Champions League, en vivo: un supermartes con presencia argentina

Finalizó la primera mitad en los dos partidos que abrieron la jornada de Champions League este martes. En España, Barcelona vence 2 a 0 a Olympiacos con dos goles de Fermín López, en un primer tiempo marcado por la eficacia del local y una presión alta que dio resultados. En Kazajistán, Kairat Almaty y Pafos igualan sin goles. El equipo local domina la posesión y busca aprovechar la expulsión temprana de João Correia en la visita, pero no consigue profundidad en los últimos metros.