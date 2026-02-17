Barcelona dejó de ser puntero en España: una derrota con polémica por un pisotón del Diablito Echeverri

Hubo cambio de mando en el primer puesto de la Liga de España, marcada por el subibaja entre Real Madrid y Barcelona. Cuando era dirigido por Xabi Alonso, el equipo merengue llegó a ser líder con cinco puntos de diferencia, que luego fue progresivamente recortada por el conducido por Hansi Flick hasta llegar a lo más alto y mantenerse por varias fechas. Este martes se produjo otro vuelco en la cima tras la polémica derrota por 2-1 de Barcelona de visitante ante Girona. Concluida la 24a. jornada, Real Madrid hizo valer el 4-1 del sábado frente a Real Sociedad y es el nuevo puntero, ahora con dos unidades de ventaja, aunque todavía faltan 14 fechas.

En el estadio Montilivi se disputó un encuentro repleto de alternativas y emociones. Barcelona, que falló un penal con Lamine Yamal, estuvo 1-0, alcanzó una posesión del 71% y contabilizó 27 remates (cuatro al arco), contra 13 (9) de Girona.

El despeja de Gazzaniga en la desesperada búsqueda del empate de Barcelona, con Ronald Araújo y el arquero Joan García JOSEP LAGO - AFP

La polémica en España está entablada en los arbitrajes. Así como hay cambios en el primer puesto de las posiciones, también se intercambian acusaciones sobre los errores, perjuicios y beneficios de los fallos de los jueces. Hace un tiempo era Real Madrid el que señalaba que Barcelona se veía favorecido por los árbitros. Ahora las quejas son del equipo catalán.

En el caso de la derrota contra Girona, Barcelona reclamó foul de Claudio Echeverri (pisotón a Koundé) en la jugada que derivó en el 2-1, marcado por Fran Beltrán a los 42 minutos del segundo tiempo. El lateral francés quedó en el piso, dolorido, sin que el referí César Soto Grado cobrase nada y no interviniese el VAR. Al final del encuentro, Flick, acompañado por los capitanes Raphinha y Ronald Araújo, ingresaron al campo para protestarle al árbitro.

El Diablito Echeverri ingresó a los 28 minutos del segundo tiempo, en la que fue su cuarta presencia en Girona, siempre entrando desde el banco. El técnico Michel hasta ahora no le dio la titularidad. Se incorporó en el reciente mercado de pases de enero, luego de no adaptarse durante el semestre que estuvo en Bayer Leverkusen. El dueño de su pase sigue siendo Manchester City, que se negó a cederlo a River, en un regreso que pretendía el media-punta chaqueño, porque prefiere que siga en el fútbol europeo.

EL RECLAMO DE TODO BARCELONA: ¿hubo falta del Diablito Echeverri en la jugada del gol del triunfo de Girona? pic.twitter.com/7sBdsIp5dG — SportsCenter (@SC_ESPN) February 16, 2026

En el arco de Girona estuvo el argentino Paulo Gazzaniga, que recuperó la titularidad luego de la lesión que sufrió Marc Ter Stegen, cedido a préstamo por Barcelona. En el penal que Yamal estrelló contra un poste, Gazzaniga se quedó parado, intuyendo que el remate iba al medio.

Barcelona, que extraña la conducción y el criterio del lesionado Pedri, se puso en ventaja los 14 minutos de la segunda etapa, con un cabezazo del zaguero Pau Cubarsí. La tendencia a llevar la presión casi hasta la línea central volvió a causarle serias deficiencias defensivas a Barcelona.

Empató el francés Thomas Lemar y el arquero Joan García tuvo un par de notables atajadas ante los espacios que encontraba Girona. Barcelona fue insistente en el ataque, pero le faltó claridad y finura en los últimos metros. En una ida y vuelta constante, el resultado era una moneda al aire. Cayó del lado local con el tanto de Beltrán, precedido por la controversia de la acción de Echeverri.

Lo más destacado de Girona 2 - Barcelona 1

Consultado en la conferencia de prensa sobre lo que decidió el árbitro en el segundo gol de Girona, Flick fue retórico: “¿Qué piensas tú? Fue falta, ¿no? No hace falta decir nada más".

De todas maneras, el entrenador alemán evitó justificar la derrota en la actuación del referí: “Si hubiéramos jugado bien, podría criticar la decisión. Pero no lo quiero hacer para que sirva de excusa. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y mejorar nosotros. No estamos en un buen momento, especialmente en las transiciones defensivas. Estuvimos muy abiertos, cometimos muchos errores. No estamos mostrando lo que somos".