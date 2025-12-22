La agenda de la TV del martes: la Copa de la Liga inglesa, los especiales de fin de año y la Euroliga
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 23 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Carabao Cup
- 16.45 Arsenal vs. Crystal Palace. Los cuartos de final. ESPN
Copa Portugal
- 15.30 Caldas SC vs. Braga. Fox Sports
Especiales
- 21 La batalla de Lusail. TyC Sports
- 22 Golazos UEFA Champions League. ESPN
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 14.45 Fenerbahce vs. Barcelona. DSports2 (1612)
- 15 Zalgaris Kaunas vs. Panathinaikos DSports+ (1613)
- 16.45 Paris Basketball vs. Estrella Roja. DSports2 (1612)
HOCKEY SOBRE HIELO
La NHL
- 18 Pittsburgh Penguins vs. Toronto Maple Leafs. ESPN 3
- 23 Philadelphia Flyers vs. Chicago Blackhawks. ESPN 3
AUTOMOVILISMO
Fórmula S
- 16.30 La carrera final. ESPN 2
