Champions League: Claudio Echeverri, clave en el empate de Leverkusen, y la noche insólita del arquero del Brujas

Los encuentros que cerraron la primera jornada de grupos de la Champions League dejó varias perlitas. El argentino Claudio Echeverri entró desde el banco y fue decisivo al participar en la acción que selló el 2-2 de Bayer Leverkusen, que tuvo a Ezequiel Fernández como titular, ante Copenhague; en Bélgica, Simon Mignolet protagonizó un inicio caótico con penal, atajada, protesta y lesión en menos de 20 minutos en la goleada 4-1 de Brujas sobre Mónaco.

En el resto de la fecha se destacaron el regreso agridulce de Kevin De Bruyne en Manchester, el estreno con derrota -pero con gol- de Kairat Almaty en su debut histórico, la noche consagratoria de Marcus Rashford con Barcelona y la goleada sufrida por Galatasaray, con Mauro Icardi, en Alemania.

Un diablito salvador

El juvenil argentino de 19 años, con pasado River, fue clave en la jugada del empate final de Bayer Leverkusen en Dinamarca, en una acción que que terminó en gol en contra del defensor griego Pantelis Hatzidiakos. Claudio Echeverry gambeteó a los defensores y, con un poco de fortuna en un rebote, envió un centro raso que se desvió en el rival e ingresó en el arco cuando transcurrían 91 minutos.

¡TODA DEL DIABLITO ECHEVERRI PARA EL EMPATE! El argentino la generó y Hatzidiakos convirtió en contra, para el 2-2 del Leverkusen en el final.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Antes, el sueco Jordan Larsson, hijo del recordado delantero Henrik Larsson —campeón de Champions en 2006 con Barcelona—, abrió el marcador. Alejandro Grimaldo contestó con un golazo de tiro libre para empatar. El 2-1 parcial para el local lo hizo el brasileño Robert, apenas cinco minutos después, que parecía sentenciar el partido hasta la acción final que modificó el resultado.

Equi Fernández fue titular y jugó 51 minutos. Aunque no tuvo un partido destacado, el exvolante de Boca empieza a sumar sus primeros minutos desde el arranque en el equipo germano.

Resumen del empate

La noche del arquero de Brujas

Brujas se despachó con una goleada 4-1 ante Mónaco en Bélgica, pero lo llamativo del encuentro fue los 20 minutos de locura del arquero local, Simon Mignolet. Protagonizó un comienzo inédito: a los 8 minutos cometió un penal, protestó con vehemencia y, pese a la decisión ratificada por el árbitro, se lució al detener el disparo. No contento con detener el remate, se lo dedicó al juez principal, que le sacó la tarjeta amarilla. Minutos más tarde, una lesión lo obligó a salir del campo.

¡¡SE LO GRITÓ AL ÁRBITRO!! Mignolet atajó el penal en Brujas vs. Mónaco y fue con todo a celebrar la salvada con el juez...



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Sin embargo, su equipo no lo necesitaría para ganar. Con goles de Nicolo Tresoldi, Raphael Onyedika, Hans Vanaken y Mamadou Diakhon, vencería sin complicaciones al equipo francés, que tuvo el descuento del español Ansu Fati, que alguna vez fue señalado como el sucesor de Lionel Messi y supo usar la 10 en Barcelona, ahora debutante en Monaco.

La goleada de Brujas

Regreso agridulce

En el partido entre Manchester City y Nápoles, los focos estuvieron puestos en Kevin De Bruyne y su vuelta al Etihad Stadium, lugar que fue su casa durante 10 años. Los aficionados del equipo de Pep Guardiola lo recibieron como una leyenda, con carteles y aplausos varios, pero lamentablemente el paso del belga apenas duró 25 minutos.

Tras la expulsión de Giovanni Di Lorenzo por bajar a Erling Haaland como último recurso en el primer tiempo, el entrenador Antonio Conte decidió sacarlo al habilidoso volante, de 34 años.

SE FUE OVACIONADO: De Bruyne fue el elegido para salir luego de la expulsión de Di Lorenzo en Manchester City vs. Napoli y todo el Etihad Stadium se puso de pie por su reemplazo.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Manchester City aprovecharía el hombre de más con un gol de cabeza del delantero noruego y del rápido Jeremy Doku, ambos golazos con el sello de Pep impuesto. Haaland sigue rompiendo récords: con 25 años, llegó a los 50 goles en solo 49 encuentros disputados en Champions League, por lo que es el futbolista que menos partidos necesitó para alcanzar semejante cifra.

El resumen del triunfo del City

Perdió, pero hizo historia

Sporting de Lisboa venció por 4-1 al debutante Kairat Almaty. No fue el mejor estreno para el club kazajo, aunque al menos logró un hecho histórico en la derrota: convertir el primer gol en su historia en la Champions League. Ya cuando estaba cuatro tantos abajo en el marcador, tantos de Trincão (2), Alisson Santos y Geovany Quenda, llegó el golazo del brasileño Edmilson Santos para anotarse en los libros del club de Kazajistán.

Kairat, el club más oriental de esta Champions, se apresta a un duelo memorable: su próximo rival será nada menos que Real Madrid, al que recibirá en Almaty, en un larguísimo periplo para el equipo de Xabi Alonso.

Lo mejor de la goleada de Sporting de Lisboa

Rashford, heroico

Barcelona, sin Lamine Yamal -lesionado-, venció 2-1 a Newcastle, con Marcus Rashford como figura. El delantero inglés, llegado en el último mercado, se despachó con un doblete en el segundo tiempo para darle la victoria a los culés; el segundo, un bombazo imparable. El descuento que le puso tensión al cierre del encuentro fue de Anthony Gordon.

¡QUÉ LOCURA EL GOLAZO DE RASHFORD! ¡DOBLETE PARA EL 2-0 DEL BARCELONA ANTE NEWCASTLE!



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Los tantos del delantero de 27 años cerraron un partido único para él: convirtió su primer gol y doblete con la camiseta del club catalán, en apenas cinco partidos. Tras varias lesiones y bajos rendimientos en las últimas temporadas, el británico tuvo una noche soñada.

Dura derrota para Icardi y su equipo

El Galatasaray de Mauro Icardi sufrió una dura derrota ante Eintracht Frankfurt, que lo goleó 5-1 como local en Alemania. Los turcos habían conseguido el empate parcial con un gol en contra de Davinson Sánchez, tras el primer tanto de Yunus Akgun, pero su resistencia se desmoronó pronto.

Previo al cierre del primer tiempo, Can Yilmaz Uzun y Jonathan Burkardt, en tres minutos del descuento, pusieron el 3-1 parcial. El delantero argentino ingresó a los 54 minutos, aunque poco pudo hacer con el desarrollo en contra. Luego, Burkardt haría su doblete, y Ansgar Knauff cerraría el marcador.

Galatasaray, al flojo partido, acumuló gruesos errores que facilitaron la tarea a los delanteros de Eintracht Frankfurt para convertir, en este caso, el quinto gol de su equipo.

¡QUÉ REGALO! Grosero error de la defensa del Galatasaray para el quinto del Eintracht.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Ahora, el equipo alemán buscará mantener el ímpetu en la visita a Atlético de Madrid en España, mientras que Galatasaray recibirá a Liverpool, en la próxima jornada de la Champions League.