Chiqui Tapia no asistió a la premiación de Estudiantes campeón de la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia

Estudiantes se consagró campeón de la Supercopa Argentina este jueves al vencer por 3-2 a Independiente Rivadavia en una final que se resolvió en el alargue. Sin embargo, el festejo del conjunto platense quedó atravesado por una polémica que se produjo durante el tiempo suplementario y motivó los reclamos del equipo mendocino.

La acción ocurrió a los 10 minutos del primer tiempo extra, con el Pincha en ventaja. Tras un centro enviado por el número 11 de Independiente Rivadavia, Leandro González Pírez golpeó con un brazo en la cara a José Florentín dentro del área. El mediocampista cayó de inmediato, pero Yael Falcón Pérez no cobró el penal y tampoco intervino el VAR, a cargo de Héctor Paletta.

Ya en el alargue y con Estudiantes ganando 3-2, todo Independiente Rivadavia pidió PENAL por este manotazo de González Pírez sobre el rostro de Florentín... ¿Qué te pareció?



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La jugada empezó con una pelota parada en favor del equipo de Mendoza. Florentín, que llevaba la camiseta número 25, permaneció tendido y se tomó la cara mientras la jugada continuaba. La pelota rebotó en la espalda de otro futbolista de la Lepra y salió por la línea de fondo. La secuencia dejó el golpe dentro del área como eje de los reclamos de Independiente Rivadavia, que pidió la sanción en un momento decisivo del encuentro.

El árbitro dejó pasar la infracción y no hubo intervención del VAR para corregir la decisión. Así, el conjunto mendocino se quedó sin un penal que podía darle la oportunidad de igualar el marcador en el tiempo extra. El resultado no volvió a modificarse y Estudiantes terminó por asegurar el título en el estadio Julio César Villagra, en Córdoba.

Leandro González Pírez celebró el título de Estudiantes tras protagonizar la jugada que desató los reclamos de Independiente Rivadavia Juan Jose Garcia

Como informó LA NACION, el triunfo del equipo de Alexander Medina llegó después de una final de cambios bruscos, en la que había conseguido una diferencia de dos goles y no pudo sostenerla. Guido Carrillo abrió el marcador con un cabezazo y luego participó de la acción que derivó en el gol en contra de Iván Villalba para el 2-0.

A siete minutos del cierre, Estudiantes parecía encaminado a resolver el partido en el tiempo reglamentario. Sin embargo, Florentín y Villalba marcaron los goles que devolvieron a Independiente Rivadavia a la pelea y llevaron la definición al alargue. El defensor mendocino logró así reponerse del tanto que había convertido en su propio arco.

El plantel de Estudiantes levantó la Supercopa Argentina después de vencer por 3-2 a Independiente Rivadavia en el alargue Juan Jose Garcia - fotobaires

Para entonces, Medina ya había reemplazado a referentes como Carrillo, Thiago Palacios y Marcos Rojo. Lucas Alario, que ingresó por el capitán, fue quien convirtió el 3-2 en el suplementario. Después llegó el golpe de González Pírez sobre Florentín, sin sanción, y Estudiantes sostuvo la ventaja también con una intervención de Fernando Muslera.

La conquista significó el título número 20 en la historia del club platense y su sexta vuelta olímpica en los últimos tres años. Además, le dio el pasaje a la Recopa de Campeones, que se disputará en 2027. El próximo gran objetivo del Pincha será la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, prevista para el sábado 28 de noviembre en Montevideo.

La ausencia de Chiqui Tapia y su mensaje en X

A diferencia de lo ocurrido en el desenlace de la última fecha del Torneo Clausura, donde Boca consiguió el campeonato de la Tabla Anual del fútbol argentino, el presidente de la AFA no asistió a la ceremonia de premiación de Estudiantes en el estadio Julio César Villagra de la ciudad de Córdoba.

Quiero felicitar al plantel, al cuerpo técnico, al presidente Juan Sebastián Verón, a la Comisión Directiva y a todos los hinchas, socios y socias de @EdelpOficial por la obtención de la Supercopa Argentina.



Merecido título 🏆 pic.twitter.com/q6ZNIb7DHk — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 13, 2026

En aquella última fecha del torneo local, Tapia se había mostrado preparado para llevar la copa al donde estuviera el campeón, sea Argentinos Juniors, que cayó en La Paternal contra Huracán; Boca, que le ganó de local a Defensa y Justicia; e incluso Rosario Central, que definía en el Gigante de Arroyito ante Estudiantes de Caseros. El titular de la AFA había indicado que “en dos horas” podría llegar a Rosario, eventualmente. “Nos vamos a La Boca”, indicó cuando ganó el xeneize.

Sin embargo, no viajó a Córdoba para consagrar a Estudiantes. En cambio, se limitó a expresarse en redes sociales. “Quiero felicitar al plantel, al cuerpo técnico, al presidente Juan Sebastián Verón, a la Comisión Directiva y a todos los hinchas, socios y socias de Estudiantes de La Plata por la obtención de la Supercopa Argentina. Merecido título”, escribió.