Liam Rosenior, el DT de Chelsea (y de Enzo Fernández) no le teme a las burlas

El martes fue viral porque, en pleno partido con Arsenal por las semifinales de la Carabao Cup, quiso controlar una pelota que fue directo en su dirección, hacia el banco, pero le salió rebotada, lo que generó incluso algunas burlas de la tribuna local. Sin embargo, en apenas casi un mes de trabajo como DT de Chelsea, Liam Rosenior demostró que llegó a la Liga Inglesa para hacerse respetar. Conocimientos futbolísticos, preparación, manejo de plantel y la pelea por “detalles” que podrían perjudicar a su equipo lo muestran como un entrenador que no sólo se abrazó al juego de Enzo Fernández a primera vista, sino que está dispuesto a darle pelea grande a los mejores de hoy en Inglaterra: Arsenal y Manchester City.

“Fue un golpe durísimo. Creíamos que podíamos pasar. En el vestuario los jugadores estaban destrozados, y con razón. La respuesta en el juego ha sido muy positiva. Ahora nos centramos en el futuro. Fue una actuación muy sólida contra un equipo que juega muy bien (Arsenal) en su casa. El partido fácilmente pudo haber sido favorable para nosotros. Estoy decepcionado, pero ahora nos centramos en los Wolves, dijo este jueves Rosenior en la previa del partido con Wolverhampton, por la 25° fecha de la Premier League que lo tiene puntero a Arsenal con 53 puntos, a Manchester City segundo con 47 y a Chelsea en el quinto lugar con 40 unidades.

Rosenior with a tribute to Delap 🙏



A true player’s manager…Bigger than Football. 🥹 pic.twitter.com/DrvjsHAcv5 — Hater Central (@TheHateCentral) February 3, 2026

A los 41 años, el entrenador inglés parece defender con uñas y dientes lo que, hasta el momento, es el desafío profesional de su vida: venía de dirigir a Racing de Estrasburgo y debutó en una victoria 5-1 en la FA Cup ante el Charlton, tuvo que hacer una adaptación contrarreloj. “Me encantaría estar aquí seis años y más. Estaría aquí el mayor tiempo posible, pero soy consciente de que, para que eso suceda, tengo que ganar. Es así de simple”, dijo en la conferencia de prensa de presentación, el 6 de enero, luego de rubricar un contrato hasta junio de 2032.

Rosenior reemplazó al italiano Enzo Maresca, quien se fue por diferencias con la dirigencia, pero había ganado la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes. “Entiendo que cada club tiene un proyecto diferente. Esta palabra, proyecto, se usa mucho ahora en el fútbol. Pero la idea en cualquier proyecto es que intentas ganar cada partido que juegas”. Y siguió: “Tengo ideas sobre cómo quiero que el equipo sea dentro de un año, dos años, tres años. Creo que ahora tengo suficientes recursos y suficientes herramientas conmigo... Se lo he dejado claro a los jugadores. Quiero que juguemos un fútbol rápido, agresivo y con mucha intensidad. Quiero que seamos intensos, valientes y audaces”.

Liam Rosenior, enérgico, se queja ante el árbitro por una falta sancionada en el Emirates Stadium, en plena revancha con Arsenal ADRIAN DENNIS� - AFP�

Y más allá de arrancar con buenos resultados, se topó con el primer golpe importante el martes pasado, con la eliminación de la Carabao Cup ante Arsenal por un global de 4-2 (la ida fue 2-3 con dos goles de Alejandro Garnacho). Sin embargo, hubo varias cosas para destacar sobre todo en la revancha disputada como visitante y contó con chances para reveritr el resultado. Claro, hoy por hoy, el momento del Arsenal es superior y eso terminó de inclinar la balanza.

Ya antes del partido demostró personalidad para hacerle frente a una situación que lo molestó bastante. Y no se dejó intimidar por quién era el entrenador rival o el estadio donde estaba por jugar: “No fueron los jugadores. Soy respetuoso. Cuando entras en calor, tú tienes tu campo, el otro equipo tiene el suyo. Nunca les he pedido a mi equipo ni a mis entrenadores que invadan el territorio del rival. En ese momento, no me pareció correcto donde estaban operando. Estaban afectando el calentamiento de mis chicos y de mi cuerpo técnico en la mitad de la cancha nuestra. Así que les pedí, quizás sin mucha educación, que se quedaran en su campo. No estoy aquí para juegos psicológicos. Es simplemente lo que considero correcto y respetuoso”, reconoció luego del partido.

