Champions League, en vivo: un supermartes con presencia argentina
Con nueve partidos, el torneo de clubes más importante de Europa arranca su tercera jornada
Descuento de Olympiacos
Tras un primer centro despejado por la defensa de Barcelona, Daniel Podence volvió a meter la pelota al área y encontró la cabeza de Ayoub El Kaabi, que ganó en las alturas y marcó el 2-1. El equipo griego se mete en partido.
Casi el tercero de Fermín
Lamine Yamal recibió por derecha y envió un centro preciso que encontró a Fermín López dentro del área. El volante estuvo cerca de marcar su tercer gol, pero el arquero le negó el gol con una gran salvada.
Ya se juegan los segundos tiempos
Comenzaron los complementos en Barcelona y en Kazajistán. El conjunto catalán gana 2 a 0 con goles de Fermín, mientras que Kairat y Pafos, con uno menos, siguen igualados sin goles.
Entretiempo
Finalizó la primera mitad en los dos partidos que abrieron la jornada de Champions League este martes. En España, Barcelona vence 2 a 0 a Olympiacos con dos goles de Fermín López, en un primer tiempo marcado por la eficacia del local y una presión alta que dio resultados. En Kazajistán, Kairat Almaty y Pafos igualan sin goles. El equipo local domina la posesión y busca aprovechar la expulsión temprana de João Correia en la visita, pero no consigue profundidad en los últimos metros.
Doblete de Fermín y Barcelona estira la ventaja
La presión alta del conjunto local volvió a dar resultado. Pedri recuperó en campo rival, recibiendo una falta de Dani García que fue amonestado, y habilitó al juvenil Dro Fernández, de apenas 17 años, quien firmó su primera asistencia oficial. El pase encontró a Fermín López en el área: enganchó, eludió y definió con precisión para el 2 a 0. Hansi Flick celebró con entusiasmo desde el banco.
¡DOBLETE DE FERMÍN! Gran presión del Barcelona para el 2-0 sobre Olympiacos con asistencia de... ¡Pedro Fernández! ¡Tremendo debut!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/GUdaQdZr18
Amarilla para Hezze tras una falta a Pedri
Santiago Hezze fue amonestado luego de una infracción en campo rival sobre Pedri. La presión alta de Olympiacos no dio resultado y derivó en la segunda tarjeta del partido. La primera había sido para Alejandro Balde, en Barcelona.
Cambio obligado en Olympiacos y dos figuras en el palco
Chiquinho debió salir por lesión y fue reemplazado por Diogo Nascimento en el equipo griego. Desde uno de los palcos del estadio, observan el partido Marc-André ter Stegen y Robert Lewandowski, ambos actualmente lesionados y fuera de la convocatoria de Barcelona.
Olympiacos presiona en busca del empate
Después del gol de Fermín, el conjunto griego intenta reaccionar con remates de media distancia y centros al área, aunque por ahora sin éxito. La defensa de Barcelona, con Pau Cubarsí y Éric García firmes en el fondo, contiene bien los avances y despeja cada intento.
Kairat tiene la posesión pero no inquieta
El equipo kazajo intenta capitalizar la ventaja numérica tras la expulsión en Pafos, pero le cuesta generar situaciones claras. Aunque maneja la pelota, no logra profundidad ni presencia en el área rival.
Gol de Barcelona
El local se puso en ventaja tras una jugada individual de Lamine Yamal, que encaró por derecha, pero no pudo definir ante la salida del arquero. Luego, la pelota le quedó a Fermín López, que resolvió con poco ángulo y varios defensores cubriendo el arco vacío. Barcelona gana 1 a 0 a Olympiacos.
¡YA LO GANA BARCELONA! Fermín López coronó un gran ataque y la historia ya está 1-0 sobre Olympiacos— SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/p1CaQ8sOcT
Rashford tuvo el primero para Barcelona
Tras un pase atrás dentro del área, Marcus Rashford quedó de frente al arco, pero la pelota le quedó alta y su remate se fue por encima del travesaño. Barcelona respondió rápido tras el aviso inicial de Olympiacos.
Roja directa en Pafos
João Correia vio la tarjeta roja tras una fuerte patada en el inicio del partido ante Kairat Almaty. El equipo chipriota queda con un jugador menos desde muy temprano y deberá reacomodarse con diez.
Primera llegada clara para Olympiacos
A los pocos segundos de iniciado el partido, Daniel Podence probó desde afuera del área y obligó a una buena intervención de Wojciech Szczęsny. El equipo griego sorprendió con su intensidad en el arranque frente a Barcelona.
¡ARRANCÓ CON TODO OLYMPIACOS! En la primera acción del partido, Barcelona perdió la pelota y Szczesny ya nos regaló una gran atajada— SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ia4H5FMHzF
Comenzaron los primeros dos partidos del día
Ya se juega en Barcelona el duelo entre el equipo local y Olympiacos, que cuenta con Francisco Ortega y Santiago Hezze desde el arranque, mientras que Nicolás Scipioni integra el banco. Al mismo tiempo, Kairat Almaty recibe a Pafos.
Dos argentinos presentes
Los defensores Francisco Ortega y Santiago Hezze son titulares en el conjunto griego ante Barcelona, mientras que Lorenzo Scipioni espera su oportunidad desde el banco de suplentes. Del otro lado, el local apuesta a imponer su jerarquía, con Lamine Yamal como estandarte.
En paralelo, se jugará el encuentro entre Kairat Almaty y Pafos, en una fecha que promete emociones desde el arranque hasta el final del día.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα! / Our line-up for today's match against Barcelona! 🔴⚪️#OlympiacosFC #BARCAOLY #UCL pic.twitter.com/lfp7VeRmci— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 21, 2025
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la UEFA Champions League
En una nueva jornada de la máxima competición europea de clubes, con nueve partidos correspondientes a la tercera fecha de la fase de liga, LA NACION comienza la cobertura minuto a minuto de lo que suceda en cada encuentro. La primera tanda arranca con Barcelona vs. Olympiacos y Kairat vs. Pafos, desde las 13.45 de nuestro país. Los encuentros restantes empezarán desde las 16.
