Estudiantes le ganó a Independiente Rivadavia y se consagró campeón en la Supercopa Argentina

Emotivo, de resultado cambiante. De villanos que son héroes y goleadores que dejan su sello en los partidos que valen estrellas. La Supercopa Argentina fue una montaña rusa de sensaciones en la que Estudiantes desató el festejo en tiempo suplementario. El triunfo 3 a 2 sobre Independiente Rivadavia, en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba, tuvo el sello de los goleadores. El capitán Guido Carrillo, jugador emblema y líder, enseñó el camino; Lucas Alario hizo rugir al León, cuando el equipo estaba herido desde lo físico y abatido anímicamente tras no sostener una ventaja de dos goles a falta de siete minutos.

Referentes del León: José Sosa, Guido Carrillo y Marcos Rojo, en el festejo de la Supercopa Argentina, tras derrotar a Independiente Rivadavia Juan Jose Garcia - FOTOBAIRES

Estudiantes reaccionó al desarrollo, a los cambios que ordenó el DT Alexander Cacique Medina, que dejó sin sus banderas a un equipo que dio la sexta vuelta olímpica en los últimos tres años. Un éxito que es combustible camino a la final de la Copa Libertadores, del sábado 28 de noviembre, frente a Palmeiras, en Montevideo. Una celebración dio el pasaje para la Recopa de Campeones, un nuevo título que se pondrá en juego en 2027. Un trofeo que no tuvo en la premiación al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia.

El calendario alborotado del fútbol argentino impuso en 2026 una final que pertenece a dos campeones de 2025. Un trofeo que no es nuevo, porque la Supercopa Argentina se juega desde 2012 -el primer ganador fue Arsenal- y es la estrella que se dirime entre el campeón del Trofeo de Campeones y el de la Copa Argentina. La corona era de Estudiantes, que en un parpadeo pareció quedarse vacío. “Podía pasar y pasó”, dijo el Cacique Medina -expulsado por retener la pelota y demorar el juego; sumó el primer título en el club-, en un intento por descubrir una explicación: la salida de referentes como Carrillo, Thiago Palacios y Marcos Rojo dejaban a la alineación sin las banderas para el tiempo suplementario, después de los agónicos goles de José Florentín e Iván Villalba -se repuso del autogol que significó el 0-2-, que reanimaron a la Lepra mendocina.

Alexis Castro (22) se cruza en el festejo de Lucas Alario (27), autor del tercer gol de Estudiantes en la final de la Supercopa Argentina Hernan Cortez - Getty Images South America

Líder y goleador implacable, Carrillo siempre presenta credenciales en las jornadas definitorias. Con un martillazo, de cabeza, abrió el camino de la conquista; con una acción rocambolesca generó el infortunio para que Villalba anotara en su propio arco. El N°9, el que fue suplente de Kylian Mbappé en Mónaco y que estuvo en los planes de Boca y de River. El que se acostumbró a jugar finales y dar vueltas olímpicas, se quedó sin energía ante un conmovedor despliegue para un futbolista que con 35 años expone el bagaje de su recorrido. Sin fuerza, lo reemplazo Alario, que fue villano y luego héroe. El Pipa tuvo un quedo en la acción que provocó el agónico empate de Independiente Rivadavia, pero fue el encargado de desatar el nudo para el 3-2.

Dos nombres que se alimentan sueños. Carillo con goles en la victoria ante Defensa y Justician en la final de la Copa Argentina 2023; Vélez en por el Trofeo de Campeones 2024; el empate in extremis ante Racing en la definición del torneo Clausura 2025 y para la conquista de la Supercopa Argentina, ese trofeo que dos años atrás se hizo esquivo ante River y ahora se convirtió en desahogo en una noche tórrida, con una temperatura que generó un desgaste mayor. Alario, el de las estocadas a Platense para ganar la plaza para disputar la Supercopa Argentina, un delantero de pocos minutos pero mucha efectividad, selló el título número 20 en el historial general.

Lo mejor de Estudiantes vs. Independiente Rivadavia

Fueron los héroes en la cancha de Belgrano, los que se quedaron con la foto, aunque detrás tuvieron la reacción del arquero Fernando Muslera para sostener el 3-2; el guardavalla tiene intenciones de retirarse tras la final de la Copa Libertadores, aunque en el club pretenden extender el vínculo. Leandro González Pírez, que se convirtió en una pieza destacada pero también temeraria -Yael Falcón Pérez no sancionó una falta dentro del área sobre Florentín; tampoco intervino el VAR, liderado por Héctor Paletta- en una defensa que tiene a Rojo, Santiago Núñez y a Tomás Palacios como escudos. El despliegue y la generosidad de Ezequiel Piovi y de Baltasar Rodríguez, al que el cambio de aire, tras dejar Racing, lo devolvió a la vidriera y su despliegue será una ausencia sensible ante Palmeiras, tras la expulsión frente a Flamengo.

Leandro Gonzalez Pirez, líder de la defensa y jugador temerario: golpeó en el rostro a José Florentín dentro del área, una infracción que no observó el árbitro Falcón Pérez ni el VAR Juan Jose Garcia

Nunca se rinde el León, que de la alegría pasó a la incertidumbre, pero que sacó a relucir su estirpe de club ganador para festejar frente a sus hinchas que después de celebrar ya proyectan la final con Palmeiras. Serán las horas para recargar las baterías, de corregir desatenciones, pero también de rescatar el esfuerzo. “Las finales hay que ganarlas, y en los últimos minutos no nos puede pasar eso”, señaló Carrillo, el líder que levantó el trofeo, el goleador de las jornadas inolvidables y que conduce a las grandes conquistas. “Se nos complicó con dos desatenciones, nos mató anímicamente, pero una muestra más de que sabemos levantarnos. Ahora a seguir”, agregó Alario, que se queda sin contrato a fin de año, pero que no frena de decir presente en los momentos claves.

Estudiantes ganó y festejó ante un rival que dejó el alma en la cancha, que se marchó reconocido por su público y por el pasillo de los futbolistas del León, que de la mano de los goleadores borda estrellas en su escudo.