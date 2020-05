César Menotti, Lionel Scaloni y Claudio Tapia, la cúpula del seleccionado argentino. Fuente: AFP

Después de pasar mucho tiempo sin contacto público con medios argentinos, César Luis Menotti, el director de selecciones nacionales, apareció en una conversación radial y, fiel a su estilo, fue crítico y elogioso respecto a personajes y estructuras del fútbol local. El ex director técnico, de 81 años, se refirió a la lo que hizo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con los equipos albicelestes durante 30 años y a protagonistas actuales de la gestión.

"La organización de selecciones en Argentina murió en 1990; dejaron de lado la organización y se enfocaron en el negocio", disparó el rosarino, en un diálogo con El show de La oral , por Radio Rivadavia. Hasta 1990 dirigió al seleccionado Carlos Bilardo, enemigo acérrimo de Menotti. Luego pasaron por el cargo Daniel Passarella, Marcelo Bielsa, José Pekerman, Alfio Basile, Diego Maradona, Sergio Batista, Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Jorge Sampaoli y Lionel Scaloni, el entrenador actual. De los equipos juveniles estuvo a cargo Pekerman entre 1995 y 2004 durante las tres décadas aludidas por Menotti.

El director de selecciones nacionales no tenía contacto público con medios argentinos desde antes de la disputa de la Copa América Brasil 2019. Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

El Flaco se refirió específicamente a Scaloni, que siempre parece estar a prueba en el cargo, luego de heredarlo tras el despido a Sampaoli en 2018 por Claudio Tapia, el presidente de AFA. "Yo le pedí a Tapia que dejara a Scaloni como entrenador de la selección hasta que terminen las eliminatorias, y si Argentina se clasifica, dirigirá en el Mundial", apuntó el campeón mundial de 1978, respaldando a un DT al que no nombró él: Tapia designó a Scaloni como seleccionador antes que a Menotti como director de selecciones nacionales. El actual DT, que venía haciendo renovaciones cortas de contrato, ahora tiene rubricado seguir hasta el final del torneo de clasificación para Qatar 2022. "Scaloni está bien acompañado, rodeado por jóvenes entrenadores con experiencia en la selección, como [Roberto] Ayala, [Walter] Samuel y [Pablo] Aimar, y que además son enamorados del juego", destacó el rosarino.

Menotti no tenía contacto con la prensa argentina desde antes de la disputa de la Copa América Brasil 2019. Es autor frecuente de columnas de opinión en el diario Sport , de España, pero llevaba muchos meses sin llegada directa al hincha albiceleste. A pesar de que en su momento ha tenido una postura crítica hacia algunas decisiones de AFA, su relación con Tapia parece ser buena en el presente. "El presidente de la AFA está muy cerca de la selección, está todos los días en Ezeiza y además tiene calle, algo que no se compra", halagó el rosarino al sanjuanino.

Según Menotti, él le pidió a Tapia que continuara Scaloni; el actual seleccionador tiene contrato hasta el final de la eliminatoria para Qatar 2022. Fuente: AFP

Otro buen vínculo con alguien con quien pudo tener roces en su momento es el que mantiene con Diego Maradona, a quien no convocó para Argentina '78 y quien fue campeón y subcampeón mundial dirigido por Bilardo. Menotti está en sintonía con el hoy entrenador de Gimnasia La Plata: "Me gusta ver a Maradona dirigiendo porque él y la pelota son hermanos del alma. Me gusta verlo feliz en una cancha porque él nació ahí", se complació.