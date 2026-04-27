Horario de Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors se volverá a presentar en la Copa Libertadores 2026 este martes frente a Cruzeiro de Brasil como visitante en el estadio Governador Magalhães Pinto, popularmente conocido como Mineirão. El cotejo correspondiente a la tercera fecha del Grupo D está programado a las 21.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por Telefé y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y Mi Telefé; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el uruguayo Esteban Ostojich, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.50 contra 3.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.0.

Cruzeiro vs. Boca: todo lo que hay que saber

Copa Libertadores 2026 - Grupo D - Fecha 3

Día: Martes 28 de abril de 2026.

Hora: 21.30 (hora argentina).

Estadio: Mineirão (Belo Horizonte, Brasil).

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

TV: Telefé y Fox Sports.

Streaming: Mi Telefé, Disney+ Premium, Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

El combinado dirigido por Artur Jorge necesita ganar para dejar atrás la derrota que sufrió en la jornada anterior, también de local, ante Universidad Católica 2 a 1. En su debut, el conjunto que lleva tres victorias en fila en el Brasileirao, le ganó a Barcelona de Ecuador como visitante 1 a 0 y tiene tres puntos, la misma cantidad que los chilenos.

El plantel cuenta con los argentinos Lucas Villalba y Lucas Romero, este último capitán y emblema del equipo y muy probablemente titular para recibir al elenco argentino.

Lucas Romero es el capitán y emblema de Cruzeiro de Brasil Jorge Saenz - AP

El xeneize, por su parte, lidera la tabla de posiciones del Grupo D con seis unidades gracias a sus alegrías vs. Universidad Católica 2 a 1 en Chile y sobre Barcelona 3 a 0 en la Bombonera. Para el elenco comandado por Claudio Úbeda, que el jueves pasado goleó a Defensa y Justicia 4 a 0, llegó a los 14 encuentros sin derrotas y se clasificó a octavos de final del Torneo Apertura 2026; es un cotejo bisagra porque puede encaminar su pasaje a los playoffs del certamen continental que anhela conquistar por séptima ocasión en su historia.

La formación de Boca será la ‘de gala’, con Leandro Brey por el lesionado Agustín Marchesín en el arco. Los 10 jugadores de campo se repetirán en relación a los últimos juegos trascedentes que afrontó el equipo, como el Superclásico, con Leandro Paredes en el mediocampo y la dupla ofensiva de Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Posibles formaciones

Cruzeiro: Matheus Cunha; Kaua Moraes, Fabricio Bruno, Jonathan, Kaiki; Lucas Romero, Gerson; Christian, Matheus Pereira, Arroyo; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Matheus Cunha; Kaua Moraes, Fabricio Bruno, Jonathan, Kaiki; Lucas Romero, Gerson; Christian, Matheus Pereira, Arroyo; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge. Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

El historial entre ambos clubes tiene un antecedente muy reciente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. En la ida, Boca se impuso 1 a 0 con gol de Edinson Cavani y en la vuelta, perdió 2 a 1 el recordado encuentro en el que Luis Advíncula fue expulsado a los 10 segundos de iniciado el cotejo. Su equipo forzó la definición por penales y fue eliminado por esa vía 5 a 4.

En total, el xeneize y Cruzeiro se enfrentaron en 18 oportunidades entre certámenes internacionales y amistosos con siete triunfos por lado y cuatro empates. La paridad es tal que cada equipo convirtió 19 goles.