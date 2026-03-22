Arsenal vs. Manchester City, la final de la Carabao Cup

Arsenal y Manchester City, el líder y el escolta de la Premier League, disputan este domingo la final de la Copa de la Liga inglesa -llamada Carabao Cup-, en el estadio de Wembley, un partido muy atractivo, incluso, en los bancos, entre el maestro Pep Guardiola y el también español Mikel Arteta, su antiguo discípulo, que ya lleva tiempo volando solo.

Arsenal, primero en la Premier League con 70 puntos, llega al duelo con el viento en su favor y un estatus de favorito ante un City que está herido y que necesita imperiosamente sobreponerse a su eliminación en los octavos de final de la Champions League, frente a Real Madrid.

Erling Haaland, el delantero de Manchester City OLI SCARFF - AFP

Guardiola, arquitecto de todos los éxitos de los Citizens desde 2016, sabe mejor que nadie cómo recuperar a un equipo. El técnico catalán disputó -y ganó- cuatro finales de la Copa de la Liga inglesa entre 2018 y 2021. En la primera de esas conquistas, ganada 3-0 al Arsenal del técnico Arsene Wenger, tenía a su lado a un joven adjunto que respondía al nombre de Mikel Arteta, recién retirado como futbolista con la camiseta de los Gunners. Después, el alumno se alejó del maestro, abandonando Manchester para convertirse en DT principal de Arsenal, en diciembre de 2019.

La Copa de la Liga habría estado al final de la lista de prioridades para Arsenal y City cuando comenzó la temporada. Sin embargo, la Copa cobró mayor relevancia dada la rivalidad entre ambos finalistas, en el contexto de la temporada. El ganador en Wembley podría asestarle al perdedor un enorme golpe psicológico.

El apoyo de los hinchas de Arsenal en la final ante Manchester City en Wembley GLYN KIRK - AFP

Las formaciones de los equipos:

Arsenal: Arrizabalaga, Blanco, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Havertz, Saka; Gyokeres y Trossard.

Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Ake, O’Reilly; Rodri; Bernardo (C), Semenyo, Cherki, Doku; y Haaland.