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Video: la desopilante reacción de Nicolás Tagliafico cuando le tocó su figurita del Mundial

El futbolista de la selección argentina encontró su propia pegatina y estalló de emoción junto a Carolina Calvagni

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La emoción de Nicolás Tagliafico al encontrar su propia figurita
La emoción de Nicolás Tagliafico al encontrar su propia figurita

Nicolás Tagliafico y su esposa, Carolina Calvagni, quedaron atónitos al toparse con la propia figurita del futbolista, a un mes del inicio del Mundial 2026. En medio del furor que conlleva la acción de completar el álbum, el actual jugador del Lyon encontró su pegatina y estalló de emoción en una transmisión en vivo.

A medida que iba revisando paquetes de figuritas, el jugador comenzó a pasar una por una, hasta que llegó a la suya, lo que generó una sensación de sorpresa y euforia a la vez. Fue tal el momento que el defensor tiró la cámara al piso y el momento se hizo viral en las redes sociales.

La felicidad del futbolista al encontrar su pegatina
La felicidad del futbolista al encontrar su pegatina

Vamos. ¿Viste que era el aura?“, dijo el exjugador de Banfield e Independiente, que celebró su aparición como si fuera un gol. Mientras la alegría era tal, Caro Calvagni se preocupó más por la cámara que cayó abruptamente al piso.

Tagliafico, campeón del mundo con la selección argentina, se encuentra en la prelista que confeccionó Lionel Scaloni. De no mediar inconvenientes, su presencia en la próxima Copa del Mundo está asegurada como dueño del lateral izquierdo.

Tagliafico integra la prelista de Lionel Scaloni
Tagliafico integra la prelista de Lionel ScaloniInstagram: @tagliafico3

Justamente sobre el Mundial, Tagliafico, en un streaming que realizó hace varios meses, contó sus sensaciones al enterarse que la Argentina comparte grupo con Argelia, Austria y Jordania.

“Nada de grupo de la muerte, la verdad. ¿Opiniones? Accesible no hay nada, pero son tres rivales ganables", expresó el futbolista, quien está en contacto con algunos jugadores argelinos que se encuentran en el Lyon.

La reacción de Tagliafico al enterarse de los rivales que enfrentará Argentina en la fase de grupos del Mundial
La reacción de Tagliafico al enterarse de los rivales que enfrentará Argentina en la fase de grupos del Mundial

“Tiene buenos jugadores, va a ser duro. Tengo dos compañeros argelinos en Lyon, pero no sé si están yendo con la selección", expresó Tagliafico.

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