City Group abandona Mumbai City, el club que poseía en India

City Group dejará de operar en el Mumbai City FC, equipo de la India en el que tenía participación accionista desde hace 7 años. El conglomerado propietario de una docena de clubes a lo largo del planeta saca los pies del gigante asiático, según confirmó la propia institución india en un comunicado. “El Mumbai City FC (el Club) confirma que City Football Group Limited (CFG) ha vendido su participación en el Club. Los propietarios fundadores asumirán el control total de la organización en el futuro”, comienza el mensaje.

Y continúa: “Desde 2019, CFG y el Mumbai City FC han alcanzado nuevas cotas: han ganado dos ISL League Winners’ Shields y dos títulos de la ISL Cup, han reforzado las operaciones futbolísticas del club y han contribuido de manera significativa al crecimiento de este deporte en la India”.

Las razones de la determinación también quedan expuestas en el comunicado lanzado por Mumbai City: “CFG ha tomado esta decisión tras una revisión comercial exhaustiva y a la luz de la incertidumbre que rodea el futuro de la Indian Super League (ISL). Esta medida refleja el enfoque disciplinado y estratégico de CFG, que garantiza que su atención se mantenga centrada en las áreas en las que puede tener un mayor impacto a largo plazo".

Comunicado de Mumbai City en el que anuncia que City Football Group deja de invertir en la institución india

Y finaliza: “CFG sigue estando orgullosa de los logros y profundamente agradecida a todas las personas relacionadas con el Mumbai City FC, desde los jugadores y entrenadores hasta el personal, los aficionados y los socios, por su compromiso y pasión, y espera continuar sus relaciones y asociaciones en la India en los próximos años”.

De esta manera, City Group queda con doce clubes en su poder, empezando por su nave insignia, Manchester City. Además del conjunto inglés, CFG posee los siguientes equipos: New York City (Estados Unidos), Melbourne City (Australia), Girona (España), Yokohama Marinos (Japón), Montevideo City Torque (Uruguay), Bolívar (Bolivia), Palermo (Italia), Shenzhen Peng City (China), Lommel SK (Bélgica), Bahía (Brasil) y ESTAC (Francia).

El equipo titular de Mumbai City

La decisión tiene que ver con la incertidumbre que rodea a la liga india. La ISL quedó en suspenso en julio debido al estancamiento de las negociaciones para renovar el contrato de la Federación de Fútbol de la India (AIFF) con sus socios comerciales, Football Sports Development Limited, liderada por Reliance.

Las conversaciones para renovar el acuerdo de 2010 se interrumpieron después de que el Tribunal Supremo de la India pidiera a la AIFF que no renovara el acuerdo con FSDL hasta que se hubiera dictado una orden sobre un caso independiente para aplicar una nueva constitución a la federación.