Chicho Serna defendió a Sebastián Villa el día de la marcha de Ni Una Menos

Mauricio “Chicho” Serna, exintegrante del Consejo de Fútbol e histórico referente de Boca Juniors, realizó este miércoles un polémico comentario sobre las denuncias por violencia de género que involucraron a Sebastián Villa, actual refuerzo de Independiente Rivadavia. El exfutbolista consideró “injusto” condenar a un jugador “para toda la vida”, sostuvo que el exdelantero de Boca “se equivocó y pagó” y afirmó: “A veces la sociedad es muy injusta”.

Las declaraciones de Serna se produjeron el mismo día de una nueva movilización de Ni Una Menos y en medio de la conmoción por los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, cuyos cuerpos fueron hallados en Córdoba, Misiones y Temperley, respectivamente.

😳🔥 “Para mí no es justo condenar a un jugador de futbol para toda la vida. Lo que hizo no está bien, se equivocó y pagó. No valido lo que hizo, pero a veces la sociedad es muy injusta y lo estamos condenando para toda la vida” - Chicho Serna y las denuncias de Sebastián Villa pic.twitter.com/KpEwCxhTDz — PaseClave (@paseclave__) June 3, 2026

“Para mí no es justo condenar a un jugador para toda la vida. Lo que hizo no está bien. Se equivocó y pagó con creces su error. ¿La sociedad lo va a condenar a cadena perpetua? No valido lo que hizo. Lo repudio hasta el final. Me tocó vivirlo con él estando en Boca. Lo acompañé en todo ese proceso. Pero también hay que entender que, a veces, la sociedad es muy injusta y lo estamos condenando para toda la vida”, afirmó en declaraciones a ESPN.

Los dichos de Serna aluden a los antecedentes judiciales del futbolista colombiano. En 2023, fue condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso por lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas coactivas contra su expareja Daniela Cortés. Además, en 2025 se lo absolvió en una causa por abuso sexual iniciada por otra expareja, Rocío Tamara Doldán, luego de que la acusación no fuera sostenida y la Justicia la declarara extinguida.

Sebastián Villa juega actualmente para Independiente Rivadavia de Mendoza ANDRES LARROVERE - AFP

Boca, la salida de Úbeda y el DT que él elegiría

Fuera de la polémica, Serna se prestó a analizar el presente del Club de la Ribera. Primero, hizo un comentario sobre la eliminación del conjunto xeneize de la Copa Libertadores. “Es un golpe muy fuerte para los futbolistas y el club haber quedado afuera. El mundo Boca quiere la séptima Libertadores, y es otro año que pasa. Esto genera una obligación muy grande para Boca”, sostuvo a menos de una semana de la derrota ante Católica.

También opinó sobre el desplazamiento de Claudio Úbeda como entrenador. Consideró “lógica” su salida y acotó: “En un club tan grande, donde hay tanta ambición... Cuando no se cumplen los objetivos de la séptima, ocurre”.

Claudio Úbeda fue desplazado como entrenador de Boca Juniors JUAN MABROMATA - AFP

Mientras se produce una danza de nombre sobre su posible sucesor, el exintegrante del Consejo de Fútbol remarcó que el candidato debe tener ciertas aptitudes en particular. “El entrenador y los jugadores tienen que estar convencidos de que tienen que ganar la Sudamericana y el torneo argentino. No hay margen de error”, dijo.

Y completó: “Tenemos que buscar un técnico que potencie la nómina actual, fomentar los juveniles y que sea valiente. Tiene que tener la personalidad suficiente para exigir, tomar decisiones y conseguir resultados. Hoy hay que buscar un entrenador de personalidad. Tiene que ser un entrenador de nombre”.

Sobre el final del diálogo televisivo, Serna se animó a deslizar quien sería -a su parecer- el reemplazante perfecto: “Guillermo [Barros Schelotto], Palermo, Tevez y otro que tuvo pasado en Boca, el Turco Mohamed… Ricardo Gareca también. Las primeras son tres opciones muy grandes. Para mí el primero sería Guillermo”.