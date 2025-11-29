Claudio ‘Chiqui’ Tapia llegó a The New York Times: “Ha dañado la reputación del fútbol argentino”

Durante la última semana, la Liga Profesional argentina y la Asociación del Fútbol Argentino fueron noticia por diferentes decisiones. De polémicos fallos arbitrales a la coronación a Rosario Central como “campeón de Liga” cuando ese trofeo no estaba estipulado en el reglamento de la temporada 2025 –todavía en juego–, el fútbol local fue abordado por diferentes medios extranjeros. Y eso, en el contexto de que el entramado de torneos –otorgarán ocho títulos– para el año próximo se parece más a un crucigrama que a un cronograma de un año deportivo.

El domingo pasado, además, se sumó el pasillo de espaldas que realizó Estudiantes, sancionado este jueves, tanto en su presidente, Juan Sebastián Verón, como en los titulares del partido jugado en el Gigante de Arroyito el último domingo.

Estudiantes le da la espalda a Rosario Central y será sancionado por AFA; la imagen recorrerá el mundo. Captura ESPN Premium

Hasta el español Javier Tebas, presidente de la española LaLiga, criticó a la principal competencia argentina, en un encuentro de la industria del deporte en Buenos Aires. “Primero, lo que siento es pena. No entiendo cómo un país con tanta pasión, tantos aficionados y un sentido de pertenencia único, que no hay igual en el mundo, no tenga clubes con ese rendimiento para convertirse en potencia mundial. Argentina ha ganado la Copa del Mundo, eso es cierto. Pero esos jugadores deberían estar compitiendo en este país“, dijo Tebas. Y continuó: ”Tendrían que estar entre las seis o siete primeras [ligas] del mundo. A mi consideración, algo no se está haciendo bien“.

La imagen del pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central recorre el mundo. Y medios que habitualmente no dan trascendencia al fútbol nacional toman nota. El affaire que protagoniza centralmente el presidente de AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, llegó a The New York Times, a través de The Athletic, su prestigioso suplemento deportivo. Que tiene propia vida.

Ángel Di María exhibe el trofeo de "campeón de Liga" que AFA inventó a último momento para Rosario Central. Captura

El medio estadounidense publicó un informe crítico sobre el manejo institucional del fútbol albiceleste. En la nota, titulada “El extraño mundo de la máxima categoría del fútbol argentino trae un título inventado y una reacción en contra”, el periodista Felipe Cárdenas advierte que la creación extemporánea del trofeo revela el contexto general, “cómo Tapia ha usado su autoridad para imponer cambios en el fútbol argentino”, según escribe.

El artículo describe el contexto de la consagración otorgada a Rosario Central, distinguido como campeón de Liga por ser el equipo que más puntos obtuvo en la tabla anual pese a no haber ganado ninguno de los torneos oficiales (Apertura y Clausura). Según Cárdenas, se trató de un trofeo “creado prácticamente de la nada” y “bendecido por el presidente de la AFA, Claudio Tapia”. La comparación con la local Major League Soccer es lineal: la copa es “equivalente al Supporters’ Shield”, aunque The Athletic remarca que la liga estadounidense “nunca ha reconocido al ganador del Supporters’ Shield como campeón de liga”.

Just days before Rosario Central's round of 16 knockout match in the Clausura playoffs against Estudiantes de La Plata, the Argentine Football Association (AFA) had created a new trophy virtually out of the blue.



The Campeon de Liga (Champion of the League) trophy was born… pic.twitter.com/X3AmyosYr9 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 26, 2025

El informe reconstruye, además, la protesta de Estudiantes de La Plata durante el pasillo impuesto por AFA. Los jugadores del León le dieron la espalda a Rosario Central cuando éste ingresó al campo, un gesto que el medio estadounidense considera “una declaración de disidencia premeditada”. “Su protesta no fue un ataque personal hacia los futbolistas de Rosario Central”, juzga.

Y hace foco en Angel Di María, campeón del mundo. Según The Athletic, la intención de homenajear con la copa a Fideo, ahora cuestionado en el ámbito local, terminó convertida en un gesto político que “ha dañado aun más la reputación del fútbol argentino”.

The Athletic siguió el tema: "El presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón fue suspendido por seis meses luego de la protesta del pasillo de honor".

AFA castigó a los 11 titulares de Estudiantes que participaron en el desagravio con dos partidos de suspensión, castigo que deberán cumplir recién en el torneo Apertura 2026, a pesar de que el conjunto pincharrata tiene por delante por lo menos un compromiso este año: este sábado disputará contra Central Córdoba en Santiago del Estero el pase a una semifinal torneo Clausura. Además, Verón quedó inhabilitado por seis meses para ejercer toda actividad futbolística que esté relacionada con la Asociación.