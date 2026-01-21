Chiqui Tapia se reencuentra con dirigentes del ascenso, les dará más plata y recibirá agradecimientos

Este miércoles empieza la temporada 2026 de la rosca del fútbol argentino. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA y máximo dirigente de la Liga Profesional, tiene una nutrida agenda. Por la mañana, asamblea y comité de Liga en la sede de Puerto Madero. Por la tarde, el primer encuentro del año del comité ejecutivo de AFA. Y lo que más le importa al directivo ocurrirá a las 16.30. Para esa hora están convocados los presidentes de todos los clubes del ascenso (Primera Nacional, B Metropolitana, Primera C y Federal A). El encuentro se dará en el tercer piso del edificio de AFA, sobre la calle Viamonte. Y, según el mensaje de correo electrónico que les enviaron, será una “reunión informativa sobre los nuevos valores a percibir durante la temporada”. Traducido: les dirán cuánto van a cobrar por participar en los torneos.

Según reconstruyó LA NACION, AFA les garantizó a los dirigentes del ascenso –que constituyeron la plataforma electoral de Tapia para llegar a la presidencia de la entidad y aún hoy son su principal apoyo– que tendrán un incremento “en línea” con la inflación anual de 2025, que fue 31,5% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). A modo de ejemplo, un club del Federal A pasará de $10 millones a $13 millones. Un 30% más. No les alcanza para cubrir todos los gastos, ya que el costo de un plantel competitivo en esa categoría supera los $60 millones por mes, pero habrá agradecimientos en privado y, sobre todo, en público por las gestiones para conseguir el aumento.

“Creo que la reunión es para bajar línea”, opina un directivo que no estará en el encuentro de este miércoles. Y augura que Tapia “juntará a la tropa para anunciarle que va a darle más plata y así no crean que se la roba. Y para que lo aplaudan”.

Al igual que hace unos meses en el estadio Único de La Plata, Tapia se rodeará de dirigentes, pero en el edificio porteño de AFA. AFA

La pregunta que todo el mundo se hace es de dónde sacará Tapia el dinero para pagarles a los clubes. Sobre todo, en tiempos en los que el principal contrato televisivo del ascenso –con Tele Red Imagen S.A., una empresa en la que tienen participación en partes iguales el Grupo Clarín y la productora Torneos– está vencido desde fines del año pasado y no está confirmada la renovación. Los dirigentes aseguran que el radiopasillo habla de una “continuidad apalabrada”, pero lo cierto es que aún no hay nada firmado ni sellado. Y a tres semanas del comienzo de los certámenes de la Primera Nacional y la B Metropolitana ninguna de las dos categorías del ascenso sabe por qué canal serán emitidos sus partidos. Este miércoles conocerán, al menos, cuánto cobrarán de AFA.

“Les pagará a los clubes con los recursos que la propia AFA genera”, vislumbra otro directivo consultado por LA NACION. Y hace cuentas: “Entre todas las categorías, son 40 millones de dólares al año. Está claro que no todo será dinero de AFA y que en algún momento se firmará con alguna empresa para la televisación, pero Tapia quiere mostrarse fuerte e independiente”. El dirigente completa: “Es muy fácil manejar un fútbol de indigentes. Tapia va a darles plata. Y todos contentos”.

Gimnasia, de Mendoza, último campeón de la Primera Nacional y ahora a punto de debutar en el torneo Apertura de la primera A.

El encuentro cara a cara con los dirigentes del ascenso (por cuestiones de espacio se permitirá el ingreso de un solo directivo por club) es vital para Tapia. Ocurrirá en tiempos en que el presidente de AFA está imputado en una causa promovida por ARCA, el ente recaudadador fiscal del país, por presunta “apropiación de tributos”, y salpicado por varias investigaciones simultáneas, entre ellas, las de Sur Finanzas y la casona de Pilar. Ajeno a todo, el dirigente habló hace unos días con LA NACION durante una escapada a Mar del Plata: “Son dos realidades distintas: la de los medios y la de la gente”, aseguró. Y agregó, sobre las denuncias en su contra: “No le doy bola a lo otro. Es lo mediático”. En tiempos en los que su gestión al frente del fútbol está cuestionada e investigada por la Justicia, Tapia recibirá a quienes lo hicieron presidente. “Se sacarán fotos con él y hasta publicarán mensajes de agradecimiento”, adelanta otro directivo que está al tanto de la reunión de este miércoles.

Mientras, nadie se atreve a adelantar si habrá certezas sobre la televisación del ascenso. “Todavía no está firmado, pero es lo que se habla”, coincide un dirigente. Todo apunta, entonces, a que los partidos de Primera Nacional y B Metropolitana sigan siendo televisados por TyC Sports. Al menos, por esta temporada.

La amnistía en la primera A

Por la mañana, Tapia tendrá otra tarea. Estará al frente de la reunión del comité ejecutivo de la Liga Profesional. El encuentro no tiene orden del día, pero según averiguó LA NACION uno de los temas será la mentada amnistía para los futbolistas que deban hasta dos fechas de suspensión aplicadas en el pasado torneo Clausura. En esa situación están, por ejemplo, los futbolistas de Estudiantes de La Plata Fernando Muslera, Santiago Núñez, Thiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia (hoy lesionado), Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi y Mikel Amondarain. Y también el flamante refuerzo de Independiente Ignacio Malcorra, que debe un partido de ausencia desde su etapa en Rosario Central, su anterior club. Los Rojos y el Pincha juegan este viernes a las 20 en el Libertadores de América.

El equipo titular de Estudiantes de La Plata le dio la espalda a Rosario Central y fue sancionado por AFA; este miércoles se resolverá si habrá indulto. Captura ESPN Premium

Desde el tribunal de Disciplina de AFA dejaron entrever que es el comité ejecutivo de la Liga Profesional el órgano encargado de dictaminar la amnistía para los suspendidos, y se estima que la resolución será tomada este miércoles. Es casi una costumbre en el fútbol argentino: se resolvió de forma afirmativa en las últimas tres temporadas. La diferencia de 2026 con los años anteriores es que la sanción más importante recae en Estudiantes, el único club abiertamente opositor a la gestión Tapia. Y el último campeón.