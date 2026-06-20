El incómodo momento que vivió Martín Palermo con un hincha de Haití: no sabía quién era, lo googleó y le pidió una foto

Martín Palermo vivió un incómodo momento en su paso por Estados Unidos durante el Mundial 2026. Es que el histórico exfutbolista se encontró con un grupo de hinchas que venían a ver a sus selecciones y un fanático de Haití le pidió una foto sin saber siquiera quién era. “Es un caradura”, comentó un argentino que estaba en el lugar y filmó la situación, indignado ante el desconocimiento.

“Buscá, buscá”, le dijo Palermo al haitiano en el video, mientras le señalaba su celular. Inmediatamente el hincha argentino intervino y miró a cámara para explicar la situación.

“Acá el amigo le pide una foto y no sabe el nombre. Un caradura bárbaro, pero bueno”, comentó, mientras negaba con la cabeza. Un hombre de otra nacionalidad le preguntó al haitiano: “Do you know who he is? [¿Sabes quién es él?]“.

Martín Palermo presente en la conferencia de prensa de Lionel Scaloni en la previa al debut argentino ante Argelia en el Mundial 2026 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Palermo, que se encuentra en la Copa del Mundo acreditado por una cadena deportiva, le mostró su pase para que googlee su apellido. “Legend, legend [leyenda, leyenda]”, comentó el argentino en inglés.

“Best stricker ever, more than 200 goals. Legend [El mejor goleador de la historia, más de 200 goles. Leyenda]”, le explicó el otro hombre. Palermo, como siempre humilde, levantó la ceja en cuestionamiento.

Luego, el haitiano estrechó la mano al exjugador de Boca y asintió con la cabeza, en señal de reconocimiento. El exjugador de Boca le preguntó de dónde era. Mientras tanto, argentinos que pasaban por la zona le gritaban elogios al exfutbolista. “Gracias por tanto, Titán”, masculló uno, al que Palermo le respondió con un asentimiento de cabeza.

El incómodo momento que vivió Martín Palermo con un hincha de Haití

El argentino aprovechó para preguntarle a Palermo si tenía historial con dicha selección. “¿Le hiciste gol a Haití?“, cuestionó. ”¿A Haití? Sí, sí“, contestó. El argentino entonces provocó al haitiano: ”Remember? [¿Te acordás?].

“Partido amistoso, de la selección de Diego, jugamos contra Haití. Jugamos en Córdoba o en Mar del Plata”, recordó Palermo.

Aquel encuentro se trató de un amistoso internacional que ocurrió en 2010, donde la selección argentina le ganó 4-0 a Haití. Formó parte de una serie de cinco amistosos que se realizaron para probar a los jugadores del fútbol local, que eran conducidos por Diego Armando Maradona.

El partido tuvo un tinte especial porque Ariel “Burrito” Ortega, con 36 años, se despidió de la selección esa noche. Fue él quien compartió el ataque durante la primera hora del partido con Palermo, que se ganó la consideración de Maradona tras el agónico gol frente a Perú en las eliminatorias del Mundial 2010.

El entonces 9 de Boca marcó el gol con un cabezazo tras un centro de Ariel Garcé. Fue el segundo tanto de la noche para la albiceleste. Le siguieron dos más de Facundo Bertoglio.

El argentino aprovechó para hablar con Palermo. “Soy de River, pero te quiero. Cuántos goles nos hiciste, ¿te acordás?“.

“Eh, un par, un par”, le contestó entre risas el Titán.