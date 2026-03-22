TV y streaming del domingo: Messi, River, Boca, la final de la Carabao Cup, el derbi de Madrid y el Miami Open
La actividad deportiva en el cierre del fin de semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 22 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 15:30 Sarmiento vs. Aldosivi. ESPN Premium
- 17:45 Estudiantes (RC) vs. River. TNT Sports
- 20 Boca vs. Instituto. ESPN Premium
- 22:15 Independiente Rivadavia vs. Rosario Central. ESPN Premium
- 22:15 Argentinos vs. Platense. TNT Sports
Carabao Cup
- 13.15 Arsenal vs. Manchester City. La final. ESPN
Liga de España
- 12 Celta vs. Alavés. ESPN 4
- 16.45 Real Madrid vs. Atlético Madrid. ESPN
MLS
- 14 New York City vs. Inter Miami. Apple TV
Brasileirão
- 20.30 Corinthians vs. Flamengo. Canal 116 (Flow)
Premier League
- 9 Newcastle vs. Sunderland. ESPN
- 11 Aston Villa vs. West Ham. ESPN
- 11 Tottenham Hotspur vs. Nottingham Forest. Disney
Serie A
- 8.30 Como vs. Pisa. ESPN 2
- 11 Atalanta vs. Hellas Verona. Disney+
- 11 Bologna vs. Lazio. Disney+
- 14 Roma vs. Lecce. ESPN 3
- 16.30 Fiorentina vs. Inter. ESPN 3
Ligue 1
- 11 Lyon vs. Mónaco. Disney+
- 13 Olympique Marseille vs. Lille. Disney+
- 13 Paris FC vs. Le Havre. Disney+
- 13 Rennes vs. Metz. Disney+
Eredivisie
- 10.30 Feyenoord vs. Ajax. Disney+
- 12.30 Telstar vs. PSV. Disney+
TENIS
Miami Open
- 14.15 La tercera rueda. ESPN 4 y Disney+
- 20 La tercera rueda. ESPN 2 y Disney+
MOTOCICLISMO
MotoGP, Moto2 y Moto3
- 12 Gran Premio de Brasil. Las carreras principales de las tres categorías. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 12 Valencia vs. Granada. Fox Sports
RUGBY
Premiership
- 12 Leicester Tigers vs. Bristol Bears
Súper Rugby Américas
- 8.30 Selknam vs. Capibaras XV. ESPN 3
- 15 Cobras Brasil Rugby vs. Pampas. Disney+
Top 14
- 17 Bordeaux Bègles vs. Toulouse. ESPN 3 y Disney+
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