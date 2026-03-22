TV y streaming del domingo: Messi, River, Boca, la final de la Carabao Cup, el derbi de Madrid y el Miami Open

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 22 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

15:30 Sarmiento vs. Aldosivi. ESPN Premium

17:45 Estudiantes (RC) vs. River. TNT Sports

20 Boca vs. Instituto. ESPN Premium

22:15 Independiente Rivadavia vs. Rosario Central. ESPN Premium

22:15 Argentinos vs. Platense. TNT Sports

River juega en Río Cuarto este domingo, en busca de otro festejo en el Torneo Apertura Manuel Cortina

Carabao Cup

13.15 Arsenal vs. Manchester City. La final. ESPN

Liga de España

12 Celta vs. Alavés. ESPN 4

16.45 Real Madrid vs. Atlético Madrid. ESPN

Julian Alvarez y Jude Bellingham volverán a encontrarse este domingo en el Derbi de Madrid, en el Bernabéu FADEL SENNA - AFP

MLS

14 New York City vs. Inter Miami. Apple TV

Tras marcar su gol 900, Lionel Messi tiene más desafíos con Inter Miami: visita a NYC FC por la MLS CHRIS CARTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Brasileirão

20.30 Corinthians vs. Flamengo. Canal 116 (Flow)

Premier League

9 Newcastle vs. Sunderland. ESPN

11 Aston Villa vs. West Ham. ESPN

11 Tottenham Hotspur vs. Nottingham Forest. Disney

Dibu Martínez juega por la Premier League en Aston Villa, que defiende su lugar en la zona de clasificación a la próxima Champions League Prensa Aston Villa

Serie A

8.30 Como vs. Pisa. ESPN 2

11 Atalanta vs. Hellas Verona. Disney+

11 Bologna vs. Lazio. Disney+

14 Roma vs. Lecce. ESPN 3

16.30 Fiorentina vs. Inter. ESPN 3

Ligue 1

11 Lyon vs. Mónaco. Disney+

13 Olympique Marseille vs. Lille. Disney+

13 Paris FC vs. Le Havre. Disney+

13 Rennes vs. Metz. Disney+

Eredivisie

10.30 Feyenoord vs. Ajax. Disney+

12.30 Telstar vs. PSV. Disney+

TENIS

Miami Open

14.15 La tercera rueda. ESPN 4 y Disney+

20 La tercera rueda. ESPN 2 y Disney+

Tras un sólido debut, Carlos Alcaraz juega este domingo por la tercera ronda del Miami Open afp - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

MOTOCICLISMO

MotoGP, Moto2 y Moto3

12 Gran Premio de Brasil. Las carreras principales de las tres categorías. ESPN 2 y Disney+

BÁSQUETBOL

Liga ACB

12 Valencia vs. Granada. Fox Sports

RUGBY

Premiership

12 Leicester Tigers vs. Bristol Bears

Súper Rugby Américas

8.30 Selknam vs. Capibaras XV. ESPN 3

15 Cobras Brasil Rugby vs. Pampas. Disney+

Top 14