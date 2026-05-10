La noche de los gemelos Romero: Óscar castigó a Boca por duplicado y Ángel anotó y casi logró el 3-3

El tiempo suplementario de la eliminación de Huracán a Boca por 3-2 tuvo una particularidad improbable hasta para una noche cargada de situaciones insólitas en la Bombonera. Los protagonistas fueron los gemelos Romero, Óscar y Ángel, que tuvieron participación altamente protagónica en la noche por el pase a uno de los cuartos de final del Torneo Apertura.

Óscar Romero entró en el final del segundo tiempo, apenas minutos antes de que llegara el insólito empate de Milton Giménez que llevó el partido al alargue, y necesitó apenas unos minutos para transformarse en decisivo. A los 3 del primer tiempo extra, tomó la pelota tras el penal sancionado por Pablo Echavarría por una falta de Lautaro Di Lollo contra Juan Bisanz. Definió fuerte al medio, para poner el 2-1 favorable a Huracán. Después del gol, levantó las manos y pidió disculpas a los hinchas de Boca, por su pasado en el club.

Óscar Romero se disculpa ante los hinchas de Boca tras acertar uno de los dos penales; el paraguayo jugó entre 2022 y 2023 en el club azul y oro y salió campeón de la Copa de la Liga Profesional de 2022. Manuel Cortina

El paraguayo volvió a aparecer poco después. A los 12 minutos Echavarría sancionó otro penal tras revisar en el VAR una mano de Di Lollo, y Romero volvió a hacerse cargo. Con un remate similar, más cercano al palo, marcó el 3-1 que parecía definitivo para el Globo. Y nuevamente se disculpó ante el público xeneize.

Su participación, sin embargo, duró poco menos de 25 minutos. El cierre caliente del primer suplementario, con las expulsiones a Erik Ramírez por una fuerte infracción contra Tomás Aranda, y Fabio Pereyra, por la segunda tarjeta amarilla al cabo de una discusión ferviente con el árbitro, obligó al director técnico Diego Martínez a modificar el equipo para resistir con nueve jugadores. Óscar fue quien pagó con su salida antes del inicio del segundo período extra, y dejó su lugar a Máximo Palazzo. Pero su aporte ya estaba hecho.

La escena siguiente se dio como en espejo. Enseguida, pero en el otro bando, ingresó en el inicio de la segunda etapa suplementario Ángel Romero para el último tramo del partido, casi como si el protagonista fuera el mismo, pero con otra camiseta y otra misión. El equipo local necesitaba descontar pronto, aprovechando los dos hombres de menos que tenía Huracán, y el delantero apareció a los 10 minutos de ese tramo: Lautaro Blanco centró, Hernán Galíndez –figura del partido– salió mal y Ángel empujó de cabeza para establecer el 3-2.

Como su hermano, Ángel Romero tuvo un buen ingreso al partido, pero le faltó poco para conseguir un doblete que habría implicado el empate y la definición por penales. Manuel Cortina

El final quedó abierto y Boca fue con todo por el empate. Ángel volvió a tener una ocasión clara de gol poco después, con un remate desde la derecha y en soledad, que terminó en la parte externa de la red. Fue la última gran oportunidad del local.

La noche terminó con los dos hermanos como protagonistas centrales de una llave frenética. Uno castigó a Boca con dos penales y pidió perdón en menos de 25 minutos de acción. El otro ingresó para rescatar al equipo azul y oro y quedó a pocos centímetros de abrir la historia a otro desenlace. Dos hermanos, dos camisetas enfrentadas y una misma noche que terminó marcada por el apellido Romero.

La victoria de Huracán frente a Boca

Hay muy pocos antecedentes en el fútbol argentino de hermanos goleadores en un mismo partido con distintas camisetas. Una situación similar ocurrió el 20 de noviembre de 1988, cuando Boca venció por 2-1 a Racing, de Córdoba, en la Bombonera: Jorge Comas convirtió para el cuadro xeneize y Juan Comas descontó para el cordobés. Pocos meses después, el 30 de abril de 1989, los papeles se invirtieron y Racing derrotó por 2-1 a Boca con un doblete de Juan Comas, y Jorge anotó para el rival.

Otro episodio similar se dio más cerca en el tiempo, el 13 de marzo de 2009, cuando Gimnasia, de Jujuy, superó por 4-1 a Independiente y los hermanos Montenegro marcaron un gol cada uno: Ariel, para el Lobo, y Daniel Gastón, para el Rojo. También aparece en la lista el 1-1 entre el propio Gimnasia jujeño y Racing en el Apertura 1998, en el que hubo tantos de Carlos Morales Santos y Ángel Alejandro Morales.