador en un definitivo 3-0 a favor del club londinense.

Cuando la belleza se convierte en recurso, por Joao Palhinha.pic.twitter.com/MektNPcpAe — VSports Team (@VSportsTM) September 24, 2025

Sin embargo, el verdadero punto culminante, la pincelada de arte en la victoria del 3-0 sobre Doncaster, fue la espectacular chilena ejecutada por Joao Palhinha. Esta acrobática jugada fue, sin duda, el momento de mayor brillantez individual de la noche para los Spurs.

Por su parte, Arsenal ganó 2-0 en su visita al campo del Port Vale. Esta victoria fue particularmente significativa no solo por el avance en la copa, sino por marcar un hito personal para uno de sus nuevos talentos. El encuentro se decidió gracias al gol de Eberechi Eze a los ocho minutos , complementada por otro tanto de Leandro Trossard en la recta final del partido, a los 41 del segundo tiempo.

El festejo de Leandro Trossard para Arsenal Peter Byrne� - PA Wire�

El gol de Eze fue motivo de celebración especial, ya que significó su primer tanto con la camiseta de Arsenal. En su quinta aparición para el equipo de su infancia, después de concretar su transferencia veraniega desde Crystal Palace, Eze demostró compostura y calidad. Su gol llegó con un remate tranquilo en el minuto 8, culminando una carrera precisa tras recibir un sutil pero efectivo taco de Myles Lewis-Skelly.

A pesar de la victoria, Arsenal presentó un equipo significativamente rotado, una práctica común en una competición que probablemente ocupa el último lugar en la lista de prioridades del club para esta temporada. No obstante, el contexto del equipo es delicado: el entrenador español Mikel Arteta soporta una presión creciente por conseguir el primer trofeo importante para el club desde 2020, lo que añade una capa de urgencia a cualquier competición de eliminación directa.

En el norte de Inglaterra, el vigente campeón de la competición, Newcastle, no tuvo piedad y concretó la actuación más arrolladora de la noche. Las Urracas se impusieron 4-1 frente a Bradford, equipo que es el líder actual de la League One (la tercera división del fútbol inglés).

William Osula anota el cuarto gol para Newcastle, el campeón vigente de la Carabao Cup Owen Humphreys� - PA Wire�

Este resultado no solo garantizó su pase, sino que también sirvió como una declaración de intenciones, en donde quedó claro que el equipo se toma la defensa de este trofeo doméstico con máxima seriedad.

El delantero brasileño Joelinton fue fundamental, marcando a los 17 y a los 75. Junto a él, el danés William Osula también marcó un doblete a los 19 y 87. Más allá del dominio absoluto de los locales, Bradford logró anotar el tanto del honor mediante Andy Cook.

El todopoderoso Manchester City también se unió a la lista de vencedores con un 2-0 en su visita a Huddersfield. Al igual que Arteta en Arsenal, Pep Guardiola optó por una amplia rotación. Eso sí: el entrenador catalán incluyó en el equipo titular al inglés Phil Foden, una decisión crucial para el desarrollo del encuentro.

El abrazo entre Phil Foden y Oscar Bobb durante el triunfo de Manchester City OLI SCARFF� - AFP�

Foden fue la figura central de la ofensiva del City. Primero, se encargó de abrir el marcador al anotar el primer gol desde fuera del área. Luego, en el minuto 74, el atacante inglés se transformó en asistente, sirviendo el segundo gol al brasileño Savinho, para sellar así la victoria por 2-0 y el pase a la siguiente fase, en un triunfo sin sobresaltos.

El sorteo de octavos, con cruces que prometen

Tras finalizar el encuentro de Arsenal contra Port Vale, se hizo el sorteo de los octavos de final. Entre los cruces que inmediatamente capturaron la atención, se destacan tres duelos que enfrentarán a pesos pesados de la Premier League: Newcastle - Tottenham, Arsenal - Brighton y Liverpool - Crystal Palace: Liverpool, que también figura entre los equipos clasificados, se enfrentará a otro conocido rival de la máxima categoría.

Es importante notar que el sorteo incluyó a otros grandes clubes que avanzaron a esta fase, como Liverpool y Chelsea. Además, la atención global se posó sobre la inclusión de Wrexham, el equipo galés de segunda categoría que ganó popularidad mundial impresionante, como consecuencia de que es copropiedad del actor de “Deadpool”, Ryan Reynolds. Su rival será Cardiff City.