PSG, el día después de ser campeón de la Champions: festejos, disturbios y ¿Julián Alvarez como refuerzo?

Los jugadores del París Saint-Germain, campeones de la Champions League por segunda temporada consecutiva, fueron recibidos como héroes este domingo en una capital francesa que seguía festejando bajo fuerte vigilancia policial. La noche del sábado al domingo, justo después del triunfo en la tanda de penales (4-3 tras empate 1-1) ante el Arsenal, estuvo marcada, como se temía, por una serie de incidentes violentos que empañaron las escenas de euforia que se multiplicaron no solo en París sino en toda Francia.

El avión con la delegación parisina aterrizó a la tarde en el aeropuerto Charles de Gaulle, procedente de Budapest, y del avión bajaron en primer lugar el capitán Marquinhos y el presidente Nasser Al-Khelaifi, agarrando ambos el trofeo europeo, la popular Orejona. Jugadores y técnicos fueron luego en ómnibus, escoltados por la policía, rumbo al Campo de Marte, al pie de la Torre Eiffel, donde más de 80.000 hinchas se congregaron para celebrar el segundo título europeo del PSG, un año después del primero.

Pov: sos bicampeón de Europa



Luis Enrique es lo más grande que hay. 😂 pic.twitter.com/eVjfwiiOiT — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 31, 2026

Los integrantes del equipo fueron subiendo a un escenario en ese Campo de Marte, mientras su nombre era anunciado por el speaker. Especialmente aplaudido fue el Balón de Oro Ousmane Dembélé, que apuntó ya a buscar una tercera Champions la próxima temporada: “Gracias a todos por vuestro apoyo. Una vez está bien, dos es mejor. El año que viene, a por la tercera”, dijo micrófono en mano. Elegido mejor jugador de la Champions la pasada temporada, Dembélé fue sustituido en ese honor por su compañero Khvicha Kvaratskhelia, designado como el mejor de la edición recién terminada.

“Por favor, celebrad hoy con tranquilidad. Hay que proteger nuestra ciudad”, pidió por su parte el presidente Nasser Al Khelaifi. Sus palabras llegaban después de una noche problemática, con disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que acabaron con la detención de 780 personas, un aumento del 32% con respecto a hace un año, cuando ya se vivieron escenas de violencia tras el primer título continental del PSG.

Luis Campos, Luis Enrique, y el presidente de Paris Saint Germain Nasser al-Khelaifi, junto con el presidente de Francia Emmanuel Macron, y Marquinhos, con la Orejona CHRISTOPHE PETIT TESSON - POOL

La hora de los refuerzos

El mercado de pases comienza el 15 de junio en Francia, pero desde hace dos años la filosofía del club no ha variado: estabilidad para conservar la columna vertebral y no desequilibrar el plantel. No se esperan salidas de ningún jugador clave, porque, como decía Vitinha el sábado por la noche, todos “disfrutan muchísimo jugando en este grupo increíble y humilde”, “el mejor equipo del mundo”.

El central ecuatoriano Willian Pacho (fin de contrato en 2030) y el volante español Fabián Ruiz (2028), ambos titulares en la final de Budapest, ya habrían firmado su continuidad en París, según algunos medios. La del entrenador Luis Enrique hasta 2030 está sólo pendiente de los últimos detalles, por mucho que el presidente del club, Nasser Al-Khelafi, no realizase declaraciones concretas en ese sentido tras conquistar la Champions: “Él está muy, muy contento aquí, ha hecho algo magnífico”.

Luis Enrique, en el centro de los festejos, con Luis Campos en la celebración del día después en el estadio de PSG FRANCK FIFE - POOL

Las negociaciones se reanudarán progresivamente entre el PSG y varios jugadores, después de que éstas se vieran interrumpidas varias semanas antes de la final, en particular con Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, ambos con final de contrato en junio de 2028. Para Bradley Barcola, representado por el mismo agente, la situación es un poco menos clara. Muy utilizado en la Ligue 1, el exjugador del Lyon de 23 años no ha sido titular en todos los últimos grandes compromisos de la Champions. Preguntado en marzo por su renovación, el atacante tiró la pelota afuera: “No soy yo quien se encarga de eso, es mi agente, y estoy contento de estar en el PSG hoy”. La duda de si asumirá un rol secundario se plantea también para el arquero francés Lucas Chevalier, llegado el verano pasado para ser titular, pero relegado por Matvéi Safonov a mitad de temporada.

