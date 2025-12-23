Sergio Costantino será presidente de la comisión directiva transitoria de San Lorenzo y se definió la fecha de las elecciones

Se definió el futuro de San Lorenzo. En una reñida asamblea de representantes, en la noche del lunes se resolvió que Sergio Costantino sea el presidente provisional hasta el sábado 30 de mayo de 2026, fecha prevista para las elecciones anticipadas.

Costantino, vocal por la oposición desde la agrupación “X amor a San Lorenzo”, trabaja en el Gobierno de la Ciudad como Secretario de Hábitat e Integración Social, tuvo un estrecho vínculo con Matías Lammens y salió tercero, con el 23,62% de los votos, lejos de Marcelo Moretti, el ganador de las últimas elecciones, realizadas el 17 de diciembre de 2023.

Desde esa tarde a hoy, pasó de todo. Todo lo malo que le puede ocurrir a un grande de nuestro medio.

Sergio Costantino, el nuevo hombre fuerte de San Lorenzo

“San Lorenzo necesita paz. Estamos a disposición del club para sacarlo adelante, hay que trabajar en las inhibiciones y en las deudas con el plantel y hay que descongelar las cuentas”, sostuvo Costantino, en una rueda de prensa desarrollada minutos después de la asamblea. “Mañana distribuiremos los cargos en la comisión directiva, llamaremos a toda la CD para trabajar en conjunto”, expuso.

Así, Costantino estará a cargo de la comisión directiva transitoria y será acompañado en este breve e intenso periodo por Valeria Cartamoglietta, que será la vicepresidenta, suerte de secretaria de la mesa ejecutiva de la asamblea y que también se desempeña en el Gobierno de la Ciudad. En las próximas horas, deberán conformar la estructura para gobernar durante los próximos cinco meses.

Damián Ayude sigue siendo el entrenador de San Lorenzo ALEJANDRO PAGNI - AFP

La elección fue reñida. El ganador obtuvo 35 votos para superar los 31 de Lammens; César Francis sumó 2 y hubo 11 abstenciones. El encuentro contó con 79 miembros.

Minutos antes, se habían definido los binomios con cuatro listas, cuyos nombres fueron Lammens (llamativamente, estuvo cerca de ser elegido como presidente) y Alejandro Cambas, por un lado; Manuel Agote y Sebastián Pareja, Sergio Constantino y Valeria Cartamoglietta (los elegidos) y César Francis y Jorge Ferronato.

Sergio Costantino, pasado y presente en el Ciclón

El caso de Sebastián Pareja llama la atención. Referente libertario, diputado nacional por la Libertad Avanza es un armador de la estructura política dentro de la provincia de Buenos Aires, con una incidencia cada vez mayor en el mundo San Lorenzo.

Dentro del Nuevo Gasómetro (en la popularmente conocida como “la nave”, la antesala del vestuario, zona de prensa y estacionamiento), se realizó la asamblea extraordinaria, en la que se seleccionaron nuevos miembros para una comisión directiva transitoria, después de que el miércoles pasado se produjo el estado de acefalía y, en consecuencia, la caída del presidente Marcelo Moretti.

De todos modos, Moretti aguarda un fallo judicial favorable; es decir, la impugnación de la sesión de comisión directiva en la que se dictaminó por segunda vez su salida de la entidad.

El ingreso a la cancha de San Lorenzo Rodrigo Néspolo

La comisión transitoria busca normalizar el funcionamiento operacional del club, tras varias semanas de incertidumbre en la parte administrativa, política y económica. El estatuto de San Lorenzo prevé que, en caso de acefalía de la mitad o más de los cargos -lo que se produjo el miércoles pasado-, la Asamblea tuvo una reunión para designar una comisión transitoria para conducir la entidad hasta la realización de las elecciones.

Días atrás, algunos asambleístas denunciaron de forma privada que recibieron amenazas de parte de un sector que participó en las elecciones de 2023. Más allá de esa situación, el encuentro fue acalorado, pero no hubo ningún tipo de anomalía y no hubo hinchas esperando en las afueras del estadio.

Ante el estado de acefalía de la Comisión Directiva, la Asamblea de Representantes de Socios/as de San Lorenzo eligió a los 20 miembros de la Comisión Directiva Transitoria, que será presidida por Sergio Costantino y que estará a cargo del club hasta el sábado 30 de mayo de 2026,… pic.twitter.com/U8wEq9qiIs — San Lorenzo (@SanLorenzo) December 23, 2025

La semana pasada, la comisión directiva se reunió en medio de un escándalo y consiguió que 14 de sus 19 miembros renunciaran para generar la segunda acefalía e intentar sacar del gobierno a Marcelo Moretti. El ahora ex presidente recurrió a la Justicia para impugnar el acto, argumentando que “no se respetaron los procedimientos de las renuncias ni el orden del día”. Mientras tanto, el Ciclón se consideró en acefalía.

Moretti hizo un descargo de manera online en el juzgado N° 51 y espera una resolución a su favor. Encima, el propio Moretti fue notificado durante la tarde del miércoles que la Justicia lo procesaba por corrupción en San Lorenzo, por el delito de administración fraudulenta en la causa que lo investiga por cobrar una supuesta coima de 25.000 dólares para fichar a un jugador en las inferiores del club. Además, le prohibió la salida del país, situación que Moretti tenía previsto hacer en los próximos días por motivos personales.

Matías Lammens estuvo a punto de volver a presidir San Lorenzo

“Lo prometimos y se logró. No vamos a parar ni vamos a aflojar hasta recuperar el club. Y, además, se le prohibió la salida del país”, tuiteó el exdirigente y excandidato a presidente César Francis, principal impulsor en la Justicia de esta causa junto a otro exdirigente, Christian Mera. La jueza Laura Bruniard, en medio de esta fuerte crisis institucional que atraviesa el club de Boedo, tomó esta decisión y, más allá de las apelaciones, el cerco parece cada vez más agobiante para Moretti.

En este contexto, Ulises Morales, vicepresidente de la mesa ejecutiva de la Asamblea, no ocultó su preocupación: “A nadie le gusta estar en esta situación. Uno tiene que honrar los compromisos y cargos que le toca cuando los asume. Estamos en uno de los peores momentos de la historia del club, pero hay que sacar esto adelante y buscar la solución lo antes posible”.

Sebastián Pareja está de lleno en el Ciclón

Hay urgencias, al menos desde lo futbolístico: la flamante Asamblea deberá avanzar sobre la renovación de contratos, encontrar un lugar para la pretemporada y tratar de llevar tranquilidad al plantel dirigido por Damián Ayude y, sobre todo, a los simpatizantes.

La posible fecha de las elecciones, por estatuto, debía ser a partir de los 90 días desde que asuma el gobierno de transición, aunque hubo posturas encontradas: Costantino, en declaraciones a DSports Radio, llegó a plantear que necesitaba nueve meses como mínimo, mientras que Agote y Francis se inclinaron por los estrictos 90 días.

Marcelo Moretti, cada día más lejos @PabloLafourcade

Mientras tanto, Moretti realizó apariciones mediáticas. “Quieren hacerle un golpe de estado a mi gobierno. Hubo agresiones verbales y golpes en plena reunión”, agregó. Además, dijo: “Yo mismo he aportado al club más de 400.000 dólares el año pasado y este año tenemos gente que ha aportado 3 millones de dólares. Hubo que hacer aportes de distinta índole porque San Lorenzo está en una situación prácticamente terminal”, aseguró.