Gabriel Veneno, la nueva joya brasileña que aún no debutó en primera, hizo 80 goles en un año y ya lo siguen gigantes de Europa

Barcelona piensa en el futuro y mira a Sudamérica. Con el ejemplo de Real Madrid, que compró talento brasileño y argentino en los últimos años, el club catalán sondea el pase de un jovencísimo futbolista de Atlético Mineiro, que ni siquiera debutó en el equipo dirigido por Eduardo Domínguez. Se llama João Gabriel Castro Santos, y es más conocido como Gabriel Veneno.

Tiene apenas 16 años, lo consideran como “el nuevo Neymar” y, según la prensa española, el club blaugrana lo tiene en agenda como el sustituto eventual de Lamine Yamal. De gambeta indescifrable y un explosivo uno contra uno, integró las selecciones juveniles brasileñas y juega en el Sub 17 del Galo. “Su edad le impedirá jugar hasta los 18 años, cuando pasaría a ser inscrito en el Barça B. Tendría que estar parado un tiempo, y eso es algo que podría no venir bien al jugador”, recuerda el diario español As. Y agrega: “El Galo pediría por él unos 20 millones más bonus, una cifra bastante elevada, teniendo en cuenta que aún no ha debutado en el primer equipo".

Gabriel Veneno, en acción con la camiseta de Atlético Mineiro

¿A qué se debe su apodo “Veneno”? Lo explicó el propio juvenil en una entrevista con la página web de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). “Cuando tenía tres años, en Bahía, estaba en casa de mi abuela en el campo, jugando; era solo un niño pequeño. Me cansé, me apoyé en un tanque de cemento que estaba roto por un borde y metí la mano debajo de la tapa. Pero puse la mano sobre una serpiente y me mordió, así que tuvieron que cortarme el dedo. Cuando fui a un campeonato en Bahía, un director de Santos me puso este apodo: João Veneno”, relató el joven durante una concentración reciente con la Sub 17 de Brasil.

Luego de permanecer internado varios días y que su familia temiera por su vida, Veneno sufrió la amputación del dedo anular de su mano derecha. En la entrevista con la web de la CBF dijo estar “tranquilo” y llevar una “vida normal” luego del trance que le tocó vivir. Con inferiores en Vitoria (de Bahía) y Santos, cautivó con su juego a los ojeadores de Atlético Mineiro luego de la Copa 2 de Julho, en 2023. Lo hizo con la camiseta de la selección de Rita de Cássia, un equipo del interior del estado de Bahía.

Así juega Gabriel Veneno

Veneno contó cómo debió adaptarse... a los golpes. “Fue difícil. Tenía que levantarme temprano, entrenar... prácticamente perdí toda mi infancia. Dejé de jugar en la calle con mis amigos; tenía que entrenarme, no podía jugar. Tenía que acostarme temprano y levantarme temprano. Creo que perdí un poco de eso. Pero gracias a Dios todo está saliendo bien”, se entusiasmó en la nota con la web de la CBF.

Hace un par de meses, en marzo, Veneno llamó la atención de todo el fútbol brasileño por una “asistencia absurda” en el partido del Sub 17 contra Flamengo, el club más popular del país: se perfiló, tomó la pelota de aire y dio un pase de gol... de taco para su compañero Vinicius. Fue durante un partido por la Copa de Brasil Sub 17.

Veneno firmó su primer contrato como profesional el 16 de julio del año pasado. Mineiro, al igual que River en la Argentina, blindó a su joya con una cláusula de rescisión prohibitiva: 387,6 millones de reales, unos 66 millones de euros a la cotización actual. El contrato rige hasta julio de 2028. Menos de tres meses después, el 8 de octubre del año pasado, Veneno integró por primera vez una convocatoria del primer equipo, por lo que recibió el bautismo de sus compañeros. Estuvo en el banco de suplentes contra Sport, en el estadio del Galo (Arena MRV) y, si bien no ingresó, el fervor de los hinchas fue tal que pidieron por él sin siquiera haberlo visto jugar.

De todas maneras, Barcelona no es el primer gigante europeo que registra su interés en el niño prodigio brasileño. En febrero pasado lo pretendió Manchester United, de la Premier League inglesa. Su nombre había aparecido en la agenda por un récord: Veneno fue el primer juvenil brasileño de toda la historia en marcar ¡80 goles! en un año calendario.