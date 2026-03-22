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TV y streaming del domingo: Messi, River, Boca, la final de la Carabao Cup, el derbi de Madrid y el Miami Open

La actividad deportiva en el cierre del fin de semana, disponible a través de las pantallas

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Boca juega en la Bombonera contra Instituto, de Córdoba, con Leandro Paredes como titular
Boca juega en la Bombonera contra Instituto, de Córdoba, con Leandro Paredes como titularMarcelo Endelli - Getty Images South America

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 22 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 15:30 Sarmiento vs. Aldosivi. ESPN Premium
  • 17:45 Estudiantes (RC) vs. River. TNT Sports
  • 20 Boca vs. Instituto. ESPN Premium
  • 22:15 Independiente Rivadavia vs. Rosario Central. ESPN Premium
  • 22:15 Argentinos vs. Platense. TNT Sports
River juega en Río Cuarto este domingo, en busca de otro festejo en el Torneo Apertura
River juega en Río Cuarto este domingo, en busca de otro festejo en el Torneo AperturaManuel Cortina

Carabao Cup

  • 13.15 Arsenal vs. Manchester City. La final. ESPN

Liga de España

  • 12 Celta vs. Alavés. ESPN 4
  • 16.45 Real Madrid vs. Atlético Madrid. ESPN
Julian Alvarez y Jude Bellingham volverán a encontrarse este domingo en el Derbi de Madrid, en el Bernabéu
Julian Alvarez y Jude Bellingham volverán a encontrarse este domingo en el Derbi de Madrid, en el Bernabéu FADEL SENNA - AFP

MLS

  • 14 New York City vs. Inter Miami. Apple TV
Tras marcar su gol 900, Lionel Messi tiene más desafíos con Inter Miami: visita a NYC FC por la MLS
Tras marcar su gol 900, Lionel Messi tiene más desafíos con Inter Miami: visita a NYC FC por la MLS CHRIS CARTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Brasileirão

  • 20.30 Corinthians vs. Flamengo. Canal 116 (Flow)

Premier League

  • 9 Newcastle vs. Sunderland. ESPN
  • 11 Aston Villa vs. West Ham. ESPN
  • 11 Tottenham Hotspur vs. Nottingham Forest. Disney
Dibu Martínez juega por la Premier League en Aston Villa, que defiende su lugar en la zona de clasificación a la próxima Champions League
Dibu Martínez juega por la Premier League en Aston Villa, que defiende su lugar en la zona de clasificación a la próxima Champions LeaguePrensa Aston Villa

Serie A

  • 8.30 Como vs. Pisa. ESPN 2
  • 11 Atalanta vs. Hellas Verona. Disney+
  • 11 Bologna vs. Lazio. Disney+
  • 14 Roma vs. Lecce. ESPN 3
  • 16.30 Fiorentina vs. Inter. ESPN 3

Ligue 1

  • 11 Lyon vs. Mónaco. Disney+
  • 13 Olympique Marseille vs. Lille. Disney+
  • 13 Paris FC vs. Le Havre. Disney+
  • 13 Rennes vs. Metz. Disney+

Eredivisie

  • 10.30 Feyenoord vs. Ajax. Disney+
  • 12.30 Telstar vs. PSV. Disney+

TENIS

Miami Open

  • 14.15 La tercera rueda. ESPN 4 y Disney+
  • 20 La tercera rueda. ESPN 2 y Disney+
Tras un sólido debut, Carlos Alcaraz juega este domingo por la tercera ronda del Miami Open
Tras un sólido debut, Carlos Alcaraz juega este domingo por la tercera ronda del Miami Open afp - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

MOTOCICLISMO

MotoGP, Moto2 y Moto3

  • 12 Gran Premio de Brasil. Las carreras principales de las tres categorías. ESPN 2 y Disney+

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 12 Valencia vs. Granada. Fox Sports

RUGBY

Premiership

  • 12 Leicester Tigers vs. Bristol Bears

Súper Rugby Américas

  • 8.30 Selknam vs. Capibaras XV. ESPN 3
  • 15 Cobras Brasil Rugby vs. Pampas. Disney+

Top 14

  • 17 Bordeaux Bègles vs. Toulouse. ESPN 3 y Disney+
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