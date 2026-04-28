Champions League: Luis Enrique separó a PSG del resto y Kompany deberá afrontar un inusual protocolo

La Champions League ya palpita los momentos más fuertes de su definición. Todo comenzará este martes, cuando en el Parque de los Príncipes de París, PSG reciba a Bayern Munich en el duelo de ida de las semifinales. Antes del partido hablaron sus entrenadores. Luis Enrique, DT del equipo francés, dejó en claro cuál es el mejor equipo de todos, mientras que Vincent Kompany, que no podrá estar en el banco de suplentes por suspensión y deberá cumplir con un protocolo de la UEFA, recordó lo que pasó en el choque que disputaron en noviembre pasado durante la etapa de liga.

PSG y Bayern Munich será el partido en el que se midan los mejores equipos ofensivos de todo el continente. Sobre esto, el entrenador español, expresó: “No se trata solo de las estadísticas ofensivas, sino que, si nos fijamos también en las defensivas, estos son los mejores equipos de Europa”. Luego, se refirió a Arsenal, otro de los semifinalistas: “También ha hecho un trabajo increíble esta temporada, en términos de regularidad”.

La charla de Luis Enrique con sus futbolistas Vitinha y Fabian Ruiz, en el entrenamiento de este lunes FRANCK FIFE - AFP

Con respecto al rival de este martes, Luis Enrique hizo una comparación con su equipo: “Bayern Munich está un poco por delante de nosotros porque solo ha perdido dos partidos, pero si hablamos de lo que hemos demostrado como equipo, estamos a la altura”. Y en línea con su explicación, reveló: “Ningún equipo es mejor que nosotros. Ya lo dije cuando no terminamos entre los ocho primeros en la etapa de liga: no veía a ningún equipo mejor que nosotros”.

El español es consciente del peligro ofensivo del conjunto bávaro, incluidos los extremos Luis Díaz y Michael Olise, pero eso no cambiará la forma en que su equipo afronte la eliminatoria. “Ganamos la Champions la temporada pasada con Achraf Hakimi y Nuno Mendes haciendo lo que saben hacer. Por supuesto que también tienen que defender, pero sabemos que deben atacar más de lo que defienden si queremos ganar. Sabemos lo difícil que será y tenemos que saber defender bien”, agregó.

Vincent Kompany, entrenador del equipo alemán, se siente muy seguro para el duelo de ida en Francia. “Creo en mi equipo, le doy la estructura, pero el partido se decidirá por la confianza y calidad de los jugadores. Si no es mañana (en la ida), será en la vuelta”. Luego, se refirió a su rival y sobre todo al DT de PSG: “Su trabajo está siendo increíble, se merece el éxito que está teniendo”. Pero en línea con su observación sobre PSG, el entrenador belga recordó el partido en el que su equipo derrotó 2 a 1 a los franceses el pasado 4 de noviembre por la etapa de liga y sobre esto, expresó: “Ya hemos ganado en París y sabemos cómo hacerle la vida difícil al rival, cómo frenarlo”.

Vincent Kompany, DT de Bayern Munich, durante la conferencia de prensa de este lunes FRANCK FIFE - AFP

Por último, se refirió a su suspensión, aunque le restó importante. Kompany no podrá estar en el banco de suplentes y lo reemplazará su asistente Aaron Danks.“Lo bueno sería estar, pero no es importante dónde esté yo, sino trabajar como equipo. Aaron tiene experiencia de la Premier”. Danks tiene 42 años y es de Birmingham, Inglaterra. Asumió su cargo de ayudante de campo en julio del 2024 y se encarga principalmente de planificar los entrenamientos diarios del equipo.

Cómo será el protocolo de Vincent Kompany

El DT de Bayern Munich recibió la tercera tarjeta amarilla en el desquite de cuartos de final ante Real Madrid en el 12° partido del equipo en la Champions League durante esta temporada. De este modo, la UEFA dispuso que Kompany fuera suspendido por una fecha. Además, deberá adaptarse a varias reglas.

El entrenador viajará junto al plantel y llegará al estadio aproximadamente una hora y media antes del encuentro. Sin embargo, desde el momento en que el colectivo arribe al escenario deportivo, el DT deberá separarse del grupo y no podrá ingresar en el vestuario. A partir de ese momento, un supervisor designado por UEFA estará junto a Kompany para controlar que no pueda comunicarse directamente con el equipo o el cuerpo técnico durante el compromiso. Vale destacar que observará el encuentro desde un palco privado.

Vincent Kompany llegó a la tercera amarilla en la Champions League actual y fue suspendido por la UEFA. De este modo no podrá estar en el banco de suplentes para dirigir a su equipo KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Así lo establece el artículo 69 del Reglamento Disciplinario de la UEFA: “Un director técnico o cualquier otro miembro del cuerpo técnico que haya sido suspendido del ejercicio de sus funciones no podrá entrar al vestuario ni al túnel de jugadores antes, ni durante el partido”. El reglamento también establece que no podrá comunicarse directamente con los jugadores o el cuerpo técnico mientras observa el partido desde la grada. La comunicación por teléfono móvil también está prohibida, norma que la UEFA ha aplicado estrictamente en casos similares.