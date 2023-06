Chacho Coudet discutió con los dirigentes y renunció a la dirección de Atlético Mineiro

O Galo informa que:



1. Ontem, dia 10/06/2023, no vestiário do Mineirão, após o jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador Eduardo Coudet comunicou a todos os presentes sua decisão de sair do Clube;



2. Diante do fato, Coudet não é mais o nosso… pic.twitter.com/zOClN6uQOR