Chelsea boss Liam Rosenior on why he yelled towards Arsenal players to 'stay in their own half' during pre-match warm-ups:



"It wasn't the players. When you warm up, we have our half and the other team have their half. I've never asked my team or coaches to encroach on the other… pic.twitter.com/gMeviZ75gP — Chris Wheatley (@ChrisWheatley) February 5, 2026

Y agregó: “Ojalá respetemos eso y los demás equipos también. Hay ciertas normas de etiqueta en el fútbol. Siempre intento ser lo más respetuoso posible. Siempre quiero ganar. Nunca se lo he pedido a mis entrenadores. No tengo ningún problema con nadie en el Arsenal Football Club. Respeto muchísimo a Mikel Arteta, un entrenador fantástico. Fue justo en ese momento que pensé que no se le mostraba ese respeto a mi equipo”.

Durante el partido, le preguntaron por el esquema 5-2-3 (a diferencia del que venía empleando, el 4-2-3-1) y la “sorpresa estratégica” que preparó para defender el primer córner en contra. Se sabía: últimamente cada pelota parada a favor del Arsenal es un penal, así anotó 12 goles de cabeza y algún envío hasta fue olímpico, como el que anotó Madueke el finde pasado en el 4-0 a Leeds. Y así (también) lo había sufrido... en la primera semifinal.

Lateral derecho que también podía jugar como mediocampista en su etapa de jugador, siempre soñó con este momento: ser DT. El paso lo dio a los 34 años, cuando pasó una temporada como segundo entrenador del Brighton Sub 23 antes de trasladarse al Derby County para formar parte del cuerpo técnico de Phillip Cocu: “Antes era comentarista, y después es fácil hablar. Si salgo al ataque, presiono alto y Arsenal me hace dos goles de inmediato, me preguntarán: ‘¿qué hace?’ Así es la cosa: si pierdes, te critican; si ganas, eres un genio”, dijo sobre el planteo.

La estrategia sorpresa

Esta vez, a los 15 minutos, mientras Madueke se preparaba para enviar el tiro de esquina a perfil cerrado (con zurda desde la derecha), los jugadores de Chelsea espearon hasta milésimas de segundos antes para, dos de ellos, salir disparados hasta la mitad de la cancha, para sumarse a un tercero. Entonces asumió riesgos, pero fue una forma de sorprender y -al mimo tiempo- no darle tiempo a Arteta que meta una contraorden. Por instinto lógico, los jugadores de Arsenal siguieron a sus marcas y quedaron 3 vs. 3 en la mitad de la cancha (tampoco ellos iban a correr riesgos, por motus propio y con el parcial 3-2). Así, Chelsea no se aseguraba defender bien, pero le sacaba referencias locales a ese “trencito” que suelen hacer en la línea del árco rival. A menor congestión, más claridad para defender del arquero Robert Sanchez y también de los libres que iban a la pelota como de los que tomaban marcas (Chelsea aplicó una marca mixta).

Antes de la revancha ante Arsenal, tuvo un momento explosivo por la Premier League: Chelsea perdía 0-2 con West Ham y lo terminó ganando 3-2 con un gol de Enzo Fernández en el minuto 98. Rosenior vio que algo no le gustaba y metió cuatro cambios antes del segundo tiempo, tres al final de los 45 y el otro había sido a los 26 de la primera etapa: “Necesitaba cambiar el ritmo del partido, así que hice prácticamente cuatro cambios antes del segundo tiempo. Tuvimos una mentalidad más fuerte, le agregamos intensidad para recuperar la pelota y atacar y nunca dejamos de intentar hasta conseguir dar vuelta el partido... Todo el mérito es del grupo”.

Pero también había reconocido el fastidio de los hinchas en el 0-2: “Yo también nos habría abucheado en la primera mitad. Nuestro rendimiento no estuvo ni cerca del nivel necesario, tanto a nivel colectivo como en cuanto a energía y toma de decisiones. Así que verlos (a los hinchas) 45 minutos después tan felices y encantados con lo que vieron del equipo me hace sentir muy orgulloso". Habla así, sin pelos en la lengua.

