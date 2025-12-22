La agenda de la TV del martes: la Copa de la Liga inglesa, los especiales de fin de año y la Euroliga

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 23 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Carabao Cup

16.45 Arsenal vs. Crystal Palace. Los cuartos de final. ESPN

Copa Portugal

15.30 Caldas SC vs. Braga. Fox Sports

Especiales

21 La batalla de Lusail. TyC Sports

22 Golazos UEFA Champions League. ESPN

Declan Rice anotó uno de los goles más lindos de la última edición de la Champions League ADRIAN DENNIS� - AFP�

BÁSQUETBOL

Euroliga

14.45 Fenerbahce vs. Barcelona. DSports2 (1612)

15 Zalgaris Kaunas vs. Panathinaikos DSports+ (1613)

16.45 Paris Basketball vs. Estrella Roja. DSports2 (1612)

HOCKEY SOBRE HIELO

La NHL

18 Pittsburgh Penguins vs. Toronto Maple Leafs. ESPN 3

23 Philadelphia Flyers vs. Chicago Blackhawks. ESPN 3

AUTOMOVILISMO

Fórmula S