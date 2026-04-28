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La agenda de la TV del martes: Boca visita a Cruzeiro, más Copa Libertadores, la Champions League y la Sudamericana

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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Boca visita a Cruzeiro por la Copa Libertadores
Boca visita a Cruzeiro por la Copa LibertadoresGonzalo Colini - La Nación

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 28 de abril de 2026.

FÚTBOL

Champions League

  • 16 PSG vs. Bayern Munich. La semifinal, partido de ida. ESPN y Fox Sports
Paris Saint-Germain's y Bayern Munich se midieron en noviembre por la etapa de liga de la Champions; este martes se cruzan en la ida de las semifinales
Paris Saint-Germain's y Bayern Munich se midieron en noviembre por la etapa de liga de la Champions; este martes se cruzan en la ida de las semifinalesFederico Gambarini - dpa

Copa Libertadores

  • 19 Lanús vs. Liga de Quito. Fox Sports
  • 19 Libertad vs. Independiente del Valle. Fox Sports 2
  • 21 Universidad Central vs. Rosario Central. Fox Sports 2
  • 21:30 Cruzeiro vs. Boca. Fox Sports y Telefe
  • 23 Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido. Fox Sports 2
  • 23 Sporting Cristal vs. Junior de Barranquilla. Fox Sports 3
Rosario Central juega en Venezuela ante Universidad Central
Rosario Central juega en Venezuela ante Universidad CentralMateo Occhi - Getty Images South America

Copa Sudamericana

  • 19 Botafogo vs. Independiente Petrolero. ESPN 2
  • 19 San Lorenzo vs. Santos. DSports (1610)
  • 21 Barracas Central vs. Audax Italiano. ESPN 2
  • 21:30 Millonarios vs. San Pablo. DSports (1610)
  • 21:30 Recoleta vs. Deportivo Cuenca. DSports+ (1613)
  • 23 O’Higgins vs. Boston River. ESPN 2
San Lorenzo recibe a Santos de Neymar
San Lorenzo recibe a Santos de Neymar LUIS ROBAYO - AFP

TENIS

El Masters 1000 de Madrid

  • 10 Los octavos de final, con Stefanos Tsitsipas vs. Casper Ruud, Francisco Cerúndolo vs. Alexander Blockx y Daniil Medvedev vs. Flavio Cobolli. ESPN 2 y Disney+

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la Euroliga

  • 14:45 Fenerbahce vs. Zalgarin Kaunas. DSports (1615)
  • 15 Olympiacos vs. Monaco. DSports+ (1613)
  • 15:45 Valencia Basket vs. Panathinaikos. DSports 2 (1612)

Los playoffs de la NBA

  • 20 Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics. Juego 5. ESPN 3
  • 22.30 Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs. Juego 5. ESPN 3
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