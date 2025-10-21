Champions League: Diablito Echeverri y Equi Fernández jugaron en la paliza histórica que recibió Leverkusen ante PSG

Vigente campeón y líder, el París Saint-Germain dio este martes un recital de juego y goles en Alemania ante un limitado Bayer Leverkusen, su tercera victoria en otras tantas fechas en la Champions League. Fue una locura: 7 a 2. Y pudieron ser más...

El central ecuatoriano Willian Pacho, Desiré Doué (2), Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembelé -de regreso de una lesión y que acababa de entrar al terreno de juego-, y Vitinha a modo de broche de oro, pusieron los goles del equipo de Luis Enrique, que ya le había ganado a Atalanta y a Barcelona en las dos primeras fechas. L´Equipe definió la obra maestra con una sutileza en su portada digital: “Los encantos de París”. En el papel, suscribió: “Noche mágica”. Los dos últimos goles de cada equipo fueron lo mejor de la jornada: un remate de Vitinha directo al rincón, para PSG, y un misil al ángulo del español Aleix García para el club germano.

Ezequiel Fernández y Claudio Echeverri, antes del temporal INA FASSBENDER - AFP

El conjunto parisino lidera provisionalmente el grupo único de la Champions con 9 puntos, los mismos que Inter de Milán y Arsenal, mientras que Leverkusen queda 26º, con dos empates y una derrota.

El flamante Balón de Oro, Dembelé, sólo necesitó tres minutos luego de volver a pisar un terreno de juego para encontrar el camino del gol.

Tras seis semanas de ausencia por una seria molestia en el muslo derecho, Dembelé no tardó en abrir su cuenta goleadora particular en esta Champions, en su primer partido en la competición de las estrellas este curso.

Volvió Ousmane Dembelé y con un gol INA FASSBENDER - AFP

“Entré un poco como de puntillas, cuando uno regresa de lesión no está aún al 100%. Quería haber entrado ya ante el Estrasburgo, pero el entrenador me dijo que esperase un poco más. Me sentí muy bien sobre el césped”, declaró el exjugador de Barcelona.

Antes de la entrada en juego de Dembelé, Désiré Doué fue el protagonista del primer tiempo, recordando su último partido en Champions... la final contra el Inter en mayo en Múnich, en la que marcó un doblete y dio un pase de gol.

El 14 del PSG, además de sus dos goles, recibió un codazo en el rostro que valió la expulsión del capitán local Robert Andrich, que recibió la tarjeta roja. Poco después, también fue expulsado el parisino Illya Zabarnyi.

Warren Zaire-Emery deja desairado a Claudio Echeverri INA FASSBENDER - AFP

Ante los 1800 aficionados parisinos desplazados a Leverkusen, los jugadores de Luis Enrique aplastaron a los alemanes con seis goleadores diferentes y enviaron un mensaje nítido a Europa: quieren conservar su corona.

En Bayer Leverkusen fueron titulares Diablito Echeverri (algo poco habitual) y Equi Fernández. No pudieron hacer prácticamente nada frente al vendaval parisino, más allá de que el jugador surgido en River fabricó un penal, luego de un par de amagos y gambetas en el área, Zabarnyi cayó sobre el césped con la mala fortuna de que su mano rozó con el balón.

Iban 25 minutos de la primera mitad y PSG ganaba solamente por un gol. Alex Grimaldo se encargó del penal, directo contra un poste. Amonestado minutos más tarde, fue reemplazado al final del primer capítulo, antes del derrumbe definitivo. Aunque ya el partido estaba 1-4...

¡Toda del Diablito! Echeverri la luchó y provocó un penal a favor del Leverkusen por mano de Zabarnyi.



Ibrahim Maza, un volante de 19 años, con mayor despliegue, ocupó su lugar. Fernández, surgido en Boca, siguió en el campo de juego, pero su deseo de contener las estocadas parisinas fueron en vano. También fue reemplazado por Jeremiah Mensah, otro joven de apenas 17.

La formación que conduce el danés Kasper Hjulmand, que no contó con Exequiel Palacios, es mayormente juvenil. Más allá de la inexperiencia de su rival, que una temporada atrás se consagró en la Bundesliga por primera vez y al mando de Xabi Alonso, el también español Luis Enrique representa la felicidad. “Es una sensación positiva, jugamos bien. Tuvimos oportunidades muy claras. Siempre es complicado fuera de casa, pero hicimos lo de siempre. Estamos orgullosos de este equipo”, sostuvo.

“Volvemos a querer ganar todo esta temporada. Tenemos la misma confianza del año pasado. Nuestro objetivo es real y auténtico”, declaró el conductor, que de todos modos, reconoció: “Será difícil”.

“Hay cuatro o cinco equipos del mismo nivel. Somos exigentes pero queremos continuar en este camino”, explicó, luego de la faena.