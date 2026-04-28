La agenda de la TV del martes: Boca visita a Cruzeiro, más Copa Libertadores, la Champions League y la Sudamericana
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 28 de abril de 2026.
FÚTBOL
Champions League
- 16 PSG vs. Bayern Munich. La semifinal, partido de ida. ESPN y Fox Sports
Copa Libertadores
- 19 Lanús vs. Liga de Quito. Fox Sports
- 19 Libertad vs. Independiente del Valle. Fox Sports 2
- 21 Universidad Central vs. Rosario Central. Fox Sports 2
- 21:30 Cruzeiro vs. Boca. Fox Sports y Telefe
- 23 Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido. Fox Sports 2
- 23 Sporting Cristal vs. Junior de Barranquilla. Fox Sports 3
Copa Sudamericana
- 19 Botafogo vs. Independiente Petrolero. ESPN 2
- 19 San Lorenzo vs. Santos. DSports (1610)
- 21 Barracas Central vs. Audax Italiano. ESPN 2
- 21:30 Millonarios vs. San Pablo. DSports (1610)
- 21:30 Recoleta vs. Deportivo Cuenca. DSports+ (1613)
- 23 O’Higgins vs. Boston River. ESPN 2
TENIS
El Masters 1000 de Madrid
- 10 Los octavos de final, con Stefanos Tsitsipas vs. Casper Ruud, Francisco Cerúndolo vs. Alexander Blockx y Daniil Medvedev vs. Flavio Cobolli. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Los playoffs de la Euroliga
- 14:45 Fenerbahce vs. Zalgarin Kaunas. DSports (1615)
- 15 Olympiacos vs. Monaco. DSports+ (1613)
- 15:45 Valencia Basket vs. Panathinaikos. DSports 2 (1612)
Los playoffs de la NBA
- 20 Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics. Juego 5. ESPN 3
- 22.30 Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs. Juego 5. ESPN 3
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La TV del lunes. Cerúndolo juega en Madrid, sigue el torneo Apertura, las ligas de Europa y los Pumitas ante Sudáfrica
TV y streaming del domingo. La exhibición de Colapinto, Apertura, ligas europeas, Masters 1000 de Madrid, MotoGP y playoffs de NBA
TV y streaming del sábado. River, Messi, ligas europeas, Navone vs. Zverev, SIC vs. Hindú y playoffs de la NBA
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