La agenda de la TV del martes: la Copa de la Liga inglesa, los especiales de fin de año y la Euroliga

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Arsenal, líder de la Premier League, juega por los cuartos de final de la Carabao Cup
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 23 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Carabao Cup

  • 16.45 Arsenal vs. Crystal Palace. Los cuartos de final. ESPN

Copa Portugal

  • 15.30 Caldas SC vs. Braga. Fox Sports

Especiales

  • 21 La batalla de Lusail. TyC Sports
  • 22 Golazos UEFA Champions League. ESPN
Declan Rice anotó uno de los goles más lindos de la última edición de la Champions League
BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 14.45 Fenerbahce vs. Barcelona. DSports2 (1612)
  • 15 Zalgaris Kaunas vs. Panathinaikos DSports+ (1613)
  • 16.45 Paris Basketball vs. Estrella Roja. DSports2 (1612)

HOCKEY SOBRE HIELO

La NHL

  • 18 Pittsburgh Penguins vs. Toronto Maple Leafs. ESPN 3
  • 23 Philadelphia Flyers vs. Chicago Blackhawks. ESPN 3

AUTOMOVILISMO

Fórmula S

  • 16.30 La carrera final. ESPN 2
