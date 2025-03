Carlos Palacios faltó a la práctica de Boca sin previo aviso y causó un revuelo: ¿qué hará Fernando Gago?

Por su experiencia en Real Madrid, en donde Fabio Capello pesaba a los jugadores todos los días, Fernando Gago adoptó ese método para garantizar una buena forma física a sus jugadores. Lo hizo en Aldosivi, lo realizó en Racing, lo instrumenta en Boca. Pero a veces pasan cosas... y es lo que sucedió este lunes, ocurrió una situación más delicada: Carlos Palacios no participó de la práctica vespertina. No advirtió de su ausencia. Y, al parecer, no es la primera vez que sucede.

El estricto sistema que aplica Gago consiste en que todos los futbolistas pasen por la balanza periódicamente y que ninguno exceda el peso estipulado para cada caso. El cuerpo técnico, junto al cuerpo médico y los nutricionistas. realizan una evaluación sobre el peso ideal de cada uno de los jugadores y la intención es que se mantengan en un rango cercano a esa cifra durante toda la temporada.

Si se pasan, como sucedió en Racing con Emiliano Vecchio y Edwin Cardona, perderán su lugar hasta que vuelvan a su peso ideal. “Para jugar al fútbol de alto rendimiento aprendí que si vos no estás bien del todo físicamente, mentalmente y futbolísticamente, es muy difícil rendir. Nosotros tenemos un estricto control desde que iniciamos la pretemporada y junto con los nutricionistas y médicos definimos en qué peso ideal debe estar cada jugador”, dijo en su momento.

Carlos Palacios ya sufrió un llamado de atención Prensa Boca

Hay más: no negocia horarios, faltas, ausencias, situaciones personales. Tiempo atrás, ocurrió con Edinson Cavani, que en noviembre pasado no fue titular en un partido contra Unión. El cuerpo técnico decidió que el uruguayo no sea parte del 11 inicial debido a que llegó tarde a la charla previa al partido contra los santafesinos, una falta al reglamento interno. Al igual que con los controles de peso semanales, Gago fue tajante y no tuvo reparos en bajar del once inicial a una estrella como el Matador, que recién ingresó en el segundo tiempo para sustituir a Milton Giménez.

“Lo dije desde el primer tiempo, voy a confiar en todos los futbolistas. Hoy tomé la decisión que este era el mejor equipo, no hay ningún problema, es la realidad. Le tocó entrar a los 18 minutos (a Cavani) y manejó las situaciones de partido. Me gusta trabajar de esta manera y que todos sientan que tienen oportunidad de jugar”, declaró el DT.

Lo cierto es que Cavani no fue el único en perderse minutos en aquel choque con Unión por la Fecha 23 de la Liga Profesional, ya que otros dos jugadores incumplieron el acuerdo y tampoco entraron en consideración a pesar de que venían siendo seguidos por el cuerpo técnico y contaban con chances de sumar algo de rodaje. Fueron los casos de Frank Fabra, de cierta mejoría física, y Juan Ramírez (hoy, en Lanús). Aunque ambos estuvieron entre los relevos, no ingresaron.

Fernando Gago, el estricto entrenador de Boca Daniel Jayo

El DT no tiene concesiones más allá de la importancia del nombre y ya advirtió en más de una oportunidad que el trato será igual con todos. “Desde el lado de la conducción que tengo hoy, trato de que todos los futbolistas estén a gusto tanto en la convivencia como en los partidos. Algunos jugarán más otros menos, es fútbol y su dinámica.

Ahora, fue el turno de Palacios. Hay un antecedente. Luego de la victoria ante Central Córdoba, por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el plantel de Boca recibió dos días libres para descansar. En ese lapso de tiempo, Carlos Palacios fue visto camuflado en las tribunas de su antiguo club en Chile, Colo Colo.

La presentación de Carlos Palacios en Boca, junto al presidente Juan Román Riquelme

Su imagen se replicó en las redes sociales. Pese a que el jugador del elenco xeneize quiso pasar inadvertido al usar un “pasamontañas”, los fanáticos lo reconocieron y difundieron el video que rápidamente se hizo viral.

También circuló una captura de pantalla de una historia que el jugador habría publicado en su cuenta personal de Instagram, en la que se lo ve con la prenda que utilizó para ocultar su identidad. “Del garrero a jugador, de jugador a garrero. Algún día volveremos, gracias a mis hermanos por hacerlo posible”, advertía el posteo.

El entrenamiento de este martes estaba previsto para las 16, luego de dos días libres. Pero Palacios no asistió. Esta situación será analizada por Gago, que suele efectuar duros castigos. Se verá entonces qué sucede con el volante chileno, que había tenido buenas actuaciones en los últimos encuentros, pero ahora cometió una falta disciplinaria.

LA NACION