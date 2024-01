escuchar

No es oficial porque ningún club todavía se expresó públicamente, pero River vendió a Claudio Echeverri a Manchester City a 14 millones de euros más la posibilidad de otros 9 millones de euros en caso de que el talentoso mediocampista ofensivo logre diferentes objetivos individuales a corto, mediano y largo plazo. La cifra no termina de convencer a los simpatizantes del Millonario, que si bien seguirán disfrutando de su talento un año más, coinciden en que se debería haber obtenido mucho más rédito por la aparición más importante desde Julián Álvarez.

El monto máximo que el club del barrio porteño de Núñez puede recibir por el ‘Diablito’ es 22 millones de euros. De los 14 iniciales, un millón se los girará a Deportivo Luján de Resistencia, Chaco, club en el que se formó el jugador que recientemente cumplió 18 años y posee el 15% de de una venta con ese tope de dinero a percibir. Teniendo en cuenta que la cláusula de rescisión era de 25 millones de dólares, equivalente a casi 23 millones de euros, el club inglés ni siquiera igualará la misma.

Además, un documento al que tuvo acceso LA NACION señala que Enzo Montepaone, representante de Echeverri, recibirá “una remuneración equivalente al 7 % del monto neto” que reciba River en concepto de “gestionar la transferencia”, es decir la comisión para el agente intermediario por intervenir en las negociaciones.

Fabrizio Romano, el periodista especializado en traspasos, informó días atrás que el jugador nacido en 2006 permanecerá en la institución argentina hasta diciembre de 2024. Luego viajará a Europa y firmará un contrato por seis temporadas con los Cityzens para ser compañero de Álvarez o ser cedido a préstamo a otro equipo de City Football Group como, por ejemplo, Girona, el sorpresivo líder de la Liga de España junto a Real Madrid.

Claudio Echeverri acumula apenas 185 minutos en la primera división de River Plate Marcelo Endelli - Getty Images South America

El otro club del Viejo Continente que tenía al ‘Diablito’ en el radar era Barcelona, pero no contaba con capacidad financiera para comprarlo y sus intenciones chocaron con su realidad más allá de lo que manifestó el entrenador del Blaugrana, Xavi Hernández: “Es un talento, más allá de los goles que marcó a Brasil (en el Mundial Sub 17), es un futbolista diferencial, pero de estos temas no me encargo yo, se encarga el área deportiva”. En ese contexto, por sus propias limitaciones y el paso adelante que dio Manchester City, la entidad catalana quedó relegada y depende de que la operación en curso no se haga.

Echeverri, que esta semana comenzará la pretemporada con River, acumula apenas seis partidos con la camiseta de River y solo en uno fue titular, el último contra el Canalla por el Trofeo de Campeones. Sumó 185 minutos en total, no convirtió goles y dio una asistencia. Su poca participación en el año con el Millonario radica en, además de Martín Demichelis optó por llevarlo despacio, que tuvo una intensa agenda con la selección argentina Sub 17 en el Sudamericano primero y en el Mundial después.

En la Copa del Mundo Indonesia 2023 fue la figura de un combinado que accedió a las semifinales y terminó cuarto tras caer con Alemania por penales y ante Malí. El volante fue el segundo máximo artillero con cinco tantos, tres menos que su compañero Agustín Ruberto, y su encuentro consagratorio fue ante Brasil en cuartos de final porque convirtió las tres conquistas albicelestes en la victoria 3 a 0.