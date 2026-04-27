Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la Champions League 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

La ida de las semifinales de la Champions League 2025-2026 concluirán este miércoles con el duelo entre Atlético de Madrid y Arsenal, programado a las 16 (hora argentina) en el estadio Metropolitano de Madrid. El duelo se transmitirá en vivo por TV a través de Fox Sports y ESPN, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el neerlandés Danny Makkelie, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.65 contra 2.96 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.33.

El Colchonero, dirigido por el argentino Diego Simeone y con sus compatriotas Juan Musso, Nahuel Molina, Nicolás González, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Thiago Almada en su plantel; quiere conquistar el máximo certamen continental por primera vez en su historia. En su camino a las semifinales se ubicó 14° en la primera etapa con 13 puntos producto de cuatro tirunfos, un empate y tres derrotas y tuvo que disputar playoffs, donde eliminó a Brujas por un global de 7 a 4 (3 a 3 en la ida de visitante y victoria 4 a 1 en la revancha).

En octavos de final se cargó a Tottenham 7 a 5 (5 a 2 en su casa y caída 3 a 2 en Inglaterra) mientras que en cuartos de final protagonizó una gran serie con Barcelona y lo doblegó 3 a 2. En el primer juego sonrió 2 a 0 de visitante y, después, cayó 2 a 1 ante su gente.

Diego Simeone quiere agigantar su leyenda en Atlético de Madrid con la obtención de la Champions League OSCAR DEL POZO - AFP

Los Gunners son el único invicto que le queda al torneo con 10 victorias y dos pardas. Por segunda ocasión seguida está en semifinales de la Champions League, algo que nunca había obtenido en su historia, y quiere dar la vuelta olímpica.

Lleva un andar arrollador. En la primera etapa dominó con 24 puntos porque ganó todo los encuentros y avanzó directamente a octavos de final. En su primera instancia de eliminación directa doblegó a Bayer Leverkusen 3 a 1 -1 a 1 en la ida de visitante y 2 a 1 de local- mientras que en cuartos de final superó por la mínima diferencia a Sporting Lisboa, resultado que logró de visitante en el primer encuentro y luego igualó 0 a 0.

El cuadro de la Champions League 2025-2026, desde los cuartos de final Canchallena

Ambos equipos ya se enfrentaron en la Champions League en curso y fue en la tercera fecha de la primera etapa con goleada 4 a 0 de Arsenal con goles de Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli y un doblete de Viktor Gyökeres.

En certámenes de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) se cruzaron, en total, tres veces y la anterior fue las semifinales de la Europa League 2017-2018 con victoria en el global del Colchonero 2 a 1. En Londres igualaron 1 a 1 y en Madrid festejó el local 1 a 0.

La revancha de la serie de semifinales se disputará el miércoles 5 de mayo a las 16 (hora argentina) en el Etihad Stadium de Londres. El ganador avanzará a la definición frente a quien se imponga del cruce entre PSG y Bayern Múnich. El duelo decisivo está programado el 30 de mayo en el Puskas Stadium de Budapest.