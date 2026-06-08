Christian Eriksen, después del segundo desvanecimiento: “Ahora pienso en irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos”

El danés Christian Eriksen, que lleva un marcapasos desde un desvaneciimiento en pleno partido en 2021 y volvió a sufrir un colpaso en el partido del fin de semana entre Dinamarca y Ucrania, aseguró este lunes que se encuentra “bien” y que regresó “a casa”, luego de haberse desplomado de nuevo la víspera durante un amistoso.

“Estoy bien y estoy en casa con mi familia (...). Quiero tranquilizar a todo el mundo: esta situación fue diferente a la de 2021”, escribió el centrocampista de 34 años en su cuenta de Instagram.

El centrocampista explicó que la descarga que recibió de su desfibrilador subcutáneo tuvo un “impacto considerable” en él, pero que el dispositivo funcionó exactamente como estaba previsto para “protegerlo”. “Por ahora, me estoy concentrando en recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos”, añadió el danés.

Christian Eriksen marcando un gol para Dinamarca ante Eslovenia Ariel Schalit - AP

Horas antes, la Federación Danesa de Fútbol había informado de que el jugador se encontraba “bien” y debería salir del hospital “pronto”. “He hablado con Christian esta mañana y está bien. Está con su familia y está animado. Se espera que pueda recibir rápidamente la autorización para salir (del hospital) y volver a casa”, declaró el médico de la selección Morten Boesen, citado en un comunicado de la DBU publicado en redes sociales.

No se ha difundido ninguna información sobre el origen del desvanecimiento ni el impacto del mismo en la carrera deportiva del jugador, que lleva un desfibrilador desde el paro cardíaco de 2021. “Cuidamos bien a los jugadores y al cuerpo técnico y nos mantenemos en contacto regular con ellos”, añadió Boesen.

Se desplomó Christian Eriksen, jugador de Dinamarca

El jugador de 34 años cayó al suelo en el minuto 64 de un amistoso contra Ucrania disputado este sábado en Odense, en el centro del país. Los equipos de emergencia salieron inmediatamente al césped para atenderlo y el partido fue suspendido por el árbitro un cuarto de hora más tarde.

Después de recibir atención médica en el lugar, Eriksen pudo ponerse de nuevo en pie, salió caminando y se subió en una ambulancia por sus propios medios, precisó el médico tras el incidente. El jugador fue trasladado al centro hospitalario universitario de Odense.

El antecedente de Christian Eriksen

Este desvanecimiento hizo recordar por momentos el paro cardíaco que Eriksen sufrió hace cinco años contra Finlandia, cuando se llegó a temer por su vida.

Tras aquel suceso le fue implantado un desfibrilador subcutáneo y pudo retomar su carrera profesional a principios de 2022, ocho meses después del incidente. Ahora, obviamente, todo vuelve a estar en análisis.