Carlo Ancelotti, el desafío de llevar a Brasil al título mundial tras 24 años y la citación de Neymar

“Lo más importante que aprendí en Real Madrid, y que aplico en Brasil, es la exigencia. Cuando eres exigente, tienes más posibilidades de ganar”. A los 66 años, Carlo Ancelotti está frente a uno de los desafíos más importantes de su longeva carrera en el fútbol. Los amantes del gigante sudamericano anhelan que el entrenador guíe al equipo al título mundial en la cita mexicana, canadiense y estadounidense, trofeo que se le niega al scratch desde Corea-Japón 2022.

Carlo Ancelotti, el presidente brasileño Lula da Silva y el titular de la FIFA Gianni Infantino, posando con el trofeo mundial RICARDO STUCKERT - Brazilian Presidency

Cuando Ancelotti (nacido en Reggiolo, en la provincia de Reggio Emilia, en el norte italiano) fue nombrado como DT de Brasil, en mayo de 2025, muchos sentenciaron que había cambiado “el club más grande del mundo por la selección nacional más importante”. En una entrevista publicada hoy por el diario británico The Guardian, Ancelotti admitió que hay similitudes, pero también muchas diferencias. “Son formas distintas de trabajar como entrenador”, apuntó el extécnico merengue. “El Real Madrid es el club más exitoso del mundo porque exige mucho a todos los que trabajan allí. Si eres exigente, obtienes lo mejor de cada uno”, amplió Ancelotti, que está a pocos días de anunciar la lista definitiva de futbolistas que viajarán al próximo Mundial. ¿Estará Neymar?

“La convocatoria de Neymar depende únicamente de él”, afirmó Ancelotti. Y prosiguió: “Depende de lo que el jugador demuestre en el campo. Ese es un criterio muy claro y no solo para Neymar. Con la mayoría de los jugadores hay que evaluar el talento y la condición física. Con Neymar solo necesitamos evaluar su condición física porque su talento es indiscutible. Depende de él, no de mí”. A diferencia de la mayoría de los técnicos brasileños recientes, que depositaron una gran responsabilidad en Neymar, el actual delantero de Santos tiene 34 años y tuvo dificultades para mantenerse en forma. Ancelotti lo evalúa sabiendo que cualquiera de las dos decisiones generará un sinfín de comentarios.

Neymar, durante el encuentro ante San Lorenzo, por la Copa Sudamericana, hace algunos días: el N° 10 de Santos sueña con estar en el Mundial Manuel Cortina

El veterano que sí parece más cerca del Mundial es el defensor Thiago Silva, de 41 años, actualmente en Porto. “Thiago Silva está en la mira, sí. Ha estado jugando muy bien, ganó la liga portuguesa y está en una excelente condición física”, dijo Ancelotti, en el mismo reportaje. Para Silva sería su quinta Copa del Mundo. “Los líderes son importantes. Afortunadamente, este equipo cuenta con líderes muy respetados. Líderes que no hablan mucho, pero dan buen ejemplo, como Alisson, Casemiro, Marquinhos y Raphinha. En ese sentido, el equipo está en buenas manos”, celebró Ancelotti.

The Guardian destacó que la próxima será la cuarta Copa del Mundo para Ancelotti. Fue jugador de la selección italiana en 1986 y 1990, y asistente técnico de Arrigo Sacchi durante la última vez que el torneo se disputó en Norteamérica, en 1994. Regresar a Estados Unidos después de 32 años le produce una mezcla de felicidad y nostalgia al DT cuyo equipo llegó a la final ese año, donde perdió en los penales contra… Brasil. Algunas cosas han cambiado, para mejor según Ancelotti. “En 1994, los partidos se jugaban al mediodía en Nueva York con temperaturas de 43° C. Ahora los horarios son mejores. El clima no será un problema como lo fue en 1994”, dijo en The Guardian.

Mauro Silva, Dunga y Ronaldo, durante la celebración del último título mundial de Brasil, en Estados Unidos 1994, tras superar a Italia por penales picture alliance - picture alliance

Los rivales de Brasil en el grupo C serán Marruecos (el 13 de junio), Haití (19/6) y Escocia (24/6). “Tengo un plantel con mucho talento. Además, la motivación que tiene este país para volver a ganar después de 24 años es enorme. Estoy convencido de que vamos a tener un gran Mundial”, aventuró Ancelotti. Y también dejó una referencia sobre Vinicius, a quien dirigió en Real Madrid: “Veo a Vinícius como lo veía en el Real Madrid: un jugador espectacular y una persona espectacular que puede ganar un partido él solo. Será muy importante para Brasil en el Mundial. ¿Pero ser el número uno? ¿La estrella? No necesitamos un número uno. No podemos centrarlo todo en un solo jugador. Debemos pensar como un equipo. Esa es la única manera de ganar el Mundial".

Carlo Ancelotti hablando con los jugadores de la selección de Brasil: está ante uno de los mayores desafíos de su carrera YUICHI YAMAZAKI - AFP

Ancelotti valora que Brasil haya “conservado su propia cultura”. Amplió el concepto: “Es un país que sabe valorar la importancia de la familia y la religión. Son valores que Europa ha perdido. En el deporte, los europeos no sienten la misma pasión por la camiseta de su selección nacional. Admiro mucho la alegría del pueblo brasileño, la energía que tiene y la belleza de Río de Janeiro. Esto se nota especialmente durante el carnaval. Me encanta Brasil”.

Por último, Ancelotti confesó: “No podría vivir sin el fútbol”. Y añadió: “Si ya no estoy en el campo, estaré ahí como hincha viendo el partido. Para mí, ver un partido por televisión no es trabajo, es un placer. Me encanta el cine. El fútbol es como el placer de ver una película. Es la misma sensación. El día que deje de trabajar en el fútbol, ​​seguiré viéndolo igual, sin ningún problema”.