El Presidente de la AFA , Claudio Chiqui Tapia, habló en el programa Segundo Tiempo, de Radio Club 947, y se refirió a varios temas del fútbol argentino, en mala situación por el parate forzado por la pandemia del coronavirus . Tapia se refirió a la situación con Sergio Marchi y Futbolistas Argentinos Agremiados, cuándo se producirá el regreso del fútbol, la situación económica de los cubes, y además fue crítico con la Superliga. También se refirió a Lionel Scaloni, el DT de la selección nacional.

Tapia, quien será reelegido en la Asamblea del 19 de mayo hasta marzo de 2025, explicó la discusión con los futbolistas: "Con Marchi veníamos hablando desde antes de la cuarentena. Acá hay una negociación y hay que dialogar, pero el gremio no quiso. Entonces, ya no es responsabilidad nuestra. Nombré una comisión para hablar con ellos y en los últimos 20 días Agremiados no nos respondió nada". Y agregó: "Se le hizo una oferta en un país donde hay gente que va a cobrar $ 10.000 por mes y donde hay gente que come en los clubes. Debe ver la realidad. En el fútbol hay 40.000 empleados, no 4.000 que son los jugadores. Entonces le digo que tenemos que ser solidarios entre todos".

El presidente de AFA además habló sobre el regreso del fútbol : "Ojalá el fútbol vuelva de la manera que tiene que volver. Estamos llegando a mayo y se van a pagar los sueldos. Tenemos que ser solidarios entre todos, pero tenemos claro que siempre priorizamos la salud antes que nada. Tenemos que ser responsables y tomar las decisiones cuando las autoridades nos den las garantías. No es simpático decir que volvemos por necesidad económica". Y agregó: "Terminado el invierno, cuando mejore la temperatura, quizás podemos volver a entrar, si no hay riesgos. También jugar a puertas cerradas es un riesgo".

Sobre los problemas económicos dejó una crítica contundente a la Superliga: "Hoy estamos en una situación crítica. No puedo gastar 100 si me entran solamente 10. Si hay clubes que deben cuatro meses, ¿por qué se lo permiten? Estas instituciones estaban en la Superliga y debían ser auditados por los controles".

SObre la economía de los clubes, dijo: "el único ingreso que tienen es de la televisión y la cuota que algunos socios, con mucho amor, vienen pagando". Por otra parte remarcó: "Entiendo que los jugadores son protagonistas, pero también están los empleados de los clubes y hay que entender eso".

Tapia también dejó su parecer sobre Lionel Scaloni, actual entrenador del seleccionado nacional de quien habló muy bien: "Los resultados en la Selección nos acompañaron. Si nos hubiera ido mal antes de la Copa América, el técnico hubiera sido otro". Además sumo que: "Vi muchas cosas en Lionel Scaloni antes de la Copa América, que nos llevaron a tomar la decisión. Se conformó un cuerpo técnico con mucha capacidad, con exjugadores de la Selección", cerró.