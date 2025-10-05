En qué canal pasan Celta vs. Atlético de Madrid por la Liga de España 2025-2026 hoy

Celta de Vigo y Atlético de Madrid cierran este domingo la octava fecha de La Liga de España 2025-2026 con el encuentro que protagonizan entre sí desde las 16 (hora argentina) en el estadio Abanca-Balaídos con arbitraje de César Soto Grado.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO -se requiere ser cliente del cableoperador-. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Celta vs. Atlético de Madrid

Celta es el único club que todavía no conoce el triunfo en el certamen. En sus primeros siete juego cosechó cinco empates y dos derrotas y marcha 18°, en zona de descenso, con cinco puntos, la misma cantidad que Rayo Vallecano y Real Sociedad. En ese contexto, el conjunto del argentino Franco Cervi -es probable que no sea titular- necesita imperiosamente un triunfo no solo para escalar posiciones sino también para cortar la racha negativa.

El Colchonero, por su parte, tuvo un inicio irregular de campeonato, pero la goleada sobre Real Madrid 5 a 2 en el clásico de la fecha anterior más el triunfo 5 a 1 sobre Eintracht Frankfurt entre semana en la Champions League 2025-2026 le dieron un impulso que quiere y necesita certificar para acercarse a los primeros lugares del certamen doméstico y ser protagonista a nivel continental. Mientras se desarrolla la octava jornada, se ubica sexto con 12 unidades producto de tres alegrías, tres igualdades y una caída.

El entrenador Diego Simeone dispone de una formación con tres futbolistas argentinos, los que habitualmente son titulares: Giuliano Simeone, Nicolás González y Julián Álvarez. El arquero Juan Musso y Nahuel Molina son una opción entre los suplentes mientras que Thiago Almada acarrea una lesión muscular por la que, incluso, fue desafectado de la selección argentina para los amistosos vs. Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.

Posibles formaciones

Celta: Ionuț Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Óscar Mingueza; Iago Aspas, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza. DT: Claudio Giráldez.

Ionuț Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Óscar Mingueza; Iago Aspas, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza. DT: Claudio Giráldez. Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nicolás González; Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuetas es el visitante con una cuota máxima de 1.79 contra 4.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 4.0.