No bien llegó a Chelsea había rumores que hablaban de una posible salida de Enzo Fernández. Y Rosenior dijo: “No significa nada para mí. Cuando eres un jugador de talla mundial, siempre hay especulaciones que escapan a tu control. Enzo estuvo excepcional el tiempo que he trabajado con él. Es jugador del Chelsea. Espero que tengamos una relación laboral exitosa a corto y largo plazo”.

Y Enzo no sólo se quedó en Chelsea, sino que además mantuvo su buen juego y su factor determinante en las redes rivales, convirtiendo como N° 9. Al confirmar su influencia en el equipo, Rosenior le dio un gran elogio: “Enzo tiene una capacidad atlética rara; es un don, se puede recuperar realmente rápido y cubre una distancia impresionante, lo vemos en nuestros datos. Le da otra calidad y liderazgo al equipo, y disfruto mucho de poder estar trabajando con él”.

Liam Rosenior, DT de Chelsea, trata de separar a Enzo Fernández en el frente a frente con Martin Zubimendi, volante central de Arsenal, por la ida de la Copa de Inglaterra Alastair Grant� - AP�

El 17 de enero, ya tomándolo como uno de los referentes del equipo, Rosenior le hizo llegar una orden táctica a Fernández mediante un papelito. Enzo recibió el recado de un compañero y le levantó el pulgar. En encuentro finalizó con un 2-0 frente a Brentford. A los 36 minutos, cuando el partido estaba 1-0, la televisión enfocó a Alejandro Garnacho, que tenía un papel que le había dado el DT. El extremo argentino corrió para alcanzárselo a Enzo, que se tomó unos segundos para leerlo, levantar un pulgar hacia la zona del banco de suplentes y guardárselo en una media.

Y dejó en claro que más allá de ser exigente trata de tener una buena relación con los futbolistas. “Enzo Fernández me impresionó muchísimo. Ya sabía que era un jugador excepcional, pero mirándolo de cerca uno ve de qué es capaz. Es un ganador”, El entrenador inglés no pasó por alto el aniversario del mediocampista: “Hoy es su cumpleaños, así que le he dicho que debería ir a un restaurante de carnes y disfrutar de una buena carne argentina. Es un jugador importante”.

Doce días después, le estaban dando a Joao Pedro el premio al mejor jugador del partido y hacía declaraciones para la TV de la transmisión. Rosenior pasó por ahí y se lo quedó mirando para hacerle una broma. Pero lo primereó el delantero y ambos terminaron riendo y fundidos en un abrazo.

João Pedro and Liam Rosenior. 🤣💙 pic.twitter.com/0XUcH1mRsc — EuroFoot (@eurofootcom) January 29, 2026

Alejandro Garnacho parece estar tomando mejores decisiones en ataque con la llegada de Rosenior: se lo ve dando menos vueltas, yendo más directo y enfocado en resolver en función de lo que le pide cada jugada. Con respecto a la cesión de Aaron Anselmino a Racing de Estrasburgo, el DT explicó: “Me alegro del regreso de Mamadou Sarr. Lo quería en el Chelsea. Aaron Anselmino es un jugador fantástico. El Estrasburgo tiene su propia identidad, cultura y objetivos. La idea de este proyecto es que ambos clubes tengan mucho éxito, y creo que así será”.

“He estudiado durante 26 años para asegurarme de ser el mejor entrenador posible, para comprender a las personas lo mejor que pueda”, había declarado Rosenior en 2022. Y reconoció que si estaba lesionado, o no era convocado en el Hull o Brighton, les pedía a los encargados de seguridad que le dejen ver el partido en la boca del túnel, muy cerca de los bancos de suplentes “para practicar la toma de decisiones rápidas de los DT”. Y explicaba el motivo: “Es fácil ser un experto en televisión o ver las cosas desde la tribuna. Pero esa perspectiva, a nivel del campo, te permite sentir el juego. Ser capaz de detectar problemas y tomar decisiones tácticas desde allí es muy diferente”.

Ahora, subido a un gran desafío, no se permite ir mucho más allá: “Cada entrenamiento que dirijo, cada reunión que mantengo, cada partido que jugamos es lo más importante. Vivo en el presente. Así que es el partido más importante porque es el siguiente”. Rosenior entró rápido en el grupo del plantel y las decisiones que fue tomando le dieron resultados, más allá del traspié con Arsenal. En su interior, sabe que va a tener revancha. ¿O alguna vez el fútbol se la negó a alguien?