San Lorenzo vs. Santos, por la Copa Sudamericana 2026. día, horario, TV y cómo ver online

Con la presencia estelar de Neymar, Santos de Brasil visitará el próximo martes a San Lorenzo en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026, el segundo certamen en importancia del continente. El cotejo está programado a las 19 en el Nuevo Gasómetro y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el colombiano Jhon Ospina, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.51 contra 3.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.20.

El Ciclón domina la tabla de posiciones de la zona con cuatro puntos, producto de un empate frente a Recoleta de Paraguay y un triunfo sobre Deportivo Cuenca de Ecuador 2 a 1. Desde que Gustavo Álvarez se hizo cargo del equipo, tiene un invicto de siete encuentros y anhela conseguir un buen resultado ante los brasileños para encaminar su clasificación a los playoffs del certamen.

El Peixe, por su parte, marcha ultimo con una unidad y se juega gran parte de su futuro en el campeonato internacional en su visita al estadio Pedro Bidegain. En ese contexto, el entrenador Cuca cuidó al astro y excompañero de Lionel Messi en Barcelona y PSG -no jugó el fin de semana en el empate vs. Bahía 2 a 2 por el Brasileirao- para que esté disponible en el duelo en la Argentina. El plantel también lo conforman otros argentinos, de los cuáles algunos se perfilan para ser titulares ante el azulgrana: Benjamín Rollheiser, Adonis Frías, Gonzalo Escobar y Álvaro Barreal.

El historial entre ambos clubes tiene cuatro partidos con un triunfo para San Lorenzo, dos para Santos y un empate. La última vez que se enfrentaron fue en la Copa Libertadores 2021: en el Nuevo Gasómetro ganó el visitante 3 a 1 y en Brasil igualaron 2 a 2.

El otro choque de la tercera fecha del Grupo D entre Recoleta y Cuenca se desarrollará el martes, pero a las 21.30 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. Los paraguayos marchan terceros con dos puntos y los ecuatorianos, segundos con tres.