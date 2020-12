La tristeza y el recuerdo de Tevez patentados en un tweet dirigido a Maradona

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de diciembre de 2020 • 08:30

Diego Maradona fue seguramente la máxima inspiración de Carlos Tevez en su deseo de ser futbolista. De los primeros sueños en Fuerte Apache a la consagración en varios de los mejores equipos del mundo, el 10 de Boca disfruta de una nueva primavera futbolística. Sin ir más lejos, convirtió el gol en la victoria como visitante ante Inter de Porto Alegre y, debajo de su camiseta, exhibió una casaca de Diego del Boca de 1981.

Sin embargo, más allá del gran momento en el césped, el dolor de Tevez por la muerte de Maradona continúa y anoche envió un sentido homenaje en las redes: "Todo homenaje que pueda hacerte siempre va hacer una pequeñez por lo grande que sos!!! En esta foto se refleja que todavía no caigo, que no estás más con nosotros. Apunto al cielo pero mi mirada es hacia el piso. Pero también se que de donde estés me das fuerza para seguir".

"Es la mejor camiseta que usé en mi vida, no podés jugar mal con esa camiseta. Algo tiene, vos te la ponés y tenés una energía diferente", dijo el Apache en relación a la casaca que tenía debajo de la oficial, y que mostró luego de definir (de zurda, como Maradona) frente a Inter y señalar el único gol de la victoria xeneize. "Es una camiseta muy especial, la sensación que hoy tuve nunca la sentí", había apuntado el Apache tras la exitosa excursión de Boca por Porto Alegre.

Tevez admitió que debió desmontar los cuadros en los que tenía las camisetas: "Tenía las dos que me regaló. Cuando me puse la camiseta del '81 salí tranquilo, porque sabía que un gol iba a meter. Es Dios para nosotros, él es de otro planeta". Y sobre la muerte del ídolo, el Apache contestó: "Es una sensación de tristeza y alegría difícil de explicar. A veces uno no sabe de dónde saca las fuerzas para representarlo bien".

Conforme a los criterios de Más información