Edinson Cavani volvió a entrenarse con el grupo y quiere reaparecer en Boca antes del final del semestre

Edinson Cavani jugó apenas un puñado de minutos a lo largo de 2026: 25 frente a Platense, la tarde en que se viralizó su particular entrada en calor en la Bombonera, apartado del grupo, sentado sobre una heladerita e impactando la pelota contra ella, y 79 frente a Racing, también como local, cuando volvió a ser titular después de seis meses y, tras mostrar una versión lejos de su mejor nivel, se fue silbado por el público. 81 días después, el uruguayo quiere evitar que aquella, tan ajena a lo que fue su carrera, termine siendo su última imagen con la camiseta de Boca y, aunque todavía no se encuentra al 100% en lo futbolístico, intentará al menos ir al banco en los últimos dos partidos del semestre, en los que el equipo se jugará nada menos que el futuro en la Copa Libertadores.

En las últimas semanas, un rumor empezó a tomar fuerza en el Mundo Boca: si Cavani no lograba reaparecer antes del final del semestre, su intención era rescindir el contrato que vence en diciembre y retirarse del fútbol o, en su defecto, continuar su carrera en otro club. Sin embargo, el goleador parece haber dejado atrás ese momento de incertidumbre y este lunes volvió a hacer fútbol con sus compañeros en Ezeiza. No fue un ensayo formal de 11 contra 11, con la intensidad ni el ritmo de un partido oficial, pero hasta hace muy poco este tipo de prácticas parecían muy lejanas en el horizonte del delantero, que lleva más de un año luchando contra una hernia de disco, producto de un golpe en la zona lumbar recibido el 2 de febrero de 2025, poco antes del repechaje frente a Alianza Lima, en un partido ante Huracán: ese traumatismo le provocó una pequeña fisura en la parte lateral de una vértebra y una inflamación en la bursa del psoas derecho.

Cavani, en su último partido en Boca: fue titular ante Racing, pero, muy lejos de su plenitud física y futbolística, se retiró silbado por el público. Manuel Cortina

Tras disputar su último partido de 2025 en noviembre, Cavani recién pudo volver a jugar en esos dos encuentros de 2026, y tanto los dolores como la falta de ritmo le impidieron rendir al máximo. Si bien lleva pocos días entrenándose a la par del grupo y, por lo tanto, todavía está lejos de su plenitud deportiva, su intención es decir presente en los duelos ante Cruzeiro y Universidad Católica, o formar parte de la lista de convocados, para intentar ayudar al equipo a alcanzar el objetivo, pero también como una señal que deje en claro la forma en que proyecta su futuro.

En otro contexto, su inclusión entre los convocados sería improbable, sobre todo porque serán dos encuentros en los que Boca no puede conceder ventajas de ningún tipo, pero el escenario cambió a partir de la doble lesión de Adam Bareiro, que sufrió un desgarro en el aductor y en el recto anterior del abdomen derecho. El paraguayo está prácticamente descartado para el partido con los brasileños, el 19 de mayo, e intentará llegar con lo justo al duelo frente a Católica, el 7 de abril. En caso de sostener el esquema con dos delanteros, su reemplazante sería Milton Giménez, acompañado por Miguel Merentiel, por lo que se liberaría un lugar para otro nueve en el banco de suplentes.

El festejo del último gol de Edinson Cavani en Boca, el 16 de noviembre de 2025, frente a Tigre. @Facamorales

En el entorno de Cavani reina la cautela, aunque sin perder el optimismo. Creen que esta vez el bloqueo al que se sometió a principios de marzo dará resultado, ya que el jugador se siente mejor que antes de su anterior regreso, pero al mismo tiempo saben que el roce de un partido poco tiene que ver con el de una práctica, más aún cuando sus compañeros conocen sus problemas físicos. Si esta segunda infiltración no surte el efecto esperado, deberá pasar por el quirófano, lo que lo obligaría a parar varios meses y, posiblemente, a reevaluar su continuidad en el fútbol.

En el último tiempo, el aporte de Cavani fue muy escaso. Entre 2025 y 2026 disputó 26 partidos -sobre 67 posibles, apenas el 38%- y marcó cinco goles. Además, se perdió el inicio del Mundial de Clubes por una lesión muscular y apenas sumó minutos en el cierre ante Auckland City, cuando Boca dependía de un milagro para avanzar a octavos.

Cavani llegó con lo justo al Mundial de Clubes, se perdió los primeros dos partidos y solo fue titular ante Auckland City, en la despedida del equipo del torneo. FEDERICO PARRA - AFP

“Las cosas que nos pasan nos sirven para aprender y darnos cuenta de que siempre hay un motivo por el cual mirar adelante e ir en busca de ese objetivo. Contento y con ganas de estar compitiendo con todos”, escribió Cavani en sus redes cuando desde el propio club comenzaban a surgir versiones que apuntaban a un retiro. Desde entonces, casi todos los días publicó imágenes de su evolución; las últimas, ya con los botines puestos, la pelota en los pies y compañeros alrededor, en una escena que hacía tiempo no se veía. Días atrás había compartido un video trabajando aparte junto a un preparador físico, con una canción de fondo cuya letra dice: “Dejaré que el tiempo cure todas las heridas”. En charlas con Claudio Ubeda, el delantero le transmitió al entrenador que se siente entero y que puede contar con él para los desafíos que se vienen.

Cerca de Cavani insisten en que el charrúa no piensa tirar la toalla, y mucho menos con Boca todavía con vida en la Libertadores, el sueño que más influyó en su decisión de vestir la camiseta azul y oro. En 2023 jugó seis partidos y marcó un gol frente a Palmeiras, en San Pablo, aunque no tuvo una buena final ante Fluminense, en la que quedó marcado por un situación clara en la que, en vez de definir ante el arquero, intentó un pase atrás para Merentiel, que terminó perdiendo la pelota. En 2024, Boca no disputó la Copa; y, en 2025, se perdió la ida del repechaje con Alianza Lima por el dolor lumbar que lo tuvo más de un año a maltraer y en la revancha falló un gol increíble sobre el final, con el que Boca podría haber sellado la clasificación, que luego se escapó en la tanda de penales.

A sus 39 años, y después de haber cumplido casi todas sus metas en el fútbol, Cavani tiene un solo reto por delante: ayudar a Boca a conquistar la Libertadores. Una misión compleja, pero que todavía no está dispuesto a abandonar.