¿Y Julián Alvarez? En cuanto a llegadas, los tres hombres fuertes del PSG, LuisEnrique, Al-Khelafi y el asesor deportivo Luis Campos ya han reflexionado sobre las incorporaciones. En el punto de mira, dos o tres jugadores con un perfil concreto para hacer progresar al equipo sin desequilibrar el plantel, detalló una fuente a la agencia AFP.

Julián Alvarez jugando para Atlético de Madrid ante PSG, por el Mundial de Clubes 2025 FREDERIC J. BROWN - AFP

“Todos los nombres que salen son especulación”, declaró Campos en una aparición mediática poco habitual, con la que quería responder especialmente a los rumores sobre Julián Alvarez (hoy en Atlético de Madrid pero también pretendido por Barcelona). No es la primera vez que Julián Alvarez está siendo analizado por PSG como incorporación para seguir ganando. “Es otro capítulo, pero con la misma filosofía: no necesitamos muchos más jugadores porque es difícil mejorar a este equipo. Vamos a analizar y trabajar en lo que viene, pero no tenemos apuro, ya tenemos un gran equipo”, advirtió tras la vuelta olímpica en Budapest Luis Enrique, que aun así estaría buscando como principales refuerzos un defensor y un delantero.

Medios franceses aseguran que mantienen el perfil bajo todavía pero que podrían hacer un intento por el exRiver, que por estas horas está llegando a Kansas para los amistosos previos al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Disturbios en una quincena de ciudades

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, declaró que 57 policías resultaron heridos durante los disturbios en una quincena de ciudades, incluidos saqueos en Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand y Grenoble, pese al despliegue de 22.000 agentes en todo el país, 8.000 sólo en la capital. Marquesinas y mobiliario urbano destrozados, contenedores de basura y coches incendiados, escaparates con los cristales reventados, comercios saqueados...

Los daños eran aún visibles el domingo en numerosas zonas de la capital tras una noche que dejó 219 heridos en todo el país, de ellos 8 graves. También falleció un motorista en el periférico, la autopista que rodea la capital, en un accidente de tráfico.

En el estadio Parque de los Principes, luces, festejos y pantallas gigantes KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Recibimiento en el Elíseo

Tras los festejos en el Campo de Marte, los jugadores se desplazaron luego al Palacio del Elíseo, donde fueron recibidos por el presidente Emmanuel Macron, que consideró “incalificables” e “inaceptables” las escenas de violencia. “Eso no es el fútbol, no es el deporte, no es lo que amamos. Seremos implacables con los que hemos atrapado. No queremos ver más eso, estamos hartos”, declaró el jefe de Estado, que afirmó también que el PSG era “un inmenso orgullo para el país”. Los disturbios provocaron una tormenta política en Francia, con un debate entre las distintas fuerzas sobre el dispositivo de seguridad.

Pero más allá de ello, los aficionados vivían en la calle el éxito deportivo con ánimo principalmente festivo.“Seguimos con la euforia de ayer y queremos seguir con la fiesta”, decía Abou, de 25 años, que considera la victoria del sábado “todavía más bonita que la de hace un año” en la final ganada al Inter de Milán (5-0).

Todos los jugadores de PSG en los Parques Eliseos tras la conquista de la Champions League, el trofeo que está en manos de Marquinhos Thomas Padilla - AP

“He venido aquí para darles las gracias. Tienen un entrenador ejemplar, Luis Enrique. Si la sociedad fuera como ese entrenador, sería maravilloso”, decía Franck, presente en el Campo de Marte junto a su hijo Josua y la hija de un amigo, después de viajar 450 kilómetros desde cerca de la frontera suiza para vivir este momento. Después del recibimiento junto a la Torre Eiffel y la recepción de Macron en el Elíseo, el programa de festejos incluía un final de fiesta en el estadio Parque de los Príncipes, donde juega sus partidos como local el PSG.

El equipo de Luis Enrique festejó la nueva conquista, pero también empieza a mirar de reojo el futuro. ¿Eso incluirá a Julián Alvarez?.

AFP