Champions League, en vivo

Se disputan los duelos de ida de octavos de final de la competencia continental

Mario Lemina celebra el gol con el que Galatasaray derrita a Liverpool en Turquía
15:31 | Final de la primera parte

Galatasaray derrota como local a Liverpool 1 a 0 con el gol de Mario Lemina, de cabeza. En el equipo inglés hubo poca participación de Alexis Mac Allister, que es titular.

Dominik Szoboszlai, de Liverpool, marca a Ismail Jakobs, de Gaklatasaray
15:10 | No está Alisson, pero hay suplente

Giorgi Mamardashvili, arquero suplente de Liverpool, fue clave en dos llegadas de Galatasaray. La primera, un centro que se cerró y que podía ingresar en el segundo palo, el guardavalla la mandó al córner. La segunda, el georgiano le sacó un cabezazo de manera impresionante al colombiano Davinson Sánchez.

14:53 | Ventaja desde temprano

Festeja todo Galatasaray. El equipo turco derrota 1 a 0 a Liverpool desde los siete minutos. Tras un córner desde la izquierda, primero cabeceó Victor Osimhen y en segunda instancia apareció Mario Lemina, quien impactó de cabeza para abrir el marcador en el infierno de Estambul. En el equipo inglés, Alexis Mac Allister es titular, mientras que en el local Mauro Icardi está en el banco.

14:45 | Un momento de emoción

En la previa del partido entre Galatasaray y Liverpool, el nigeriano Victor Osimhen, atacante del equipo turco, se emocionó por la bandera que le confeccionaron en homenaje a su madre. Su progenitora murió cuando Osimhen tenía 6 años. La historia volvió a vivirse en las últimas semanas, donde el exNapoli contó lo dura que fue su infancia. Incluso su padre había perdido el trabajo y él, siendo muy chico, tuvo que salir a trabajar de vendedor ambulante.

14:40 | Cómo ver online los partidos

Los partidos pueden seguirse por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

  • 14.45 Galatasaray vs. Liverpool. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports
  • 17 Atalanta vs. Bayern Múnich. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 2
  • 17 Atlético de Madrid vs. Tottenham. Los octavos de final, partido de ida. ESPN
  • 17 Newcastle vs. Barcelona. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports

14:30 | Bienvenidos a la cobertura al instante de los 8vos de final

Comenzamos el seguimiento de los primeros cuatro encuentros de ida de los octavos de final de la Champions League Los desquites de estos cruces se disputarán el próximo miércoles.

