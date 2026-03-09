La contundente defensa de Chicho Serna a Riquelme tras las críticas de Cristian Lema

Las declaraciones de Cristian Lema luego de anunciar su retiro del fútbol generaron un fuerte revuelo en el mundo Boca. El exdefensor apuntó contra la dirigencia y el Consejo de Fútbol por la manera en la que se manejó su situación en el club. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar: Mauricio “Chicho” Serna salió con dureza a respaldar a Juan Román Riquelme y a cuestionar el planteo del exjugador.

Serna, que formó parte del Consejo de Fútbol hasta agosto del año pasado, se mostró molesto por los cuestionamientos del defensor y defendió la postura institucional del club.

Una de las últimas apariciones públicas de Mauricio Serna fue en junio, cuando Paredes regresó a Boca Instagram

“Todos atacan al presidente o al Consejo de Fútbol. ¿Cuántos de esos jugadores dieron el máximo para quedarse?”, lanzó el colombiano en diálogo con Boca de Selección.

Cabe recordar que Boca describió como “caudillo” a Lema apenas dos meses después de su contratación, algo que generó debate en redes y medios deportivos.

El exmediocampista colombiano, campeón de la Copa Libertadores con Boca y uno de los dirigentes más cercanos a Riquelme durante los últimos años, también puso el foco en la competencia interna dentro del plantel.

“¿Dónde está el deseo de pelear por un lugar? Eso no se ve, no se valora”, agregó. Y fue todavía más directo al referirse a la situación particular de Lema: “¿Luchó para jugar más? ¿Eso es ser profesional?”.

Para Serna, el conflicto expuesto por el defensor responde a una mirada individual que no contempla la postura institucional del club. “Nuestra función es defender a Boca. No podés aceptar que cualquier jugador se vaya libre. Él la cuenta así porque es su versión”, remarcó.

Además, el exintegrante del Consejo volvió a cerrar filas detrás del presidente del club y denunció una persecución mediática hacia la conducción actual.

Según Serna, Riquelme es víctima de una persecución mediática Gonzalo Colini

“Estoy convencido de una cosa: no todo sale perfecto. Pero en un alto porcentaje muchas cosas que se dicen es porque el presidente es Riquelme. La persecución es notoria”, sostuvo.

En ese sentido, Serna destacó la figura del actual mandatario xeneize y su peso dentro de la historia del club.

“Román le ganó a la historia, al poder. Repito: no todo se hizo bien, pero la gran mayoría de los calificativos que inventan se hacen con maldad”, afirmó.

Las críticas de Lema que encendieron la polémica

La respuesta del colombiano llegó después de que Cristian Lema, al anunciar su retiro del fútbol profesional, cuestionara el manejo de su situación durante su último año en Boca.

El defensor explicó que su decisión estuvo marcada por un desgaste mental y por no encontrar una salida clara del club cuando dejó de ser tenido en cuenta.

“Cuando la cabeza dice hasta acá, no tiene sentido seguir”, explicó.

🗣️ Cristian Lema (se retiró del fútbol) habló de lo que fue su último tiempo como jugador de Boca.



🎥 Locos x la Redonda pic.twitter.com/kEvGYHlAow — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) March 5, 2026

Lema reveló que había solicitado rescindir su contrato a mitad de 2025, cuando todavía le quedaban seis meses de vínculo, pero que no logró resolver su salida antes del cierre del mercado de pases.

“Me dijeron en el último día del mercado que si conseguía club me podía ir. ¿A dónde querés que vaya?”, relató en una entrevista con el programa Locos por la Redonda.

También describió una relación distante entre los futbolistas y la dirigencia, especialmente con el presidente del club.

“No tenés relación con él. Lo ves, sí. Hablás si él quiere hablar porque, si no, no hablás”, aseguró.

Las palabras de Lema y la respuesta de Serna volvieron a poner sobre la mesa un debate recurrente en Boca: la relación entre los futbolistas y la dirigencia durante la gestión de Riquelme.

Mientras el exdefensor cuestionó el manejo de su salida y el vínculo con la conducción del club, Serna salió a respaldar la postura institucional y a plantear que los jugadores también deben asumir su parte de responsabilidad.