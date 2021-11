Champions League: Barcelona se complicó, el gol imposible que falló Seferovic y la dura derrota de Juventus

De todos los partidos que se jugaron en esta quinta jornada de Champions League, hubo uno que acaparó la mayor cantidad de miradas: Barcelona-Benfica. Producto del trabajo de su flamante técnico, Xavi Hernández, el equipo culé pudo recuperar algo de ese juego virtuoso con el que supo conquistar el mundo.

Pero el fútbol de pases, tenencia y movimiento rápido del balón no le alcanzó para vencer al equipo portugués -donde juega Nicolás Otamendi, quien fue una de las figuras de la cancha-, y bajo la lluvia en el Camp Nou el duelo terminó 0-0. Así, el Blaugrana enfrentará el escenario más temido: deberá vencer, el 8 de diciembre, a Bayern Munich en Alemania. Si empata y Benfica gana, define la diferencia de gol. Y con el peor de los resultados, su única opción será que su rival de esta tarde no derrote al último del grupo, Dinamo Kiev, en Portugal...

El defensor brasileño del Benfica Gilberto Junior (L) pelea por el balón con su compatriota Dani Alves JOSEP LAGO - AFP

Xavi Hernández, después de su segundo partido como DT Barcelona, aseguró: “Sólo estoy descontento con el resultado. Al juego, espíritu, sacrificio... no podemos achacarle nada. Hemos jugado un partido para ganar. Lo normal hubiese sido ganar; hemos creado muchas ocasiones. Queríamos tres puntos. No estoy enfadado porque no les puedo reprochar nada. Perdemos una oportunidad, pero nos queda otra. Hay que ir a Munich a ganar y a demostrar que se puede ganar así. En general, estoy muy contento con la imagen del equipo”.

Surrealista lo que erró Seferovic pic.twitter.com/fiUJenAFe0 — Antonio Abalo (@AntonioAbalo) November 23, 2021

Eso sí: Barcelona también podría haber perdido. Porque en tiempo de descuento, en un contraataque, el suizo Haris Seferovic se fue solito, eludió a Ter Stegen, y con el arco vacío la tiró afuera... Incrédulo, el portugués Jorge Jesús, DT de Benfica, se desplomó sobre el césped, sin poder entender cómo Seferevic falló ese remate que parecía imposible de no meter entre los tres palos.

El defensor del Atalanta, José Luis Palomino (derecha), celebra con el defensor turco del Atalanta, Demiral, después de anotar el segundo gol de su equipo durante el partido contra Young Boys FABRICE COFFRINI - AFP

Pero, además de ese encuentro, vale repasar otro foco de interés: la presencia argentina en el partido de los seis goles. Atalanta y Young Boys empataron 3 a 3 en el duelo de necesitados del Grupo F. Los italianos marchan terceros, a un punto de distancia de Villarreal, mientras que Young Boys quedó eliminado. El segundo gol del conjunto de Bergamo fue convertido por el tucumano José Luis Palomino. En la jornada se jugaron 8 partidos, y 20 goles fueron convertidos. Se trata de un promedio bastante alto: 2,5 tantos por encuentro.

Segundo detrás de Young Boys-Atalanta está Chelsea-Juventus. La dura goleada que sufrieron los de Turín en Londres los golpeó, aunque solo en lo anímico, porque ambos comparten el liderazgo del Grupo H con 12 puntos, y además, están clasificados. El marcador fue abierto por Trevor Chabolah a los 25 minutos de la primera parte. Luego, a los 3 del complemento, aumentó Reece James. 3 minutos después, Callum Hudson-Odoi pondría el tercero. Y más tarde, sobre el final, Timo Werner llevó la cuenta a cuatro.

Callum Hudson-Odoi celebra anotar el tercer gol de su equipo Adam Davy - PA Wire/DPA

En los otros choques de la fecha, Bayern Munich venció como visitante a Dinamo Kiev por 2 a 1; Manchester United le ganó a Villarreal en España; Sevilla triunfó de local ante Wolfsburgo; Malmö y Zenit empataron 1 a 1 en Suecia y Lille venció a RB Salzburg en Francia por la mínima.

