Murió Carlos Silva, ex arquero de Boca que fue ayudante de Menotti en Rosario Central

Carlos Ernesto Silva Vullen, arquero uruguayo con una extensa trayectoria en el fútbol argentino y ex ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central, murió el domingo a los 60 años en un accidente automovilístico.

Silva se descompensó mientras manejaba en dirección a Brandsen, perdió el control del vehículo y chocó contra otro rodado. La noticia de su muerte fue confirmada por Deportivo Morón, el club en el que inició su carrera.

“Lamentamos el fallecimiento de Carlos Silva, arquero surgido de nuestra institución y parte del plantel Campeón de 1990. A sus familiares, colegas y amigos, nuestro más sentido pésame”, escribió la institución en Facebook.

El Observador de Uruguay informó que el exfutbolista se dirigía a la zona balnearia para concretar la escritura de una vivienda en construcción, un proyecto personal que finalmente no llegó a realizar.

Nacido el 1º de diciembre de 1964 en Montevideo, Silva desarrolló toda su carrera profesional en Argentina. Tras sus primeras temporadas en Morón, donde fue parte del plantel campeón que devolvió al equipo a la segunda categoría, tuvo un fugaz paso por Quilmes y Argentinos Juniors. En 1993 llegó a Boca Juniors.

En el club de la Ribera disputó apenas tres partidos: dos amistosos de verano y un encuentro oficial por el Torneo Apertura 1994, en el que el Xeneize goleó 5-0 a Lanús. En ese partido fue suplente de Carlos Fernando Navarro Montoya, arquero indiscutido del equipo, y lo reemplazó en el segundo tiempo.

Tras colgar los guantes, Silva se mantuvo vinculado al fútbol. En 2002 integró el cuerpo técnico de César Luis Menotti en Rosario Central, una experiencia que consolidó su camino en la formación de jugadores.

Más adelante trabajó junto a Ángel Cappa y dedicó buena parte de sus últimos años a la preparación de arqueros, transmitiendo su experiencia a nuevas generaciones. En el último tiempo, ofreció sus servicios en San Martín de San Juan y en Defensa y Justicia, que dejó un mensaje tras el fallecimiento del ex arquero.

“Lamentamos el fallecimiento de Carlos Silva, quien fuera entrenador de arqueros de nuestro primer equipo en diversos ciclos, acompañando entre otros a Fernando Donaires y a Ricardo Villa. Le enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos”, expresó el Halcón en un posteo en la red social X.